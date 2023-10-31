ລັກສະນະ Enigmatic ຂອງຂຸມດໍາ: ການຂຸດຄົ້ນການເດີນທາງນອກຂອບເຂດ

ຂຸມດໍາ, ວັດຖຸລຶກລັບທີ່ດຶງດູດຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງນັກວິທະຍາສາດແລະປະຊາຊົນທົ່ວໄປ, ຍັງສືບຕໍ່ຂັດຂວາງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ. ນັກຟີຊິກສາດ Carlo Rovelli ເຈາະເລິກເຖິງຄວາມເລິກລັບຂອງບັນດານິຕິບຸກຄົນໃນປຶ້ມຫົວໃໝ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງລາວ, White Holes, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບທີ່ເກີນຂອບເຂດ.
ການສໍາຫຼວດຂອງ Rovelli ແມ່ນມາຈາກການຄົ້ນຄວ້າຂອງລາວກ່ຽວກັບການລວມຕົວຂອງທິດສະດີສົມທຽບທົ່ວໄປຂອງ Einstein ແລະກົນໄກ Quantum. ອະດີດສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ໃນຂະນະທີ່ອັນສຸດທ້າຍປົກຄອງພຶດຕິກໍາຂອງ nanoworld. ຂຸມດຳເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທາງຜ່ານຂອງທິດສະດີພື້ນຖານທັງສອງອັນນີ້, ຍ້ອນວ່າກຳລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງອັນມະຫາສານພາຍໃນພວກມັນບິດເບືອນພື້ນທີ່ ແລະເວລາຢູ່ໃນເກັດຄວັນຕອມ.
ລອງນຶກພາບເບິ່ງດາວດວງໜຶ່ງທີ່ໝົດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນິວເຄລຍ, ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບນໍ້າໜັກຕົວຂອງມັນເອງໄດ້. ແຮງໂນ້ມຖ່ວງໄດ້ບີບອັດດາວທີ່ກຳລັງຈະຕາຍຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຈົນກ່ວາມັນໄປຮອດຈຸດທີ່ບໍ່ມີແສງສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກແຮງດຶງຂອງມັນໄດ້. ຊ່ວງເວລາສຳຄັນນີ້ໝາຍເຖິງການສ້າງຕັ້ງຂຸມດຳ, ມີລັກສະນະເປັນການສ້າງຂອບເຂດຂອງເຫດການ—ຈຸດທີ່ບໍ່ມີການກັບຄືນມາ.
ໃນຂະນະທີ່ຂຸມດໍາໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໂດຍຜ່ານວິທີການຕ່າງໆ, ລວມທັງຮູບພາບໂດຍກົງທີ່ຜ່ານມາ, ຊະຕາກໍາຂອງວັດຖຸທີ່ຕົກຢູ່ໃນພວກມັນຍັງຄົງຢູ່ໃນຄວາມລຶກລັບ. ຂຸມຂາວຂອງ Rovelli ສະເຫນີຄໍາຕອບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈສໍາລັບຄໍາຖາມທີ່ສັບສົນນີ້: ຂຸມດໍາໃນທີ່ສຸດກໍ່ປ່ຽນເປັນຮູສີຂາວ, ບ່ອນທີ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຂົ້າໄປໃນຂອບເຂດເຫດການຈະເກີດຂື້ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
ເພື່ອຖອດຖອນແນວຄວາມຄິດນີ້, Rovelli ເຂົ້າໄປໃນການຕິດຕໍ່ກັນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈລະຫວ່າງເວລາແລະຂອບເຂດ. ທິດສະດີສົມທຽບຂອງ Einstein ເປີດເຜີຍວ່າເວລາບໍ່ແມ່ນທົ່ວໄປ, ແຕ່ເປັນພີ່ນ້ອງກັນ, ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຄວາມໄວຂອງຜູ້ສັງເກດການແລະຄວາມໃກ້ຊິດກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສັງເກດການພາຍນອກສັງເກດເຫັນບາງຄົນທີ່ຕົກເຂົ້າໄປໃນຂຸມດໍາ, ເວລາເບິ່ງຄືວ່າຈະຊ້າລົງຈົນກ່ວາມັນຢຸດທັງຫມົດໃນຂອບເຂດເຫດການ.
