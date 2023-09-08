ຍານ Moon Rover ຂອງອິນເດຍກວດພົບແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້

ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ Chandrayaan-3 ຂອງອິນເດຍ ອາດຈະຄົ້ນພົບຫຼັກຖານຂອງ “ແຜ່ນດິນໄຫວ” ຢູ່ໜ້າດວງຈັນ. ເຄື່ອງມືສໍາລັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວຕາມດວງຈັນ (ILSA), ຕິດກັບ Vikram lander ໄດ້ກວດພົບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວໃນວັນທີ 26 ເດືອນສິງຫາ, ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຕາມດວງຈັນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1970. ການຄົ້ນພົບນີ້, ພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍານສຳຫຼວດ Pragyan ຂອງອິນເດຍ, ສາມາດສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບທາງທໍລະນີສາດຂອງດວງຈັນ.
ແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກວດພົບບໍ່ດົນຫຼັງຈາກຍານ Vikram ລົງຈອດທີ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ. ອົງການຄົ້ນຄ້ວາອາວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO) ກ່າວວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວປະກົດເປັນທຳມະຊາດ ແລະ ປະຈຸບັນພວມຢູ່ໃນການສືບສວນ. ພາລະກິດຂອງດວງຈັນ Apollo ໃນຊຸມປີ 1960 ແລະ 1970 ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ກວດພົບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວເທິງດວງຈັນ, ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງທາງທໍລະນີສາດທີ່ສັບສົນຂອງມັນ.
ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຜ່ານມາໃນເຄື່ອງມືການວິເຄາະແລະແບບຈໍາລອງຄອມພິວເຕີໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບພາຍໃນຂອງດວງຈັນ. ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ດວງຈັນອາດມີແກນເຫຼັກອ້ອມຮອບດ້ວຍບານເຫຼັກແຂງ. ນອກຈາກນັ້ນ, blobs ຂອງ mantle molten ຂອງດວງຈັນສາມາດແຍກອອກຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງຫນ້າດິນ.
ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດວງຈັນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ໂລກມີສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ພາຍໃນຂອງດວງຈັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ frozen ແລະຂາດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂງ່ນຫີນທີ່ເອົາມາໄດ້ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດ Apollo ຂອງອົງການ NASA ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດວງຈັນອາດມີສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີພະລັງໃນອະດີດ.
Chandrayaan-3 ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມລຶກລັບເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການສືບຕໍ່ການສໍາຫລວດພື້ນທີ່ຂອງດວງຈັນ. ຂະນະນີ້ທັງຍົນ Lander ແລະ Rover ແມ່ນຢູ່ໃນໂໝດນອນຫຼັບ ແຕ່ຈະເລີ່ມປະຕິບັດການຄືນໃໝ່ເມື່ອດວງຈັນເຂົ້າສູ່ແສງກາງເວັນໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດ, ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດດີທີ່ຈະເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງດວງຈັນ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO)
– NASA