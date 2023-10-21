ພາລະກິດອະວະກາດທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງອິນເດຍ: ກຽມພ້ອມສໍາລັບອະນາຄົດ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ອິນເດຍໄດ້ບັນລຸຈຸດໝາຍສຳຄັນໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດໂດຍການລົງຈອດ Chandrayaan-3 ຢ່າງສຳເລັດຜົນຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ເຮັດໃຫ້ປະເທດນີ້ເປັນປະເທດທີ 1 ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ. ການສ້າງຄວາມສໍາເລັດນີ້, ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ໄດ້ກໍານົດທັດສະນະຂອງຕົນກ່ຽວກັບພາລະກິດໃຫມ່, ລວມທັງພາລະກິດແສງຕາເວັນ Aditya-LXNUMX ແລະພາລະກິດການບິນອະວະກາດຂອງມະນຸດ Gaganyaan.
ພາລະກິດ Aditya-L1 ມີກຳນົດທີ່ຈະໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມັນ, ດວງອາທິດ, ໃນກາງເດືອນມັງກອນປີໜ້າ. ຂະນະດຽວກັນ, ພາລະກິດ Gaganyaan ແມ່ນພາລະກິດການບິນອະວະກາດຂອງມະນຸດຄັ້ງທໍາອິດຂອງ ISRO, ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະສົ່ງນັກບິນອາວະກາດສາມຄົນເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນຕ່ໍາ. ງົບປະມານຂອງ Rs 10,000 crore ໄດ້ຖືກຈັດສັນສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານນີ້.
ອິນເດຍຍັງວາງແຜນທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງສະຖານີອະວະກາດຂອງຕົນເອງ, ເອີ້ນວ່າສະຖານີ Bharatiya Antariksha, ພາຍໃນ 2035. ນອກຈາກນັ້ນ, ISRO ຍັງຕັ້ງເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະສົ່ງມະນຸດໄປດວງຈັນໃນປີ 2040, ເປັນຂີດຫມາຍຫນຶ່ງໃນໂຄງການອະວະກາດທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ສຸດຂອງອິນເດຍຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ Gaganyaan, ISRO ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ດໍາເນີນການທົດສອບການບິນຂອງຍານພາຫະນະ Abort Mission-1 (TV-D1), ຄັ້ງທໍາອິດໃນຊຸດຂອງການທົດສອບບໍ່ມີຄົນຂັບ. ການທົດສອບນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະເມີນລະບົບຍ່ອຍຂອງຍານພາຫະນະແລະລະບົບການຫລົບຫນີຂອງລູກເຮືອ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄຸນລັກສະນະແລະລະບົບການຊ້າລົງຂອງໂມດູນລູກເຮືອໃນລະດັບຄວາມສູງ. ISRO ວາງແຜນທີ່ຈະດໍາເນີນການທົດລອງຍານພາຫະນະທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບຕື່ມອີກສາມຄັ້ງກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດການບິນອະວະກາດຂອງມະນຸດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຫຼັງຈາກພາລະກິດຂອງຍານອະວະກາດ Mars ຂອງອິນເດຍປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2014, ISRO ກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະກັບຄືນໄປຫາດາວເຄາະສີແດງດ້ວຍ Mangalyaan-2. ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍລະອຽດຢ່າງເປັນທາງການຂອງພາລະກິດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປະກາດ, ມັນຄາດວ່າຈະມີສີ່ payloads ທີ່ຈະດໍາເນີນການທົດສອບຕ່າງໆໃນ Mars.
ຄວາມທະເຍີທະຍານດ້ານອະວະກາດຂອງອິນເດຍຂະຫຍາຍອອກໄປໄກກວ່າດາວອັງຄານ, ຍ້ອນວ່າ ISRO ວາງແຜນທີ່ຈະສົ່ງຍານອະວະກາດໄປສູ່ດາວພະຫັດໃນອະນາຄົດ. Venus ມັກຖືກເອີ້ນວ່າເປັນຄູ່ແຝດຂອງໂລກເນື່ອງຈາກຄວາມຄ້າຍຄືກັນຂອງຂະຫນາດແລະມະຫາຊົນ, ແຕ່ດາວເຄາະທັງສອງມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນບັນຍາກາດແລະສະພາບຜິວ. ບົດລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍານອາວະກາດ Venus Orbiter, ເອີ້ນວ່າ Shukrayaan-1, ສາມາດປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງມື XNUMX ອັນ.
ຜົນສໍາເລັດທີ່ຜ່ານມາຂອງອິນເດຍແລະແຜນການໃນອະນາຄົດໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຕົນໃນການກາຍເປັນຜູ້ນໍາໃນພາກສະຫນາມ. ດ້ວຍບັນດາໂຄງການທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຢູ່ໃນຂອບເຂດ, ອິນເດຍແມ່ນກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.
ນິຍາມ:
– Chandrayaan-3: ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງອິນເດຍ ໄດ້ລົງຈອດເທິງດວງຈັນສຳເລັດຜົນ.
– Aditya-L1: ພາລະກິດແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍມີກຳນົດຈະໄປເຖິງດວງອາທິດໃນເດືອນມັງກອນ 2021.
– Gaganyaan: ພາລະກິດການບິນອະວະກາດຂອງມະນຸດຂອງອິນເດຍ ແນໃສ່ສົ່ງນັກບິນອະວະກາດ XNUMX ຄົນ ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງໜ່ວຍໂລກລຸ່ມ.
– ສະຖານີ Bharatiya Antariksha: ສະຖານີອະວະກາດອິນເດຍວາງແຜນ.
– Mangalyaan-2: ພາລະກິດ Orbiter ດາວອັງຄານຄັ້ງທີສອງຂອງອິນເດຍ.
– Shukrayaan-1: ພາລະກິດຂອງອິນເດຍກັບ Venus.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