ຈາກການສັງເກດເຫຼົ່ານີ້, Rovelli ປະດິດເສັ້ນທາງໄປສູ່ທິດສະດີໃຫມ່ຂອງຂຸມດໍາແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາ. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອຂຸມດຳປ່ຽນເປັນຮູຂາວ? Rovelli ສະເຫນີການເດີນທາງທີ່ຫນ້າຈັບໃຈຂອງການສໍາຫຼວດ, ນໍາພາຜູ້ອ່ານເຂົ້າໄປໃນຄວາມເລິກຂອງໂລກຄວາມມືດຂອງຂຸມດໍາ.
ຮູຂາວຂອງ Carlo Rovelli ເປັນການອ່ານທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ແລະ ສ້າງຄວາມສະຫວ່າງໃຫ້ກັບທັງນັກວິທະຍາສາດ ແລະຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນຄືກັນ. ໃນຂະນະທີ່ Dante ນໍາພາພວກເຮົາຜ່ານໂລກໃຕ້ດິນ, Rovelli ນໍາພາພວກເຮົາໄປສູ່ການເດີນທາງຂະຫນານ, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບວັດຖຸລຶກລັບທີ່ສຸດໃນຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
1. ຂອບເຂດເຫດການຂອງຂຸມດຳແມ່ນຫຍັງ?
ຂອບເຂດເຫດການແມ່ນຈຸດທີ່ບໍ່ມີການກັບຄືນອ້ອມຂຸມດໍາ. ເມື່ອວັດຖຸ ຫຼືແສງສະຫວ່າງຂ້າມຂອບເຂດນີ້, ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຫລົບຫນີຈາກແຮງດຶງຂອງຂຸມດໍາ.
2. ທິດສະດີຄວາມສຳພັນທົ່ວໄປຂອງ Einstein ແລະກົນຈັກ Quantum ມີຄວາມສຳພັນແນວໃດ?
Einstein's General Theory of Relativity ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງແລະຮູບຮ່າງຂອງອາວະກາດແລະເວລາ, ໃນຂະນະທີ່ Quantum Mechanics ຄວບຄຸມພຶດຕິກໍາຂອງອະນຸພາກໃນລະດັບຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຊັ່ນ: ອະຕອມແລະອົງປະກອບຂອງພວກມັນ. ຂຸມດຳແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການເຊື່ອມທິດສະດີທັງສອງຢ່າງນີ້ ເນື່ອງຈາກກຳລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ຮຸນແຮງຢູ່ໃນການຫຼິ້ນ.
3. ຂຸມດຳຖືກສັງເກດແນວໃດ?
ຂຸມດໍາໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໂດຍໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆ, ລວມທັງການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາຂອງເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບໂດຍກົງ. ນັກວິທະຍາສາດໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ຫຼື ຈານວິທະຍຸກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກເພື່ອສ້າງກ້ອງສ່ອງທາງອ້ອມຂະໜາດຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນສາມາດບັນທຶກພາບຂອງຮູດຳໄດ້.
4. ເກີດຫຍັງຂຶ້ນພາຍໃນຂຸມດໍາ?
ລັກສະນະທີ່ແນ່ນອນຂອງສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນຂຸມດໍາຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ. ເມື່ອສິ່ງ ຫຼືແສງສະຫວ່າງຜ່ານຂອບເຂດເຫດການ, ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຂໍ້ມູນ ຫຼືການສັງເກດການຈະເຂົ້າເຖິງຜູ້ສັງເກດການພາຍນອກ. ການຂາດຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ການຄາດເດົາແລະການຂຸດຄົ້ນວິທະຍາສາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.