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ຍານ Moon Rover ຂອງອິນເດຍກວດພົບແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ຍານ Moon Rover ຂອງອິນເດຍກວດພົບແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້

ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ Chandrayaan-3 ຂອງອິນເດຍ ອາດຈະຄົ້ນພົບຫຼັກຖານຂອງ “ແຜ່ນດິນໄຫວ” ຢູ່ໜ້າດວງຈັນ. ເຄື່ອງ​ມື​ສໍາ​ລັບ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຕາມ​ດວງ​ຈັນ (ILSA), ຕິດ​ກັບ Vikram lander ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ໃນ​ວັນ​ທີ 26 ເດືອນ​ສິງ​ຫາ, ເປັນ​ການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ທີ່​ເກີດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຕາມ​ດວງ​ຈັນ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1970​. ການຄົ້ນພົບນີ້, ພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍານສຳຫຼວດ Pragyan ຂອງອິນເດຍ, ສາມາດສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບທາງທໍລະນີສາດຂອງດວງຈັນ.

ແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກວດພົບບໍ່ດົນຫຼັງຈາກຍານ Vikram ລົງຈອດທີ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ. ອົງການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO) ກ່າວ​ວ່າ ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ​ປະກົດ​ເປັນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ປະຈຸ​ບັນ​ພວມ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສືບສວນ. ພາລະກິດຂອງດວງຈັນ Apollo ໃນຊຸມປີ 1960 ແລະ 1970 ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ກວດພົບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວເທິງດວງຈັນ, ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງທາງທໍລະນີສາດທີ່ສັບສົນຂອງມັນ.

ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຜ່ານມາໃນເຄື່ອງມືການວິເຄາະແລະແບບຈໍາລອງຄອມພິວເຕີໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບພາຍໃນຂອງດວງຈັນ. ການ​ສຶກສາ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ດວງ​ຈັນ​ອາດ​ມີ​ແກນ​ເຫຼັກ​ອ້ອມ​ຮອບ​ດ້ວຍ​ບານ​ເຫຼັກ​ແຂງ. ນອກຈາກນັ້ນ, blobs ຂອງ mantle molten ຂອງດວງຈັນສາມາດແຍກອອກຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງຫນ້າດິນ.

ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດວງຈັນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ໂລກມີສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ພາຍໃນຂອງດວງຈັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ frozen ແລະຂາດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂງ່ນຫີນທີ່ເອົາມາໄດ້ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດ Apollo ຂອງອົງການ NASA ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດວງຈັນອາດມີສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີພະລັງໃນອະດີດ.

Chandrayaan-3 ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມລຶກລັບເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການສືບຕໍ່ການສໍາຫລວດພື້ນທີ່ຂອງດວງຈັນ. ຂະນະນີ້ທັງຍົນ Lander ແລະ Rover ແມ່ນຢູ່ໃນໂໝດນອນຫຼັບ ແຕ່ຈະເລີ່ມປະຕິບັດການຄືນໃໝ່ເມື່ອດວງຈັນເຂົ້າສູ່ແສງກາງເວັນໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດ, ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດດີທີ່ຈະເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງດວງຈັນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດຂອງມັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO​)
– NASA

By Mampho Brescia

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