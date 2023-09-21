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ປະເພນີທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງອິນເດຍຂອງການຄົ້ນຄວ້າແສງຕາເວັນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 21, 2023
ປະເພນີທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງອິນເດຍຂອງການຄົ້ນຄວ້າແສງຕາເວັນ

ອິນເດຍມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານຂອງການຄົ້ນຄວ້າແສງຕາເວັນ, ຕັ້ງແຕ່ທ້າຍສະຕະວັດທີ 19. ຄວາມພະຍາຍາມຄົ້ນຄ້ວາແສງຕາເວັນຂອງປະເທດແມ່ນໄດ້ຮັບການລິເລີ່ມໂດຍ HF Blanford, ຜູ້ອໍານວຍການທົ່ວໄປທໍາອິດຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມອິນເດຍ, ຜູ້ທີ່ສະເຫນີໃນປີ 1881 ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການບັນທຶກທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງແສງຕາເວັນແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຢູ່ໃນພື້ນຜິວໂລກ. Ruchi Ram Sahni, ຜູ້ບຸກເບີກຂອງຄວາມນິຍົມວິທະຍາສາດໃນ Punjab, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທີມງານຂອງ Blanford ໃນປີ 1885 ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ລາຍງານອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາທີສອງ.

Kodaikanal Solar Observatory (KSO) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1899 ແລະກາຍເປັນສູນກາງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບດາລາສາດແສງຕາເວັນ. ໃນປີ 1909, ນັກດາລາສາດຊາວອັງກິດ J Evershed ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດທີ່ KSO, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ "ຜົນກະທົບ Evershed." KSO ຍັງມີບົດບາດໃນການຄົ້ນພົບ "ຜົນກະທົບຂອງ Raman" ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນປີ 1928, ໂດຍ KS Krishnan ເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຂຽນຮ່ວມກັນຂອງເອກະສານຄົ້ນຄ້ວາ.

ໃນການສືບຕໍ່ສືບທອດມໍລະດົກການຄົ້ນຄວ້າແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ, ສະຖາບັນຟິສິກດາລາສາດຂອງອິນເດຍ (IIA) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ Bengaluru ໃນປີ 1971. ມັນໄດ້ດູດເອົາຫໍສັງເກດການຢູ່ Kodaikanal ແລະ Kavalur ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າແສງຕາເວັນ. IIA ໄດ້ພັດທະນາ Visible Line Emission Coronagraph, ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບຫຼັກຂອງພາລະກິດຂອງຫໍສັງເກດການອິນເດຍ, Aditya-L1 ທີ່ຈະມາເຖິງ.

Aditya-L1 ຄາດວ່າຈະໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມັນໃນຕົ້ນປີໜ້າ, ບ່ອນທີ່ມັນຈະສັງເກດເຫັນຮູບຖ່າຍຂອງດວງອາທິດ, ໂຄໂມສເຟຍ ແລະຊັ້ນນອກສຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນເພື່ອສຶກສາສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດແລະຕິດຕາມການແຜ່ກະຈາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກການຂັບໄລ່ມະຫາຊົນ coronal ຈາກແສງຕາເວັນ. ການ​ຂັບ​ໄລ່​ມວນ​ຊົນ​ໂຄ​ນາ​ລ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ອາ​ລະ​ຍະ​ທໍາ​ທີ່​ອີງ​ໃສ່​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໂດຍ​ການ​ທໍາ​ລາຍ​ດາວ​ທຽມ​ແລະ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​.

ໄລຍະເວລາຂອງພາລະກິດຂອງ Aditya-L1 ສອດຄ່ອງກັບຈຸດສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ຂອງວົງຈອນກິດຈະກໍາຂອງດວງອາທິດໃນປີ 2026. ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆເຊັ່ນ: NASA ແລະລັດຖະບານອັງກິດ, ຍັງໄດ້ຕິດຕາມສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້.

ການທົດລອງ ray cosmic ຂອງອິນເດຍຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດ. ການທົດລອງ GRAPES-3, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອິນເດຍ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ຄົ້ນພົບ “ການອ່ອນຕົວຊົ່ວຄາວຂອງໄສ້ແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ” ທີ່ພົວພັນກັບພາຍຸແສງອາທິດໃນປີ 2015. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້, ຈັດພີມມາໃນ Physical Review Letters, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງເວລາທີ່ຈະມາຮອດຂອງພະຍຸທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ຈະ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປິດ​ໂລກ​.

ປະເພນີອັນອຸດົມສົມບູນຂອງການຄົ້ນຄວ້າແສງຕາເວັນໃນປະເທດອິນເດຍ, ບວກກັບຄວາມຊ່ຽວຊານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕິດຕາມສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງປະເທດທີ່ຈະກ້າວຫນ້າຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດແລະການປົກປ້ອງຈາກອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາແສງຕາເວັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Arun Kumar Grover

By Vicky Stavropoulou

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