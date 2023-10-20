ສະຫງວນ Hanle Dark Sky Reserve: ເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງນັກດາລາສາດນັກສມັກເລ່ນ

ໝູ່ບ້ານ Hanle, ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນເຂດອະນຸລັກສັດປ່າ Changthang, ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຍ້ອນທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົນ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດແຫ້ງແລ້ງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າດາລາສາດ. ເຮືອນຂອງຫໍສັງເກດການດາລາສາດອິນເດຍ ແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກແສງທີ່ສູງທີ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງໂລກ, Hanle ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນ Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) ໂດຍດິນແດນສະຫະພັນຂອງ Ladakh.
HDSR ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງພື້ນທີ່ຈາກມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດແລະຮັກສາຄວາມມືດທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບການສັງເກດທາງດາລາສາດ. ທັງເປັນການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສຳຜັດກັບຄວາມງາມຂອງທ້ອງຟ້າໃນຍາມກາງຄືນ. ນັກດາລາສາດສະມັກເລ່ນໄດ້ຮັບການດຶງດູດເອົາມາແຕ່ດົນນານມາຍັງ Hanle ເນື່ອງຈາກທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົນເປັນພິເສດ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສັງເກດເຫັນວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ອ່ອນເພຍ ແລະ ຖ່າຍຮູບລະອຽດ.
ຫນຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນຂອງງານລ້ຽງດາວທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນ Hanle ແມ່ນໂອກາດທີ່ຈະເຫັນປະກົດການດາລາສາດທີ່ຫາຍາກ, ເຊັ່ນ "ອາລຸນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ" ແລະ "ແສງສະຫວ່າງຂອງລາສີ." ອາລຸນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫມາຍເຖິງການສະຫວ່າງກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນທີ່ພຽງແຕ່ສັງເກດເຫັນຈາກສະຖານທີ່ທີ່ມືດມົວທີ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ແສງສະຫວ່າງຂອງ zodiacal ແມ່ນແສງແດດອ່ອນໆທີ່ກະແຈກກະຈາຍໂດຍຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ໃນຍົນຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນປະເທດອິນເດຍ, ລວມທັງ Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, ແລະ Mumbai, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊາວບ້ານແລະນັກທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ Hanle ເພື່ອເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງງານລ້ຽງດາວ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດເອົາທັງນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນ ແລະນັກສັງເກດການທາງສາຍຕາ ທີ່ສາມາດຊື່ນຊົມກັບກາແລັກຊີທີ່ມືດມົວທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ Bortle-1 (ທີ່ມືດທີ່ສຸດ) ຂອງ HDSR.
ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນແລະສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວດາລາສາດ, ສະຖາບັນຟິສິກດາລາສາດຂອງອິນເດຍ (IIA) ໄດ້ສະຫນອງ telescopes ຂະຫນາດນ້ອຍໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານທີ່ເລືອກແລະຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນ "ທູດດາລາສາດ." ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງພື້ນທີ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຮັບປະກັນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາທີ່ມີຄວາມຮູ້ແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ.
ກໍາລັງຊອກຫາອະນາຄົດ, ຜູ້ຈັດຕັ້ງວາງແຜນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ HDSR Star Party ເປັນເຫດການປະຈໍາປີ, ຫວັງວ່າຈະດຶງດູດຜູ້ທີ່ມັກນັກດາລາສາດຈາກອິນເດຍແລະຕ່າງປະເທດ. ດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນແລະຄວາມພະຍາຍາມເຜີຍແຜ່ຂອງ IIA, ທ້ອງຟ້າຂອງ Hanle ຈະຍັງຄົງເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ຫນ້າຮັກສໍາລັບ stargazers ແລະນັກດາລາສາດຄືກັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມແຫຼ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບບົດຄວາມໃຫມ່ນີ້.