ພາລະກິດ Aditya-L1 ຂອງອິນເດຍ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອະນຸພາກແສງອາທິດທີ່ອ້ອມຮອບໂລກ

ພາລະກິດ Aditya-L1 ຂອງອິນເດຍ ໄດ້ເລີ່ມເກັບກຳຂໍ້ມູນພຶດຕິກຳຂອງອະນຸພາກທີ່ອ້ອມຮອບໂລກ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາກິດຈະກໍາແສງຕາເວັນເພື່ອເຂົ້າໃຈສະພາບອາກາດໃນອະວະກາດແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບໂລກ.
ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນຂອງຍານອາວະກາດ Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ໃນວັນທີ 10 ກັນຍານີ້ ໃນຂະນະທີ່ຍານອະວະກາດຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 31,068 ໄມ. ຂັ້ນຕອນທີປະກອບດ້ວຍຫົກເຊັນເຊີທີ່ວັດແທກ ion ຄວາມຮ້ອນສູງແລະພະລັງງານແລະເອເລັກໂຕຣນິກໃນທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍນໍາໃຊ້ spectrometers particles ພະລັງງານຕ່ໍາແລະສູງ.
Aditya-L1 ແມ່ນມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ຈຸດ Earth-Sun Lagrange Point 1, ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 1 ລ້ານໄມລ໌. ຍານອະວະກາດຈະສືບຕໍ່ສັງເກດອະນຸພາກທີ່ອ້ອມຮອບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາຈາກວົງໂຄຈອນທີ່ໄກນີ້. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນຫາຕົ້ນກຳເນີດ, ຄວາມເລັ່ງ, ແລະ anisotropy (ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະລັກສະນະຂຶ້ນກັບທິດທາງ) ຂອງລົມແສງຕາເວັນແລະປະກົດການດິນຟ້າອາກາດ.
ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີອຸປະກອນວິທະຍາສາດທັງໝົດເຈັດອັນຢູ່ເທິງເຮືອ. ສີ່ຂອງເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກສຸມໃສ່ການສັງເກດການແສງຕາເວັນໂດຍກົງ, ໃນຂະນະທີ່ສາມທີ່ຍັງເຫຼືອຈະວັດແທກອະນຸພາກທີ່ Lagrange ຈຸດ 1 ເພື່ອສຶກສາຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍດ້ານແສງຕາເວັນໃນຂະຫນາດກາງ interplanetary.
ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ Chandrayaan-3 ຂອງອິນເດຍ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ພື້ນຜິວດວງຈັນ ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ. ຕາເວັນຂຶ້ນເທິງໜ້າຜາຂອງດວງຈັນ.
ດ້ວຍພາລະກິດ Aditya-L1 ແລະການສຸມໃສ່ການສຶກສາດວງອາທິດ, ປະເທດອິນເດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດໃນອະວະກາດແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບດາວເຈົ້າພາບຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO)
- Gizmodo