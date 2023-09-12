ພົບເຫັນໃໝ່: ຍານ Chandrayaan-3 Lander ແລະ Rover ຂອງອິນເດຍຢູ່ເທິງດວງຈັນ

ຍານສຳຫຼວດ Chandrayaan-3 ຂອງອິນເດຍ ທີ່ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ເທິງດວງຈັນໃນວັນທີ 23 ສິງຫານີ້ ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄດ້ໃນຮູບພາບໃໝ່ທີ່ຖ່າຍໂດຍຍານສຳຫຼວດດວງຈັນອີກໜ່ວຍໜຶ່ງ. ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO) ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບ radar ຈາກພາລະກິດຂອງດວງຈັນ Chandrayaan-2 ທີ່ໄດ້ໄປເຖິງວົງໂຄຈອນຂອງດວງຈັນໃນປີ 2019.
ເຖິງວ່າຍານຍົນ Chandrayaan-3 ຈະບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນຂະນະນີ້, ເນື່ອງຈາກຄວາມມືດເປັນເວລາ XNUMX ອາທິດ ຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ໆຂອງດວງຈັນທີ່ມັນລົງຈອດ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າມັນຈະຕື່ນຂຶ້ນມາເມື່ອແສງແດດກັບມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ISRO ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ເຮືອບິນລຳນີ້ ແລະ ຍານສຳເລັດຮູບນ້ອຍທີ່ຊື່ວ່າ Pragyan ໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນທັງໝົດແລ້ວ. Pragyan ໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດຜົນຈາກຜູ້ລົງຈອດ, Vikram, ແລະບັນທຶກຮູບພາບຂອງສິ່ງອ້ອມຂ້າງ.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງອິນເດຍໄດ້ຖືກສັງເກດຈາກອະວະກາດ. ຍານອະວະກາດ Lunar Reconnaissance Orbiter ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບຄວາມຄົມຊັດຂອງພາລະກິດປະຫວັດສາດແລ້ວ. ອິນເດຍໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີ XNUMX ຖັດຈາກສະຫະພາບໂຊວຽດ, ສະຫະພາບອາເມລິກາ, ແລະຈີນ, ໄດ້ສໍາເລັດການລົງຈອດເທິງດວງຈັນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກພາລະກິດຂອງອິນເດຍແລ້ວ, ຫລາຍປະເທດອື່ນໆຍັງໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນເພື່ອສຳຫຼວດເຂດສະຫງວນນ້ຳກ້ອນໃນບໍລິເວນນັ້ນ. ອົງການ NASA ມີແຜນທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງຖານທັບໜຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍແຫ່ງໃນພາກພື້ນ ເພື່ອນຳໃຊ້ນ້ຳກ້ອນໃນດວງຈັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນນັກບິນອາວະກາດ ແລະເຄື່ອງຈັກໃນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ Artemis ຂອງຕົນ, ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສ້າງການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດຖາວອນຢູ່ ແລະອ້ອມຮອບດວງຈັນໃນທ້າຍປີ 2020.
ໃນຂະນະທີ່ອິນເດຍໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດກັບພາລະກິດດວງຈັນຂອງຕົນ, ປະເທດອື່ນໆແລະບໍລິສັດເອກະຊົນຍັງໄດ້ພະຍາຍາມລົງຈອດເທິງດວງຈັນໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ. ຍານສຳຫຼວດ Luna-25 ຂອງຣັດເຊຍ ຕົກໃນລະຫວ່າງຄວາມພະຍາຍາມລົງຈອດໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ແລະອົງການອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ JAXA ໄດ້ເປີດຕົວຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ SLIM ເຊິ່ງຈະພະຍາຍາມສຳຜັດໃນຫຼາຍເດືອນຂ້າງໜ້າ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ພາລະກິດ Chandrayaan-3 ຂອງອິນເດຍໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນໃນການສໍາຫຼວດດວງຈັນ, ແລະຮູບພາບທີ່ບັນທຶກໄວ້ໂດຍຍານສຳຫຼວດດວງຈັນອື່ນໆສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດຂອງປະເທດໃນການໄປເຖິງເຂດແດນໃໝ່ໃນອາວະກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
“ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ ແລະຍານສຳຫຼວດດວງຈັນໃໝ່ຂອງອິນເດຍ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໂດຍຍານສຳຫຼວດດວງຈັນອີກອັນໜຶ່ງ” - Space.com
“ນັກສຳຫຼວດດວງຈັນແບບຫຸ່ນຍົນ Chandrayaan-3 ຂອງອິນເດຍ ບໍ່ມີເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ” – Space.com
- "Artemis 3 ຈະເປັນພາລະກິດດ້ານມະນຸດຄັ້ງທໍາອິດຂອງຊຸດ" - NASA