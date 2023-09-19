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ວິທະຍາສາດ

RNA ຟື້ນຕົວຈາກເສືອ Tasmanian ທີ່ສູນພັນ, ຊຸກຍູ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຄວ້າການສູນພັນ

ByGabriel Botha

Sep 19, 2023
RNA ຟື້ນຕົວຈາກເສືອ Tasmanian ທີ່ສູນພັນ, ຊຸກຍູ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຄວ້າການສູນພັນ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຟື້ນຕົວ RNA ຈາກເສືອ Tasmanian, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ thylacine, ໄດ້ຖືກເກັບໄວ້ໃນພິພິທະພັນໃນ Stockholm ນັບຕັ້ງແຕ່ 1891. ໃນຂະນະທີ່ການສະກັດເອົາ DNA ຈາກສັດແລະພືດວັດຖຸບູຮານໄດ້ຖືກປະຕິບັດກ່ອນຫນ້ານີ້, ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ RNA ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຟື້ນ​ຕົວ​ຈາກ​ຊະ​ນິດ​ທີ່​ສູນ​ພັນ​. RNA, ເຊັ່ນ DNA, ເປັນໂມເລກຸນຊີວະພາບທີ່ມີຢູ່ໃນຈຸລັງທີ່ມີຊີວິດທັງຫມົດແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາແລະການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນ. ຄວາມສາມາດໃນການສະກັດ, ລໍາດັບ, ແລະວິເຄາະ RNA ເກົ່າສາມາດຊ່ວຍໃນການຟື້ນຟູຂອງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນແລະຊ່ວຍໃນການເຂົ້າໃຈການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັດທີ່ຜ່ານມາ.

ເສືອແທສມາເນຍ ເປັນຕົວລ່າສຸດທີ່ເຄີຍ roamed ໃນທະວີບອົດສະຕຣາລີ ແລະເກາະດອນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ການມາຮອດຂອງມະນຸດໃນອົດສະຕາລີໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງຂອງຊະນິດພັນ, ແລະຜູ້ອານານິຄົມເອີຣົບໃນສະຕະວັດທີ 18 ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສູນພັນຂອງພວກມັນ. ການສຶກສາການຕາຍຂອງເສືອ Tasmanian ຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນກໍລະນີທີ່ມີເອກະສານດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການສູນພັນຂອງມະນຸດ.

RNA ທີ່ຟື້ນຕົວໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາແລະລະບຽບການ metabolic ຂອງເສືອ Tasmanian ກ່ອນທີ່ຈະສູນພັນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເສີມພັນທຸກໍາຂອງພັນທຸກໍາ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງພັນທຸກໍາຂອງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນແມ່ນສໍາຄັນໃນການສ້າງພວກມັນຄືນໃຫມ່. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນໄປແລ້ວໂດຍໃຊ້ການດັດແກ້ພັນທຸກໍາກ່ຽວກັບຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຍັງບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອງ່າຍໆ, ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາຂອງສັດທີ່ສູນພັນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້.

ການຟື້ນຕົວຂອງ RNA ຈາກເສືອ Tasmanian ຍັງຄົງເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດປະຫລາດໃຈ, ເພາະວ່າ RNA ໂດຍທົ່ວໄປຖືວ່າມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫນ້ອຍກວ່າ DNA ແລະຖືກຄິດວ່າມີອາຍຸສັ້ນ. ສະພາບທີ່ຫຼົ່ນລົງຂອງຊາກສົບຢູ່ໃນພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດຂອງຊູແອັດ, ມີຜິວຫນັງ, ກ້າມຊີ້ນ, ແລະກະດູກຖືກຮັກສາໄວ້, ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາ RNA.

ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ນີ້​ເປີດ​ກວ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃຫມ່​ໃນ​ຂະ​ແຫນງ​ການ​ຂອງ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ສູນ​ພັນ​ແລະ​ສ່ອງ​ແສງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊີ​ວະ​ສາດ​ຂອງ​ຊະ​ນິດ​ທີ່​ສູນ​ພັນ​. ໃນຂະນະທີ່ການສ້າງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນແລ້ວຍັງຄົງເປັນວຽກທີ່ສັບສົນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງພັນທຸກໍາຂອງພວກມັນແລະຂະບວນການທາງຊີວະພາບແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນຄວາມພະຍາຍາມອະນຸລັກແລະການຮຽນຮູ້ຈາກການສູນພັນທີ່ຜ່ານມາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "RNA ຟື້ນຕົວຈາກເສືອ Tasmanian ທີ່ສູນພັນ" - Reuters
- "RNA ແມ່ນຫຍັງ?" - ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ Genome ມະ​ນຸດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​
- "DNA ແມ່ນຫຍັງ?" - ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ Genome ມະ​ນຸດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​

By Gabriel Botha

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