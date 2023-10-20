IIAS ນັກຄົ້ນຄວ້າ Kellie Gerardi ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄ້ວາຂອງ Galactic 05 Spaceflight

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດອາວະກາດນາໆຊາດ (IIAS) ໄດ້ປະກາດວ່າ ນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານຊີວະວິທະຍາ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສົ່ງຕໍ່ຍານອາວະກາດ Kellie Gerardi ຈະເປັນຕົວແທນຂອງສະຖາບັນໃນການບິນອະວະກາດຄົ້ນຄວ້າ 'Galactic 05' ທີ່ຈະມາເຖິງກັບ Virgin Galactic.
ກໍານົດຈະເປີດໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2023, 'Galactic 05' ຈະເປັນການບິນອະວະກາດຄັ້ງທີ XNUMX ຂອງເວີຈິນໄອແລນ Galactic ໃນປີນີ້. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນຍານອະວະກາດເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທົດລອງອະວະກາດ suborbital ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າໃນອາວະກາດ.
ເຂົ້າຮ່ວມກັບ Gerardi ໃນພາລະກິດນີ້ຈະມີທ່ານດຣ Alan Stern, ນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະສະຫະລັດແລະຮອງປະທານຮ່ວມຂອງຂະແຫນງການອະວະກາດຂອງ Southwest Research Institute, ແລະນັກອາວະກາດເອກະຊົນທີ່ມີສັນຊາດ Franco-Italian.
ໃນຂະນະທີ່ນັກຄົ້ນຄ້ວາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນອຸດສາຫະກໍາທໍາອິດຂອງໂລກໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະບິນໃນຍານອະວະກາດການຄ້າ, Gerardi ຈະດໍາເນີນການທົດລອງສາມ payload ໃນລະຫວ່າງການບິນອະວະກາດ. ການທົດລອງເຫຼົ່ານີ້ຈະສຸມໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ໍາ, biometrics ຂອງມະນຸດ, ແລະການຕິດຕາມກວດການ້ໍາຕານ. ນອກຈາກນັ້ນ, Gerardi ຈະປະເມີນປະສົບການຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າເພື່ອປັບປຸງການບິນແລະໂຄງການຝຶກອົບຮົມທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ IIAS ໃນອະນາຄົດ.
Virgin Galactic ແລະ IIAS ໄດ້ຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນການເຊື່ອມໂຍງ payload ແລະ choreography ໃນການບິນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີສູງສຸດຈາກພາລະກິດ 'Galactic 05'. ພາລະກິດນີ້ຫມາຍເຖິງຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບ IIAS ໃນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຂົາເພື່ອສົ່ງເສີມອະນາຄົດຂອງຊ່ອງຫວ່າງລວມໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຜົນປະໂຫຍດທົ່ວໂລກ.
ມາພ້ອມກັບ Gerardi ຢູ່ Spaceport America ຈະເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າ IIAS Yvette Gonzalez, ດຣ. Aaron Persad, ແລະ ດຣ. Shawna Pandya. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງ payload ແລະດໍາເນີນການວິເຄາະຂໍ້ມູນຫລັງການບິນ.
ພາລະກິດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດ, ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮ່ວມມືທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງບໍລິສັດການບິນອະວະກາດການຄ້າແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ. ມັນເປັນຂີດໝາຍກ້າວໄປໜ້າອີກອັນໜຶ່ງໃນການສະແຫວງຫາຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ການຄົ້ນຫາເຂດຊາຍແດນໃໝ່.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: Virgin Galactic (ບົດຄວາມແຫຼ່ງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ URL)
– ພອດແຄສຂອງ SpaceWatch.global ມີ Kellie Gerardi (ບົດຄວາມແຫຼ່ງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ URL)