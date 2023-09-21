ປະເພນີທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງອິນເດຍຂອງການຄົ້ນຄວ້າແສງຕາເວັນ

ອິນເດຍມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານຂອງການຄົ້ນຄວ້າແສງຕາເວັນ, ຕັ້ງແຕ່ທ້າຍສະຕະວັດທີ 19. ຄວາມພະຍາຍາມຄົ້ນຄ້ວາແສງຕາເວັນຂອງປະເທດແມ່ນໄດ້ຮັບການລິເລີ່ມໂດຍ HF Blanford, ຜູ້ອໍານວຍການທົ່ວໄປທໍາອິດຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມອິນເດຍ, ຜູ້ທີ່ສະເຫນີໃນປີ 1881 ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການບັນທຶກທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງແສງຕາເວັນແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຢູ່ໃນພື້ນຜິວໂລກ. Ruchi Ram Sahni, ຜູ້ບຸກເບີກຂອງຄວາມນິຍົມວິທະຍາສາດໃນ Punjab, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທີມງານຂອງ Blanford ໃນປີ 1885 ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ລາຍງານອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາທີສອງ.
Kodaikanal Solar Observatory (KSO) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1899 ແລະກາຍເປັນສູນກາງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບດາລາສາດແສງຕາເວັນ. ໃນປີ 1909, ນັກດາລາສາດຊາວອັງກິດ J Evershed ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດທີ່ KSO, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ "ຜົນກະທົບ Evershed." KSO ຍັງມີບົດບາດໃນການຄົ້ນພົບ "ຜົນກະທົບຂອງ Raman" ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນປີ 1928, ໂດຍ KS Krishnan ເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຂຽນຮ່ວມກັນຂອງເອກະສານຄົ້ນຄ້ວາ.
ໃນການສືບຕໍ່ສືບທອດມໍລະດົກການຄົ້ນຄວ້າແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ, ສະຖາບັນຟິສິກດາລາສາດຂອງອິນເດຍ (IIA) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ Bengaluru ໃນປີ 1971. ມັນໄດ້ດູດເອົາຫໍສັງເກດການຢູ່ Kodaikanal ແລະ Kavalur ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າແສງຕາເວັນ. IIA ໄດ້ພັດທະນາ Visible Line Emission Coronagraph, ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບຫຼັກຂອງພາລະກິດຂອງຫໍສັງເກດການອິນເດຍ, Aditya-L1 ທີ່ຈະມາເຖິງ.
Aditya-L1 ຄາດວ່າຈະໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມັນໃນຕົ້ນປີໜ້າ, ບ່ອນທີ່ມັນຈະສັງເກດເຫັນຮູບຖ່າຍຂອງດວງອາທິດ, ໂຄໂມສເຟຍ ແລະຊັ້ນນອກສຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນເພື່ອສຶກສາສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດແລະຕິດຕາມການແຜ່ກະຈາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກການຂັບໄລ່ມະຫາຊົນ coronal ຈາກແສງຕາເວັນ. ການຂັບໄລ່ມວນຊົນໂຄນາລເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ອາລະຍະທໍາທີ່ອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີໂດຍການທໍາລາຍດາວທຽມແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ໄລຍະເວລາຂອງພາລະກິດຂອງ Aditya-L1 ສອດຄ່ອງກັບຈຸດສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ຂອງວົງຈອນກິດຈະກໍາຂອງດວງອາທິດໃນປີ 2026. ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆເຊັ່ນ: NASA ແລະລັດຖະບານອັງກິດ, ຍັງໄດ້ຕິດຕາມສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້.
ການທົດລອງ ray cosmic ຂອງອິນເດຍຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດ. ການທົດລອງ GRAPES-3, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອິນເດຍ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ຄົ້ນພົບ “ການອ່ອນຕົວຊົ່ວຄາວຂອງໄສ້ແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ” ທີ່ພົວພັນກັບພາຍຸແສງອາທິດໃນປີ 2015. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້, ຈັດພີມມາໃນ Physical Review Letters, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງເວລາທີ່ຈະມາຮອດຂອງພະຍຸທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການຄາດຄະເນວ່າຈະຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍເສດຖະກິດໃນລະຫວ່າງການປິດໂລກ.
ປະເພນີອັນອຸດົມສົມບູນຂອງການຄົ້ນຄວ້າແສງຕາເວັນໃນປະເທດອິນເດຍ, ບວກກັບຄວາມຊ່ຽວຊານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕິດຕາມສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງປະເທດທີ່ຈະກ້າວຫນ້າຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດແລະການປົກປ້ອງຈາກອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາແສງຕາເວັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Arun Kumar Grover