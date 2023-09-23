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ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ເພື່ອ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຍານ​ລົງ​ຈອດ Vikram ຂອງ Chandrayaan-3 ແລະ Pragyan rover.

ByVicky Stavropoulou

Sep 23, 2023
ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ເພື່ອ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຍານ​ລົງ​ຈອດ Vikram ຂອງ Chandrayaan-3 ແລະ Pragyan rover.

ອົງການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO) ​ໄດ້​ທຳ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວພັນ​ກັບ​ຍານ​ອະວະກາດ Vikram ​ແລະ Pragyan rover ຂອງ​ພາລະກິດ Chandrayaan-3. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອກໍານົດເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ບໍ່ມີສັນຍານໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພວກເຂົາ. ISRO ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່.

ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ອິນ​ເດຍ ທ່ານ Jitendra Singh ຍັງ​ໄດ້​ຢືນຢັນ​ວ່າ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ສັນຍານ​ໃດໆ​ຈາກ​ການ​ບິນ​ລົງ​ຈອດ ​ແລະ​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ. ທ່ານ Singh ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ສະພາບ​ອາກາດ​ໜາວ​ເຢັນ​ຢູ່​ເທິງ​ດວງ​ຈັນ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ, ​ໂດຍ​ມີ​ອຸນຫະພູມ​ຕ່ຳ​ເຖິງ -150 ອົງສາ​ເຊ, ​ໃນ​ຕອນ​ກາງຄືນ​ຕາມ​ດວງຈັນ​ອາດ​ເປັນ​ປັດ​ໄຈ​ທີ່​ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສັນຍານ​ຂາດ​ສັນຍານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ISRO ຍັງຄົງມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເພື່ອສ້າງຕັ້ງການຕິດຕໍ່.

ISRO ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະເປີດໃຊ້ຍົນລົງຈອດ ແລະ rover ຄືນໃໝ່, ເຊິ່ງຢູ່ໃນ “ໂໝດນອນ” ເປັນເວລາປະມານ 16 ວັນຂອງໂລກກ່ອນຄືນດວງຈັນ. ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ຍານ​ຍົນ​ແລະ​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ​ເມື່ອ​ອຸນຫະພູມ​ຢູ່​ເທິງ​ດວງ​ຈັນ​ສູງ​ກວ່າ​ລົບ 10 ອົງສາ​ເຊ, ​ເຮັດ​ໃຫ້ "ວົງ​ຈອນ​ປຸກ" ທີ່​ສຳຄັນ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການ​ສື່ສານ​ທີ່​ສຳຄັນ.

ຍານ Vikram ລົງ​ຈອດ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 23 ສິງຫາ​ນີ້, ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຕົ້ນຕໍ​ຂອງ​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ Chandrayaan-3. ທັງ​ຍົນ​ລົງ​ຈອດ​ແລະ​ຍານ​ສຳຫຼວດ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ເປັນ​ເວລາ​ປະມານ 10 ວັນ​ໂລກ. ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ໂໝດ​ນອນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 2 ກັນຍາ, ຕາມ​ດ້ວຍ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ກັນຍາ.

ທ່ານ Nilesh Desai ຜູ້ອຳນວຍການສູນນຳໃຊ້ຍານອະວະກາດ ປະກາດວ່າ ການເປີດໃຊ້ຄືນຂອງຍານສຳຫຼວດ ແລະ ຍານລົງຈອດ ໄດ້ເລື່ອນໄປຮອດວັນທີ 23 ກັນຍາ. ໂດຍນັກວິທະຍາສາດ ISRO.

ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາລະກິດ, ISRO ຍັງຄົງມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີແລະຈະສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການສ້າງຕັ້ງການສື່ສານກັບ Vikram lander ແລະ Pragyan rover. ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເກັບ​ກຳ​ໄດ້​ໂດຍ​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ທາງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– [ISRO Twitter](source_not_provided)
– [ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ສະ​ຫະ​ພາບ Jitendra Singh](source_not_provided)
– [ຜູ້​ອໍາ​ນວຍ​ການ​ສູນ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​ອະ​ວະ​ກາດ Nilesh Desai](source_not_provided)

By Vicky Stavropoulou

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