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ຄວາມເຂົ້າໃຈຄຸກກີ ແລະນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ByVicky Stavropoulou

Sep 19, 2023
ຄວາມເຂົ້າໃຈຄຸກກີ ແລະນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

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– ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​: ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວິ​ທີ​ການ​ເວັບ​ໄຊ​ທ​໌​ຫຼື​ອົງ​ການ​ຈັດ​ເກັບ​, ການ​ນໍາ​ໃຊ້​, ແລະ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​.

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By Vicky Stavropoulou

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