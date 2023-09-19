RNA ຟື້ນຕົວຈາກເສືອ Tasmanian ທີ່ສູນພັນ, ຊຸກຍູ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຄວ້າການສູນພັນ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຟື້ນຕົວ RNA ຈາກເສືອ Tasmanian, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ thylacine, ໄດ້ຖືກເກັບໄວ້ໃນພິພິທະພັນໃນ Stockholm ນັບຕັ້ງແຕ່ 1891. ໃນຂະນະທີ່ການສະກັດເອົາ DNA ຈາກສັດແລະພືດວັດຖຸບູຮານໄດ້ຖືກປະຕິບັດກ່ອນຫນ້ານີ້, ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ RNA ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຟື້ນຕົວຈາກຊະນິດທີ່ສູນພັນ. RNA, ເຊັ່ນ DNA, ເປັນໂມເລກຸນຊີວະພາບທີ່ມີຢູ່ໃນຈຸລັງທີ່ມີຊີວິດທັງຫມົດແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາແລະການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນ. ຄວາມສາມາດໃນການສະກັດ, ລໍາດັບ, ແລະວິເຄາະ RNA ເກົ່າສາມາດຊ່ວຍໃນການຟື້ນຟູຂອງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນແລະຊ່ວຍໃນການເຂົ້າໃຈການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັດທີ່ຜ່ານມາ.
ເສືອແທສມາເນຍ ເປັນຕົວລ່າສຸດທີ່ເຄີຍ roamed ໃນທະວີບອົດສະຕຣາລີ ແລະເກາະດອນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ການມາຮອດຂອງມະນຸດໃນອົດສະຕາລີໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງຂອງຊະນິດພັນ, ແລະຜູ້ອານານິຄົມເອີຣົບໃນສະຕະວັດທີ 18 ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສູນພັນຂອງພວກມັນ. ການສຶກສາການຕາຍຂອງເສືອ Tasmanian ຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນກໍລະນີທີ່ມີເອກະສານດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການສູນພັນຂອງມະນຸດ.
RNA ທີ່ຟື້ນຕົວໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາແລະລະບຽບການ metabolic ຂອງເສືອ Tasmanian ກ່ອນທີ່ຈະສູນພັນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເສີມພັນທຸກໍາຂອງພັນທຸກໍາ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງພັນທຸກໍາຂອງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນແມ່ນສໍາຄັນໃນການສ້າງພວກມັນຄືນໃຫມ່. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນໄປແລ້ວໂດຍໃຊ້ການດັດແກ້ພັນທຸກໍາກ່ຽວກັບຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຍັງບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອງ່າຍໆ, ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາຂອງສັດທີ່ສູນພັນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້.
ການຟື້ນຕົວຂອງ RNA ຈາກເສືອ Tasmanian ຍັງຄົງເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດປະຫລາດໃຈ, ເພາະວ່າ RNA ໂດຍທົ່ວໄປຖືວ່າມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫນ້ອຍກວ່າ DNA ແລະຖືກຄິດວ່າມີອາຍຸສັ້ນ. ສະພາບທີ່ຫຼົ່ນລົງຂອງຊາກສົບຢູ່ໃນພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດຂອງຊູແອັດ, ມີຜິວຫນັງ, ກ້າມຊີ້ນ, ແລະກະດູກຖືກຮັກສາໄວ້, ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາ RNA.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເປີດກວ້າງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ໃນຂະແຫນງການຂອງການສູນເສຍການສູນພັນແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຊີວະສາດຂອງຊະນິດທີ່ສູນພັນ. ໃນຂະນະທີ່ການສ້າງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນແລ້ວຍັງຄົງເປັນວຽກທີ່ສັບສົນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງພັນທຸກໍາຂອງພວກມັນແລະຂະບວນການທາງຊີວະພາບແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນຄວາມພະຍາຍາມອະນຸລັກແລະການຮຽນຮູ້ຈາກການສູນພັນທີ່ຜ່ານມາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "RNA ຟື້ນຕົວຈາກເສືອ Tasmanian ທີ່ສູນພັນ" - Reuters
- "RNA ແມ່ນຫຍັງ?" - ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ Genome ມະນຸດແຫ່ງຊາດ
- "DNA ແມ່ນຫຍັງ?" - ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ Genome ມະນຸດແຫ່ງຊາດ