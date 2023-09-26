ເປີດເຜີຍຮູບຮ່າງ 3 ມິຕິ ແລະການເຄື່ອນທີ່ຂອງສະກາຍແມ່ເຫຼັກໃນວັດສະດຸຫຼາຍ

ນັກວິທະຍາສາດທີ່ສະຖາບັນມາດຕະຖານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ (NIST) ໄດ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງ 3 ມິຕິ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຈັດລຽງແມ່ເຫຼັກປະລໍາມະນູທີ່ຄ້າຍຄືພະຍຸທໍນາໂດຂະໜາດນ້ອຍ, ທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມ skyrmions, ໃນວັດສະດຸສ່ວນໃຫຍ່. Skyrmions ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນແລະການເກັບຮັກສາ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການພະລັງງານຫນ້ອຍລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບວິທີການໃນປະຈຸບັນ.
ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຖານສອງແບບດັ້ງເດີມແມ່ນອີງໃສ່ລັດທີ່ມີຄ່າໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງສ້າງຄວາມຕ້ານທານແລະຄວາມຮ້ອນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, skyrmions ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການຫມູນໃຊ້ແລະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຢູ່ໃນສະຖານະແມ່ເຫຼັກທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ໂດຍໃຊ້ spin (polarity ແມ່ເຫຼັກ) ຂອງອະນຸພາກປະລໍາມະນູແທນທີ່ຈະເປັນຄ່າໄຟຟ້າ. ພາກສະຫນາມຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ spintronics.
ທີມງານທີ່ນໍາພາໂດຍ NIST ໄດ້ສຸມໃສ່ການ skyrmions ແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດຢູ່ໃນເສັ້ນດ່າງປະລໍາມະນູທີ່ແນ່ນອນເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກແລະໄຟຟ້າຂອງອະຕອມອ້ອມຂ້າງ. skyrmions ເຫຼົ່ານີ້ປົກກະຕິແລ້ວມີຂະຫນາດຈາກ 20 ຫາ 200 nanometers.
ເພື່ອສຶກສາຮູບຮ່າງ 3D ແລະນະໂຍບາຍດ້ານຂອງ skyrmions, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ການຖ່າຍຮູບນິວຕຣອນແລະສູດການຄິດໄລ່ການຟື້ນຟູ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງຕົວຢ່າງຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມີທໍ່ skyrmion stacked ແລະນໍາ beam neutron ໄປຫາຕົວຢ່າງ. ໂດຍການຫມຸນຕົວຢ່າງເພີ່ມຂຶ້ນແລະການລວມເອົາ "ຕ່ອນ", ທີມງານສາມາດສ້າງຮູບພາບ 3D ຂອງທໍ່ skyrmion ໄດ້.
ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າທໍ່ skyrmion ໃນວັດສະດຸຈໍານວນຫລາຍບໍ່ມີຮູບຮ່າງທີ່ສອດຄ່ອງເນື່ອງຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງແລະຄວາມສົມດຸນຂອງເສັ້ນດ່າງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ແລະວິທີການຫມູນໃຊ້ວັດສະດຸເພື່ອຄວບຄຸມພວກມັນແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ເປີດປະຕູສູ່ການນໍາໃຊ້ skyrmions ສໍາລັບການປຸງແຕ່ງແລະການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງນະໂຍບາຍດ້ານ skyrmion, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບອະນາຄົດຂອງ spintronics.
ທີ່ມາ:
- ຟີຊິກທໍາມະຊາດ (2023)
– NIST