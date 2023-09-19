ການສູນພັນຂອງເສືອ Tasmanian: ການສູນເສຍທີ່ໂສກເສົ້າ

ເສືອ Tasmanian, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Thylacine, ເປັນສັດທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ໜ້າຈັບໃຈທີ່ເຄີຍອາໄສຢູ່ໃນອົດສະຕາລີ ແລະ ເກາະ Tasmania. ຄືກັບໝາປ່າທີ່ມີເສັ້ນດ່າງຄ້າຍຄືເສືອຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງມັນ, marsupial ນີ້ໄດ້ຖືກຂັບເຄື່ອນໄປຢ່າງໜ້າເສຍດາຍເພື່ອສູນພັນ.
ການມາເຖິງຂອງມະນຸດໃນອົດສະຕາລີປະມານ 50,000 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງປະຊາກອນຂອງສັດພື້ນເມືອງອົດສະຕາລີຈໍານວນຫຼາຍ, ລວມທັງເສືອ Tasmanian. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນແມ່ນການມາເຖິງຂອງຜູ້ອານານິຄົມເອີຣົບໃນສະຕະວັດທີ 18 ທີ່ປິດບັງຊະຕາກໍາຂອງຊະນິດສັນຍາລັກນີ້.
ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນເອີຣົບ, ດ້ວຍການລ້ຽງສັດຂອງພວກເຂົາ, ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະຊາກອນເສືອ Tasmanian, ນໍາໄປສູ່ການລ່າສັດຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກໍາຈັດພວກມັນ. ປະຊາກອນທີ່ຍັງເຫຼືອ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສຸມໃສ່ເກາະ Tasmania, ປະເຊີນກັບຄວາມພິນາດຕື່ມອີກຍ້ອນວ່າເງິນລາງວັນຖືກວາງໃສ່ພວກເຂົາຍ້ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການລ້ຽງສັດຂອງພວກເຂົາ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ໃນທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດລົງແລະການສູນພັນໃນທີ່ສຸດ.
ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ເສືອ Tasmanian ທີ່ຮູ້ຈັກສຸດທ້າຍໄດ້ຕາຍຢູ່ໃນສວນສັດ Tasmanian ໃນປີ 1936, ເຊິ່ງເປັນການສິ້ນສຸດຢ່າງເປັນທາງການຂອງຊະນິດທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອອະນຸລັກແລະປົກປ້ອງ Thylacine, ໃນທີ່ສຸດມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດທົນຕໍ່ຄວາມກົດດັນທີ່ເກີດຈາກກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດ.
ການສູນພັນຂອງເສືອ Tasmanian ເປັນການເຕືອນໄພທີ່ຮ້າຍກາດຂອງຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ມະນຸດສາມາດມີຕໍ່ຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບນິເວດທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງມາດຕະການອະນຸລັກແລະຄວາມຕ້ອງການເພື່ອປົກປ້ອງຊະນິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກອັນຕະລາຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຍົກເລີກອະດີດໄດ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການຮຽນຮູ້ຈາກການສູນເສຍຂອງເສືອ Tasmanian ສາມາດຊ່ວຍແຈ້ງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບການອະນຸລັກແລະປົກປ້ອງຊະນິດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນອື່ນໆ. ໃຫ້ພວກເຮົາຈື່ຈໍາການສູນເສຍທີ່ໂສກເສົ້ານີ້ເປັນແຮງຈູງໃຈທີ່ຈະພະຍາຍາມສໍາລັບການຢູ່ຮ່ວມກັນແບບຍືນຍົງແລະປະສົມກົມກຽວກັບທໍາມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ນິຍາມ:
ເສືອ Tasmanian (Thylacine) : ເປັນ marsupial carnivorous ທີ່ສູນພັນໃນອົດສະຕາລີແລະ Tasmania.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂໍ້ມູນໂດຍອີງໃສ່ການບັນທຶກປະຫວັດສາດແລະການສຶກສາວິທະຍາສາດ.