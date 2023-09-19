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ພາລະກິດ Aditya-L1 ຂອງອິນເດຍ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອະນຸພາກແສງອາທິດທີ່ອ້ອມຮອບໂລກ

ByGabriel Botha

Sep 19, 2023
ພາລະກິດ Aditya-L1 ຂອງອິນເດຍ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອະນຸພາກແສງອາທິດທີ່ອ້ອມຮອບໂລກ

ພາລະກິດ Aditya-L1 ຂອງອິນເດຍ ໄດ້ເລີ່ມເກັບກຳຂໍ້ມູນພຶດຕິກຳຂອງອະນຸພາກທີ່ອ້ອມຮອບໂລກ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາກິດຈະກໍາແສງຕາເວັນເພື່ອເຂົ້າໃຈສະພາບອາກາດໃນອະວະກາດແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບໂລກ.

​ເຄື່ອງ​ວັດ​ແທກ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຂອງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) ໄດ້​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ກັນຍາ​ນີ້ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຍານ​ອະວະກາດ​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ໂລກ​ປະມານ 31,068 ໄມ. ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ຫົກ​ເຊັນ​ເຊີ​ທີ່​ວັດ​ແທກ ion ຄວາມ​ຮ້ອນ​ສູງ​ແລະ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແລະ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ໂດຍ​ນໍາ​ໃຊ້ spectrometers particles ພະ​ລັງ​ງານ​ຕ​່​ໍ​າ​ແລະ​ສູງ​.

Aditya-L1 ແມ່ນມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ຈຸດ Earth-Sun Lagrange Point 1, ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 1 ລ້ານໄມລ໌. ຍານອະວະກາດຈະສືບຕໍ່ສັງເກດອະນຸພາກທີ່ອ້ອມຮອບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາຈາກວົງໂຄຈອນທີ່ໄກນີ້. ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເກັບ​ກຳ​ໄດ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ, ຄວາມ​ເລັ່ງ, ແລະ anisotropy (ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຂອງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ແລະ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ທິດ​ທາງ) ຂອງ​ລົມ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ແລະ​ປະ​ກົດ​ການ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ.

ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີອຸປະກອນວິທະຍາສາດທັງໝົດເຈັດອັນຢູ່ເທິງເຮືອ. ສີ່ຂອງເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກສຸມໃສ່ການສັງເກດການແສງຕາເວັນໂດຍກົງ, ໃນຂະນະທີ່ສາມທີ່ຍັງເຫຼືອຈະວັດແທກອະນຸພາກທີ່ Lagrange ຈຸດ 1 ເພື່ອສຶກສາຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍດ້ານແສງຕາເວັນໃນຂະຫນາດກາງ interplanetary.

ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ Chandrayaan-3 ຂອງອິນເດຍ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ພື້ນຜິວດວງຈັນ ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ. ຕາເວັນຂຶ້ນເທິງໜ້າຜາຂອງດວງຈັນ.

ດ້ວຍພາລະກິດ Aditya-L1 ແລະການສຸມໃສ່ການສຶກສາດວງອາທິດ, ປະເທດອິນເດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດໃນອະວະກາດແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບດາວເຈົ້າພາບຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO​)
- Gizmodo

By Gabriel Botha

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