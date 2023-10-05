ນັກດາລາສາດອິນເດຍສຳຫຼວດດາວ-ກອບເປັນດາວ S193

ທີມນັກດາລາສາດຈາກຫ້ອງວິໄຈທາງກາຍະພາບໃນເມືອງ Ahmedabad ປະເທດອິນເດຍ ໄດ້ທຳການສຶກສາກ່ຽວກັບດາວເຄາະທີ່ເກີດເປັນດາວເຄາະທີ່ເອີ້ນວ່າ S193. ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 17,000 ປີແສງຢູ່ຫ່າງລະຫວ່າງເຂດທີ່ສ້າງເປັນດາວ W4 ແລະ W5, S193 ປະກອບດ້ວຍສາມພາກພື້ນ HII (ໄຮໂດເຈນປະລໍາມະນູ ionized) ຊື່ Sh 2-192, Sh 2-193, ແລະ Sh 2-194. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະລັບສັບຊ້ອນປະກອບດ້ວຍສອງກຸ່ມເປີດ, 10 ກຸ່ມໂມເລກຸນ, ແລະດາວຂະຫນາດໃຫຍ່ຈໍານວນຫຼາຍ.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງ S193, ນັກດາລາສາດໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນການສັງເກດການຫຼາຍຄື້ນຈາກສະຖານທີ່ພື້ນຖານເຊັ່ນ: Himalayan Chandra Telescope (HCT) ແລະນັກສັງເກດການອະວະກາດ. ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງ arXiv pre-print.
ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍກຸ່ມກຸ່ມໃຫມ່ໃນທິດທາງຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງ S193, ປະກອບດ້ວຍຢ່າງຫນ້ອຍ 30 ດາວທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງດາວສະເລ່ຍຂອງ 13.3 ດາວ / arcmin². ທັງສາມກຸ່ມຢູ່ໃນ S193 ເບິ່ງຄືວ່າເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ແລະດາວຂອງພວກມັນເບິ່ງຄືວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງປະຊາກອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ກໍານົດ 27 ວັດຖຸດາວຫນຸ່ມ (YSOs) ຕົ້ນຕໍແມ່ນຕັ້ງໄປສູ່ [BDS2003]57, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ 16 ໂມເລກຸນ clumps. ກ້ອນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ມີມະຫາຊົນຂອງແສງຕາເວັນປະມານ 1,142, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນມາພ້ອມກັບ YSOs ຫຼາຍອັນໄປສູ່ [BDS2003]57.
ໂດຍການວິເຄາະຮູບພາບກາງອິນຟາເຣດ ແລະໄກ-ອິນຟາເຣດ, ນັກດາລາສາດໄດ້ຕິດຕາມການກະຈາຍຂອງຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ໃນ S193. ພວກເຂົາເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າຂີ້ຝຸ່ນໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢູ່ໃນໂຄງສ້າງປະເພດ arc ອ້ອມຮອບພາກພື້ນ HII. ການສຶກສາຍັງໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານຂອງພື້ນທີ່ການແຍກຮູບຖ່າຍທີ່ອ້ອມຮອບພາກພື້ນ HII, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ເກີດຈາກດາວຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຢູ່ໃນສະລັບສັບຊ້ອນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທີມງານຄາດຄະເນວ່າ S193 ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກວ່າທີ່ຄິດໄວ້, ຢູ່ທີ່ປະມານ 15,800 ປີແສງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ກໍານົດວ່າແຫຼ່ງ ionizing ສໍາລັບພາກພື້ນ HII ທັງຫມົດໃນ S193 ມີປະເພດ spectral ລະຫວ່າງ B0.5-B0.
ນັກດາລາສາດຄາດຄະເນວ່າການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວຮຸ່ນໃຫມ່ໃນ S193 ອາດຈະເປັນຍ້ອນການຕອບໂຕ້ຈາກດາວຂະຫນາດໃຫຍ່. ພວກເຂົາເຈົ້າແນະນໍາຕື່ມອີກວ່າດາວຂະຫນາດໃຫຍ່ອາດຈະມີບົດບາດໃນການສ້າງ [BDS2003]57, ແຕ່ການວິເຄາະລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນການສົມມຸດຕິຖານນີ້.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດແລະຂະບວນການສ້າງຂອງດາວ S193 ສະລັບສັບຊ້ອນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Rakesh Pandey et al, ການແຍກຮູບຊົງຂອງຮູບດາວທີ່ປະກອບເປັນສະລັບສັບຊ້ອນ S193, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.12410
- ອ້າງອີງ:
ນັກດາລາສາດອິນເດຍສືບສວນການສ້າງຕັ້ງດາວດາວ S193 (2023, 5 ຕຸລາ) ດຶງຂໍ້ມູນ 5 ຕຸລາ 2023 ຈາກ Phys.org
(ຫມາຍເຫດ: URLs ຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກ)