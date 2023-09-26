ພາລະກິດ Chandrayaan-3 ຂອງອິນເດຍປະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຍ້ອນວ່າ Lander ແລະ Rover ຍັງຄົງຢູ່ໃນອອບລາຍ

ອິນເດຍໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດໃນລະດູຮ້ອນນີ້ໂດຍກາຍເປັນປະເທດທີ 3 ທີ່ໄດ້ຍິງຍານອະວະກາດຂຶ້ນສູ່ດວງຈັນຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການອັບເດດຫຼ້າສຸດຈາກອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ເປີດເຜີຍວ່າ ຍານສຳຫຼວດອາວະກາດ Vikram ແລະຍານສຳຫຼວດ Pragyan ຂອງຍານສຳຫຼວດ Chandrayaan-XNUMX ແມ່ນຢູ່ໃນຂະນະນີ້.
ຍານ Chandrayaan-3, ເຊິ່ງໄດ້ມາຮອດວົງໂຄຈອນຂອງດວງຈັນໃນເດືອນກໍລະກົດ, ເພື່ອແນໃສ່ແຕະລົງໃນເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ເຊິ່ງເປັນເຂດເປົ້າຫມາຍສໍາລັບພາລະກິດຂອງນັກອາວະກາດ NASA ໃນອະນາຄົດ. ຍານອະວະກາດ Luna-25 ຂອງຣັດເຊຍ ກໍາລັງພະຍາຍາມຫາຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ໄດ້ປະສົບອຸບັດເຫດຕົກຍ້ອນລະບົບຜິດພາດ, ເຮັດໃຫ້ອິນເດຍ ອ້າງເອົາການລົງຈອດຄັ້ງທໍາອິດໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ.
ພາຍຫຼັງຕອນຄ່ຳຄືນຂອງດວງຈັນ, ISRO ໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ກັບ Vikram ແລະ Pragyan, ແຕ່ບໍ່ມີສັນຍານໃດໄດ້ຮັບຈາກໜ້າດິນ. ຄວາມມືດທີ່ຍືດເຍື້ອມາດົນນານ ອາດເຮັດໃຫ້ໝໍ້ໄຟຂອງຫຸ່ນຍົນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດໝົດໄປ, ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດກັບມາອອນລາຍໄດ້ ຖ້າໃຫ້ເວລາພຽງພໍເພື່ອສາກໄຟຄືນໃໝ່.
ນີ້ແມ່ນເທື່ອທີສອງທີ່ອິນເດຍໄດ້ນຳໃຊ້ຮາດແວນີ້ໃນພາລະກິດດວງຈັນຫຼັງຈາກຍານສຳຫຼວດ Chandrayaan-2 ໃນປີ 2019, ບ່ອນທີ່ຍານອາວະກາດແລະຍານສຳຫຼວດທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ເກີດອຸບັດເຫດບໍ່ດົນຫຼັງຈາກຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບໃນປະຈຸບັນຂອງຍານອາວະກາດແລະຍານສໍາຫຼວດ, Chandrayaan-3 ຖືວ່າເປັນຜົນສໍາເລັດທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບໂຄງການອະວະກາດຂອງອິນເດຍ.
ພາລະກິດດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດເຊຍ, ແຕ່ຍັງເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບເສັ້ນຂະຫນານພາກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງນ້ໍາໃນດິນດວງຈັນ. ຍ້ອນວ່າອົງການ NASA ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສົ່ງນັກບິນອາວະກາດໄປພື້ນທີ່ນີ້, ການຄົ້ນພົບກ້ອນຫີນຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນຂຸມຝັງສົບທີ່ມີເງົາຢ່າງຖາວອນສາມາດເປັນເຄື່ອງມືໃນການສະໜັບສະໜູນພາລະກິດຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດໂດຍການສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ນໍ້າມັນ, ອົກຊີເຈນ, ແລະນໍ້າດື່ມ.
ໃນຂະນະທີ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ Chandrayaan-3 ຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ມັນສະແດງເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງອິນເດຍໃນການສໍາຫຼວດດວງຈັນແລະການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບເພື່ອນບ້ານເທິງສະຫວັນຂອງໂລກ.
ນິຍາມ:
– Chandrayaan-3: ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງອິນເດຍ ມຸ່ງໄປເຖິງການລົງຈອດ ແລະ ຍານສຳຫຼວດບໍລິເວນຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ.
– ກາງຄືນຕາມຈັນທະຄະຕິ: ຊ່ວງເວລາຂອງຄວາມມືດທີ່ປະສົບກັບພື້ນຜິວດວງຈັນ ເມື່ອດວງອາທິດຖືກດວງຈັນຖືກປິດບັງ.
– Vikram lander: ອົງປະກອບ lander ຂອງພາລະກິດ Chandrayaan-3.
– Pragyan rover: ອົງປະກອບ rover ມາພ້ອມກັບ Vikram lander.
– ISRO: ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ, ອົງການອະວະກາດແຫ່ງຊາດອິນເດຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- [ບົດຄວາມທີ່ມາ]