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ການສູນພັນຂອງເສືອ Tasmanian: ການສູນເສຍທີ່ໂສກເສົ້າ

ByMampho Brescia

Sep 19, 2023
ການສູນພັນຂອງເສືອ Tasmanian: ການສູນເສຍທີ່ໂສກເສົ້າ

ເສືອ Tasmanian, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Thylacine, ເປັນສັດທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ໜ້າຈັບໃຈທີ່ເຄີຍອາໄສຢູ່ໃນອົດສະຕາລີ ແລະ ເກາະ Tasmania. ຄືກັບໝາປ່າທີ່ມີເສັ້ນດ່າງຄ້າຍຄືເສືອຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງມັນ, marsupial ນີ້ໄດ້ຖືກຂັບເຄື່ອນໄປຢ່າງໜ້າເສຍດາຍເພື່ອສູນພັນ.

ການມາເຖິງຂອງມະນຸດໃນອົດສະຕາລີປະມານ 50,000 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງປະຊາກອນຂອງສັດພື້ນເມືອງອົດສະຕາລີຈໍານວນຫຼາຍ, ລວມທັງເສືອ Tasmanian. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນແມ່ນການມາເຖິງຂອງຜູ້ອານານິຄົມເອີຣົບໃນສະຕະວັດທີ 18 ທີ່ປິດບັງຊະຕາກໍາຂອງຊະນິດສັນຍາລັກນີ້.

ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນເອີຣົບ, ດ້ວຍການລ້ຽງສັດຂອງພວກເຂົາ, ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະຊາກອນເສືອ Tasmanian, ນໍາໄປສູ່ການລ່າສັດຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກໍາຈັດພວກມັນ. ປະຊາກອນທີ່ຍັງເຫຼືອ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສຸມໃສ່ເກາະ Tasmania, ປະເຊີນກັບຄວາມພິນາດຕື່ມອີກຍ້ອນວ່າເງິນລາງວັນຖືກວາງໃສ່ພວກເຂົາຍ້ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການລ້ຽງສັດຂອງພວກເຂົາ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ໃນທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດລົງແລະການສູນພັນໃນທີ່ສຸດ.

ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ເສືອ Tasmanian ທີ່ຮູ້ຈັກສຸດທ້າຍໄດ້ຕາຍຢູ່ໃນສວນສັດ Tasmanian ໃນປີ 1936, ເຊິ່ງເປັນການສິ້ນສຸດຢ່າງເປັນທາງການຂອງຊະນິດທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອອະນຸລັກແລະປົກປ້ອງ Thylacine, ໃນທີ່ສຸດມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດທົນຕໍ່ຄວາມກົດດັນທີ່ເກີດຈາກກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດ.

ການສູນພັນຂອງເສືອ Tasmanian ເປັນການເຕືອນໄພທີ່ຮ້າຍກາດຂອງຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ມະນຸດສາມາດມີຕໍ່ຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບນິເວດທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງມາດຕະການອະນຸລັກແລະຄວາມຕ້ອງການເພື່ອປົກປ້ອງຊະນິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກອັນຕະລາຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຍົກເລີກອະດີດໄດ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການຮຽນຮູ້ຈາກການສູນເສຍຂອງເສືອ Tasmanian ສາມາດຊ່ວຍແຈ້ງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບການອະນຸລັກແລະປົກປ້ອງຊະນິດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນອື່ນໆ. ໃຫ້ພວກເຮົາຈື່ຈໍາການສູນເສຍທີ່ໂສກເສົ້ານີ້ເປັນແຮງຈູງໃຈທີ່ຈະພະຍາຍາມສໍາລັບການຢູ່ຮ່ວມກັນແບບຍືນຍົງແລະປະສົມກົມກຽວກັບທໍາມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ.

ນິຍາມ:
ເສືອ Tasmanian (Thylacine) : ເປັນ marsupial carnivorous ທີ່ສູນພັນໃນອົດສະຕາລີແລະ Tasmania.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂໍ້​ມູນ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ການ​ບັນ​ທຶກ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ແລະ​ການ​ສຶກ​ສາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​.

By Mampho Brescia

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