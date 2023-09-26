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ພາລະກິດ Chandrayaan-3 ຂອງອິນເດຍປະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຍ້ອນວ່າ Lander ແລະ Rover ຍັງຄົງຢູ່ໃນອອບລາຍ

ByRobert Andrew

Sep 26, 2023
ພາລະກິດ Chandrayaan-3 ຂອງອິນເດຍປະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຍ້ອນວ່າ Lander ແລະ Rover ຍັງຄົງຢູ່ໃນອອບລາຍ

ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ສ້າງ​ປະຫວັດສາດ​ໃນ​ລະດູ​ຮ້ອນ​ນີ້​ໂດຍ​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ 3 ທີ່​ໄດ້​ຍິງ​ຍານ​ອະວະກາດ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ດວງ​ຈັນ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການອັບເດດຫຼ້າສຸດຈາກອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ເປີດເຜີຍວ່າ ຍານສຳຫຼວດອາວະກາດ Vikram ແລະຍານສຳຫຼວດ Pragyan ຂອງຍານສຳຫຼວດ Chandrayaan-XNUMX ແມ່ນຢູ່ໃນຂະນະນີ້.

ຍານ Chandrayaan-3, ເຊິ່ງໄດ້ມາຮອດວົງໂຄຈອນຂອງດວງຈັນໃນເດືອນກໍລະກົດ, ເພື່ອແນໃສ່ແຕະລົງໃນເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ເຊິ່ງເປັນເຂດເປົ້າຫມາຍສໍາລັບພາລະກິດຂອງນັກອາວະກາດ NASA ໃນອະນາຄົດ. ຍານອະວະກາດ Luna-25 ຂອງຣັດເຊຍ ກໍາລັງພະຍາຍາມຫາຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ໄດ້ປະສົບອຸບັດເຫດຕົກຍ້ອນລະບົບຜິດພາດ, ເຮັດໃຫ້ອິນເດຍ ອ້າງເອົາການລົງຈອດຄັ້ງທໍາອິດໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ.

ພາຍຫຼັງ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ຄືນ​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ, ISRO ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ Vikram ແລະ Pragyan, ແຕ່​ບໍ່​ມີ​ສັນ​ຍານ​ໃດ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ໜ້າ​ດິນ. ຄວາມມືດທີ່ຍືດເຍື້ອມາດົນນານ ອາດເຮັດໃຫ້ໝໍ້ໄຟຂອງຫຸ່ນຍົນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດໝົດໄປ, ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດກັບມາອອນລາຍໄດ້ ຖ້າໃຫ້ເວລາພຽງພໍເພື່ອສາກໄຟຄືນໃໝ່.

ນີ້​ແມ່ນ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ​ທີ່​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ຮາດ​ແວ​ນີ້​ໃນ​ພາລະກິດ​ດວງ​ຈັນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ Chandrayaan-2 ​ໃນ​ປີ 2019, ບ່ອນ​ທີ່​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ແລະ​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ໄດ້​ເກີດ​ອຸບັດ​ເຫດ​ບໍ່​ດົນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບໃນປະຈຸບັນຂອງຍານອາວະກາດແລະຍານສໍາຫຼວດ, Chandrayaan-3 ຖືວ່າເປັນຜົນສໍາເລັດທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບໂຄງການອະວະກາດຂອງອິນເດຍ.

ພາລະກິດດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດເຊຍ, ແຕ່ຍັງເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບເສັ້ນຂະຫນານພາກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງນ້ໍາໃນດິນດວງຈັນ. ຍ້ອນວ່າອົງການ NASA ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສົ່ງນັກບິນອາວະກາດໄປພື້ນທີ່ນີ້, ການຄົ້ນພົບກ້ອນຫີນຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນຂຸມຝັງສົບທີ່ມີເງົາຢ່າງຖາວອນສາມາດເປັນເຄື່ອງມືໃນການສະໜັບສະໜູນພາລະກິດຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດໂດຍການສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ນໍ້າມັນ, ອົກຊີເຈນ, ແລະນໍ້າດື່ມ.

ໃນຂະນະທີ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ Chandrayaan-3 ຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ມັນສະແດງເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງອິນເດຍໃນການສໍາຫຼວດດວງຈັນແລະການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບເພື່ອນບ້ານເທິງສະຫວັນຂອງໂລກ.

ນິຍາມ:
– Chandrayaan-3: ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງອິນເດຍ ມຸ່ງໄປເຖິງການລົງຈອດ ແລະ ຍານສຳຫຼວດບໍລິເວນຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ.
– ກາງຄືນຕາມຈັນທະຄະຕິ: ຊ່ວງເວລາຂອງຄວາມມືດທີ່ປະສົບກັບພື້ນຜິວດວງຈັນ ເມື່ອດວງອາທິດຖືກດວງຈັນຖືກປິດບັງ.
– Vikram lander: ອົງປະກອບ lander ຂອງພາລະກິດ Chandrayaan-3.
– Pragyan rover: ອົງປະກອບ rover ມາພ້ອມກັບ Vikram lander.
– ISRO: ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ, ອົງການອະວະກາດແຫ່ງຊາດອິນເດຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- [ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ​]

By Robert Andrew

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