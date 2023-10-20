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IIAS ນັກຄົ້ນຄວ້າ Kellie Gerardi ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄ້ວາຂອງ Galactic 05 Spaceflight

ByGabriel Botha

Oct 20, 2023
IIAS ນັກຄົ້ນຄວ້າ Kellie Gerardi ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄ້ວາຂອງ Galactic 05 Spaceflight

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດອາວະກາດນາໆຊາດ (IIAS) ໄດ້ປະກາດວ່າ ນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານຊີວະວິທະຍາ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສົ່ງຕໍ່ຍານອາວະກາດ Kellie Gerardi ຈະເປັນຕົວແທນຂອງສະຖາບັນໃນການບິນອະວະກາດຄົ້ນຄວ້າ 'Galactic 05' ທີ່ຈະມາເຖິງກັບ Virgin Galactic.

ກໍານົດຈະເປີດໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2023, 'Galactic 05' ຈະເປັນການບິນອະວະກາດຄັ້ງທີ XNUMX ຂອງເວີຈິນໄອແລນ Galactic ໃນປີນີ້. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນຍານອະວະກາດເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທົດລອງອະວະກາດ suborbital ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າໃນອາວະກາດ.

ເຂົ້າຮ່ວມກັບ Gerardi ໃນພາລະກິດນີ້ຈະມີທ່ານດຣ Alan Stern, ນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະສະຫະລັດແລະຮອງປະທານຮ່ວມຂອງຂະແຫນງການອະວະກາດຂອງ Southwest Research Institute, ແລະນັກອາວະກາດເອກະຊົນທີ່ມີສັນຊາດ Franco-Italian.

ໃນຂະນະທີ່ນັກຄົ້ນຄ້ວາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນອຸດສາຫະກໍາທໍາອິດຂອງໂລກໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະບິນໃນຍານອະວະກາດການຄ້າ, Gerardi ຈະດໍາເນີນການທົດລອງສາມ payload ໃນລະຫວ່າງການບິນອະວະກາດ. ການ​ທົດ​ລອງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​, biometrics ຂອງ​ມະ​ນຸດ​, ແລະ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ນ​້​ໍ​າ​ຕານ​. ນອກຈາກນັ້ນ, Gerardi ຈະປະເມີນປະສົບການຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າເພື່ອປັບປຸງການບິນແລະໂຄງການຝຶກອົບຮົມທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ IIAS ໃນອະນາຄົດ.

Virgin Galactic ແລະ IIAS ໄດ້ຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນການເຊື່ອມໂຍງ payload ແລະ choreography ໃນການບິນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີສູງສຸດຈາກພາລະກິດ 'Galactic 05'. ພາລະກິດນີ້ຫມາຍເຖິງຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບ IIAS ໃນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຂົາເພື່ອສົ່ງເສີມອະນາຄົດຂອງຊ່ອງຫວ່າງລວມໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຜົນປະໂຫຍດທົ່ວໂລກ.

ມາພ້ອມກັບ Gerardi ຢູ່ Spaceport America ຈະເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າ IIAS Yvette Gonzalez, ດຣ. Aaron Persad, ແລະ ດຣ. Shawna Pandya. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງ payload ແລະດໍາເນີນການວິເຄາະຂໍ້ມູນຫລັງການບິນ.

ພາລະກິດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດ, ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮ່ວມມືທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງບໍລິສັດການບິນອະວະກາດການຄ້າແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ. ມັນ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ​ອີກ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ການ​ສະ​ແຫວ​ງຫາ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ທາງ​ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ໃໝ່.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: Virgin Galactic (ບົດຄວາມແຫຼ່ງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ URL)
– ພອດແຄສຂອງ SpaceWatch.global ມີ Kellie Gerardi (ບົດຄວາມແຫຼ່ງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ URL)

By Gabriel Botha

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