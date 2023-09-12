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ພົບເຫັນໃໝ່: ຍານ Chandrayaan-3 Lander ແລະ Rover ຂອງອິນເດຍຢູ່ເທິງດວງຈັນ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ພົບເຫັນໃໝ່: ຍານ Chandrayaan-3 Lander ແລະ Rover ຂອງອິນເດຍຢູ່ເທິງດວງຈັນ

ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ Chandrayaan-3 ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ຈອດ​ຢູ່​ເທິງ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 23 ສິງຫາ​ນີ້ ໄດ້​ຖືກ​ບັນທຶກ​ໄດ້​ໃນ​ຮູບ​ພາບ​ໃໝ່​ທີ່​ຖ່າຍ​ໂດຍ​ຍານ​ສຳຫຼວດດວງ​ຈັນ​ອີກ​ໜ່ວຍ​ໜຶ່ງ. ອົງການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO) ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຮູບ​ພາບ radar ຈາກ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ Chandrayaan-2 ທີ່​ໄດ້​ໄປ​ເຖິງ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ປີ 2019.

ເຖິງວ່າຍານຍົນ Chandrayaan-3 ຈະບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນຂະນະນີ້, ເນື່ອງຈາກຄວາມມືດເປັນເວລາ XNUMX ອາທິດ ຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ໆຂອງດວງຈັນທີ່ມັນລົງຈອດ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າມັນຈະຕື່ນຂຶ້ນມາເມື່ອແສງແດດກັບມາ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ISRO ​ໄດ້​ຢືນຢັນ​ວ່າ ​ເຮືອ​ບິນ​ລຳ​ນີ້ ​ແລະ ຍານ​ສຳ​ເລັດ​ຮູບ​ນ້ອຍ​ທີ່​ຊື່ວ່າ Pragyan ​ໄດ້​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ສຳຄັນ​ທັງ​ໝົດ​ແລ້ວ. Pragyan ໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດຜົນຈາກຜູ້ລົງຈອດ, Vikram, ແລະບັນທຶກຮູບພາບຂອງສິ່ງອ້ອມຂ້າງ.

ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ຍານ​ສຳຫຼວດດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ຖືກ​ສັງ​ເກດ​ຈາກ​ອະວະກາດ. ຍານອະວະກາດ Lunar Reconnaissance Orbiter ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບຄວາມຄົມຊັດຂອງພາລະກິດປະຫວັດສາດແລ້ວ. ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ XNUMX ຖັດ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ໂຊ​ວຽດ, ສະ​ຫະ​ພາບ​ອາ​ເມລິ​ກາ, ແລະ​ຈີນ, ໄດ້​ສໍາ​ເລັດ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ເທິງ​ດວງ​ຈັນ.

ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ແລ້ວ, ຫລາຍ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ຍັງ​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ​ເພື່ອ​ສຳ​ຫຼວດ​ເຂດ​ສະຫງວນ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ໃນ​ບໍລິ​ເວນ​ນັ້ນ. ອົງການ NASA ມີແຜນທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງຖານທັບໜຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍແຫ່ງໃນພາກພື້ນ ເພື່ອນຳໃຊ້ນ້ຳກ້ອນໃນດວງຈັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນນັກບິນອາວະກາດ ແລະເຄື່ອງຈັກໃນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ Artemis ຂອງຕົນ, ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສ້າງການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດຖາວອນຢູ່ ແລະອ້ອມຮອບດວງຈັນໃນທ້າຍປີ 2020.

ໃນຂະນະທີ່ອິນເດຍໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດກັບພາລະກິດດວງຈັນຂອງຕົນ, ປະເທດອື່ນໆແລະບໍລິສັດເອກະຊົນຍັງໄດ້ພະຍາຍາມລົງຈອດເທິງດວງຈັນໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ. ຍານສຳຫຼວດ Luna-25 ຂອງຣັດເຊຍ ຕົກໃນລະຫວ່າງຄວາມພະຍາຍາມລົງຈອດໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ແລະອົງການອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ JAXA ໄດ້ເປີດຕົວຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ SLIM ເຊິ່ງຈະພະຍາຍາມສຳຜັດໃນຫຼາຍເດືອນຂ້າງໜ້າ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ພາລະກິດ Chandrayaan-3 ຂອງອິນເດຍໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນໃນການສໍາຫຼວດດວງຈັນ, ແລະຮູບພາບທີ່ບັນທຶກໄວ້ໂດຍຍານສຳຫຼວດດວງຈັນອື່ນໆສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດຂອງປະເທດໃນການໄປເຖິງເຂດແດນໃໝ່ໃນອາວະກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
“ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ ແລະຍານສຳຫຼວດດວງຈັນໃໝ່ຂອງອິນເດຍ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໂດຍຍານສຳຫຼວດດວງຈັນອີກອັນໜຶ່ງ” - Space.com
“ນັກສຳຫຼວດດວງຈັນແບບຫຸ່ນຍົນ Chandrayaan-3 ຂອງອິນເດຍ ບໍ່ມີເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ” – Space.com
- "Artemis 3 ຈະເປັນພາລະກິດດ້ານມະນຸດຄັ້ງທໍາອິດຂອງຊຸດ" - NASA

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