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ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບກົນໄກໂມເລກຸນຂອງການເພີ່ມການກະຕຸ້ນຕົວຮັບແລະການສົ່ງສັນຍານ

ByRobert Andrew

Oct 19, 2023
ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບກົນໄກໂມເລກຸນຂອງການເພີ່ມການກະຕຸ້ນຕົວຮັບແລະການສົ່ງສັນຍານ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນເທກໂນໂລຍີອິນເດຍ (IIT) Kanpur ໄດ້ເຮັດຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈກົນໄກໂມເລກຸນຂອງການເສີມການກະຕຸ້ນ receptor ແລະສັນຍານ. ນໍາໂດຍອາຈານ Arun K Shukla, ທີມງານຈາກພາກວິຊາວິທະຍາສາດຊີວະພາບແລະວິສະວະກໍາຊີວະພາບໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບວິທີການ receptors anaphylatoxin, ເຊິ່ງອາດຈະມີຜົນກະທົບໃນອະນາຄົດສໍາລັບການຄົ້ນພົບຢາໃນພະຍາດອັກເສບຕ່າງໆ.

ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ລະບົບການເສີມ, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການຕອບສະຫນອງພູມຕ້ານທານຂອງພວກເຮົາ, ແລະການເອື່ອຍອີງຂອງມັນຢູ່ໃນ anaphylatoxins ເຊັ່ນ C3a ແລະ C5a. anaphylatoxins ເຫຼົ່ານີ້ພົວພັນກັບ receptors ສະເພາະ, ທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ C3aR ແລະ C5aR1, ແລະທີມງານໄດ້ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະເຂົ້າໃຈດີກວ່າວິທີການ receptors ເຫຼົ່ານີ້ຮັບຮູ້ເປົ້າຫມາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ກະຕຸ້ນ, ແລະຄວບຄຸມສັນຍານ.

ນອກເຫນືອຈາກການສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງ receptors anaphylatoxin, ການຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍກົນໄກທໍາມະຊາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕອບສະຫນອງອັກເສບທີ່ເກີດຈາກ C5a. ກົນໄກນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເອົາສ່ວນສະເພາະໃດຫນຶ່ງຂອງໂມເລກຸນ C5a. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສຶກສາໄດ້ກໍານົດ peptide ທີ່ເລືອກ activates C3aR, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ receptors ສາມາດຕອບສະຫນອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບທາດປະສົມຕ່າງໆ.

ການຄົ້ນພົບຂອງທີມງານມີທ່າແຮງທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ການຄົ້ນພົບຢາໃຫມ່ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆຂອງມະນຸດ, ລວມທັງໂລກຂໍ້ອັກເສບ, ພະຍາດຫືດ, ແລະໂຣກ sepsis. ໂດຍການໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊັດເຈນກວ່າກ່ຽວກັບວິທີການ receptors anaphylatoxin ເຮັດວຽກ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດພັດທະນາການປິ່ນປົວເປົ້າຫມາຍເພື່ອດັດແປງການຕອບສະຫນອງຂອງພູມຕ້ານທານແລະຫຼຸດຜ່ອນການອັກເສບ.

ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດສາກົນ, Cell. ທີມງານປະກອບດ້ວຍສາດສະດາຈານ Shukla, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກພະແນກວິທະຍາສາດຊີວະພາບແລະວິສະວະກໍາຊີວະພາບຂອງ IIT Kanpur, ພະແນກວິທະຍາສາດຊີວະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລພາກໃຕ້ຂອງຄາລິຟໍເນຍ, ແລະພາກສ່ວນຊີວະສາດໂມເລກຸນແລະຄອມພິວເຕີ້.

By Robert Andrew

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