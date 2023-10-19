ການເພີ່ມວິຕາມິນ C ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນພິດຂອງທອງແດງໃນຫມາກກີວີ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສວນພຶກສາສາດເມືອງ Wuhan ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການເພີ່ມລະດັບຂອງອາຊິດ ascorbic, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າວິຕາມິນ C, ສາມາດເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງທອງແດງແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນພິດຂອງທອງແດງໃນຫມາກ kiwi. ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າຝຸ່ນທອງແດງ ແລະຢາປາບສັດຕູພືດຖືກໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອຕ້ານການລະບາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຈາກ Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) ໃນການປູກຫມາກ kiwi. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສະສົມຂອງທອງແດງໃນຫມາກ kiwi ສູງເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານແລະສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ.
ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານຂອງວັດສະດຸອັນຕະລາຍ, ໄດ້ປະເມີນເນື້ອໃນທອງແດງຂອງ 108 ຕົວຢ່າງຫມາກ kiwi ຈາກ 27 cultivars ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນທົ່ວໂລກ. ນັກວິໄຈພົບວ່າໝາກກີວີທີ່ມີເນື້ອສີແດງ ຫຼື ສີເຫຼືອງມີທາດທອງແດງສູງກວ່າໝາກກີວີທີ່ມີເນື້ອມີສີຂຽວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງທອງແດງແມ່ນຕ່ໍາໃນເນື້ອຫມາກແລະແກນເມື່ອທຽບກັບຜິວຫນັງຫມາກໄມ້ແລະແກ່ນ.
ລະດັບສູງຂອງທອງແດງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຫັນໄດ້ຕໍ່ກັບພືດຫມາກ kiwi. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນເວລາທີ່ພືດ kiwi ໄດ້ຖືກປ້ອນດ້ວຍອາຊິດ ascorbic ເພີ່ມເຕີມ, ຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ຖືກຫຼຸດຜ່ອນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການປິ່ນປົວທອງແດງໄດ້ເພີ່ມປະລິມານອາຊິດ ascorbic ໃນໃບຫມາກ kiwi ແລະການປັບປຸງພັນທຸກໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ biosynthesis ອາຊິດ ascorbic.
ການກວດສອບຜົນການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງອອກເກີນ gene GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) ໃນ kiwifruit transgenic, ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງອາຊິດ ascorbic ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບປະເພດທໍາມະຊາດ. ສາຍໝາກກີວີທີ່ປ່ຽນພັນທຸກໍາທີ່ມີເນື້ອໃນອາຊິດ ascorbic ສູງກວ່າສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນພິດຂອງທອງແດງຫຼຸດລົງ, ປັບປຸງການສັງເຄາະແສງ, ການຂູດຊະນິດຂອງອົກຊີເຈນທີ່ມີປະຕິກິລິຍາເກີນ, ແລະການສະແດງອອກຂອງພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມກົດດັນ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອາຊິດ ascorbic ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນພິດຂອງທອງແດງໃນຫມາກ kiwi. ໂດຍການເຂົ້າໃຈກົນໄກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມັນອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງຍຸດທະສາດເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມທົນທານຂອງທອງແດງແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານທີ່ດີກວ່າໃນການປູກຫມາກ kiwi.
ທີ່ມາ:
Xiaoying Liu et al, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການສັງເຄາະອາຊິດ ascorbic ໂດຍ overexpression ຂອງ AcGGP3 ameliorates ຄວາມເປັນພິດທອງແດງໃນ kiwifruit, ວາລະສານຂອງວັດສະດຸອັນຕະລາຍ (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393