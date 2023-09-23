ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO) ໄດ້ທຳຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສ້າງຕັ້ງການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຍານອະວະກາດ Vikram ແລະ Pragyan rover ຂອງພາລະກິດ Chandrayaan-3. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອກໍານົດເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ບໍ່ມີສັນຍານໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພວກເຂົາ. ISRO ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສ້າງຕັ້ງການຕິດຕໍ່.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດອິນເດຍ ທ່ານ Jitendra Singh ຍັງໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບສັນຍານໃດໆຈາກການບິນລົງຈອດ ແລະຍານສຳຫຼວດ. ທ່ານ Singh ຄາດຄະເນວ່າ ສະພາບອາກາດໜາວເຢັນຢູ່ເທິງດວງຈັນເປັນເວລາດົນນານ, ໂດຍມີອຸນຫະພູມຕ່ຳເຖິງ -150 ອົງສາເຊ, ໃນຕອນກາງຄືນຕາມດວງຈັນອາດເປັນປັດໄຈທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ສັນຍານຂາດສັນຍານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ISRO ຍັງຄົງມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເພື່ອສ້າງຕັ້ງການຕິດຕໍ່.
ISRO ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະເປີດໃຊ້ຍົນລົງຈອດ ແລະ rover ຄືນໃໝ່, ເຊິ່ງຢູ່ໃນ “ໂໝດນອນ” ເປັນເວລາປະມານ 16 ວັນຂອງໂລກກ່ອນຄືນດວງຈັນ. ຄາດວ່າຈະເປີດນຳໃຊ້ຍານຍົນແລະຍານສຳຫຼວດເມື່ອອຸນຫະພູມຢູ່ເທິງດວງຈັນສູງກວ່າລົບ 10 ອົງສາເຊ, ເຮັດໃຫ້ "ວົງຈອນປຸກ" ທີ່ສຳຄັນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສື່ສານທີ່ສຳຄັນ.
ຍານ Vikram ລົງຈອດຢູ່ໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນໃນວັນທີ 23 ສິງຫານີ້, ໄດ້ສຳເລັດເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງຍານສຳຫຼວດ Chandrayaan-3. ທັງຍົນລົງຈອດແລະຍານສຳຫຼວດໄດ້ດຳເນີນການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເປັນເວລາປະມານ 10 ວັນໂລກ. ຍານສຳຫຼວດໄດ້ເຂົ້າສູ່ໂໝດນອນໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ, ຕາມດ້ວຍການລົງຈອດໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ.
ທ່ານ Nilesh Desai ຜູ້ອຳນວຍການສູນນຳໃຊ້ຍານອະວະກາດ ປະກາດວ່າ ການເປີດໃຊ້ຄືນຂອງຍານສຳຫຼວດ ແລະ ຍານລົງຈອດ ໄດ້ເລື່ອນໄປຮອດວັນທີ 23 ກັນຍາ. ໂດຍນັກວິທະຍາສາດ ISRO.
ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາລະກິດ, ISRO ຍັງຄົງມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີແລະຈະສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການສ້າງຕັ້ງການສື່ສານກັບ Vikram lander ແລະ Pragyan rover. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ໂດຍຍານສຳຫຼວດອະວະກາດແມ່ນມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຄົ້ນພົບທາງວິທະຍາສາດໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ISRO Twitter](source_not_provided)
– [ລັດຖະມົນຕີສະຫະພາບ Jitendra Singh](source_not_provided)
– [ຜູ້ອໍານວຍການສູນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອະວະກາດ Nilesh Desai](source_not_provided)