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ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກພາບທີ່ງົດງາມຂອງຫີນປະກາລັງ Cosmic Reef

ByGabriel Botha

Oct 20, 2023
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກພາບທີ່ງົດງາມຂອງຫີນປະກາລັງ Cosmic Reef

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Hubble ຂອງອົງການ NASA ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ມັກອະວະກາດປະຫລາດໃຈ ແລະບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຈັກກະວານ. ໃນການອັບເດດຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບຕົວຈັດການ Instagram, NASA ໄດ້ແບ່ງປັນຮູບພາບທີ່ໜ້າຈັບໃຈສອງຮູບທີ່ຖືກຖ່າຍໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble. ຮູບ​ພາບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ “ຫີນ​ປະ​ກາ​ລັງ” ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ໂລກ 163,000 ປີ​ແສງ​ໃນ​ກຸ່ມ​ດາວ Dorado.

ຮູບພາບດັ່ງກ່າວພັນລະນາເຖິງສອງເມກໃກ້ຄຽງຂອງຂີ້ຝຸ່ນ ແລະອາຍແກັສຂອງດາວທຽມ: ເນບູລາສີແດງຍັກໃຫຍ່ NGC 2014 ແລະ ເນບູລາສີຟ້ານ້ອຍກວ່າ NGC 2020. ຢູ່ໃນເມກເຈລານິກຂະໜາດໃຫຍ່, ກາລັກຊີດາວທຽມຂອງທາງຊ້າງເຜືອກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍດວງດາວຂະໜາດໃຫຍ່, nebulae ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ສ້າງ​ຮູບ​ດາວ​ທີ່​ກວ້າງ​ໃຫຍ່​.

ອີງຕາມອົງການ NASA, ດາວທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບສູນກາງຂອງຮູບແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຕັ້ງແຕ່ 10 ຫາ 20 ເທົ່າຂອງຂະຫນາດຂອງມັນ. ຮັງສີທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍດາວເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນອ້ອມຂ້າງ, ລວມທັງອົກຊີເຈນ, ໄປສູ່ອຸນຫະພູມປະມານ 20,000 ° F (11,000 ° C). ເນບບູລາທີ່ເຫັນຢູ່ທາງຊ້າຍລຸ່ມຂອງຮູບແມ່ນເກີດຈາກດາວດວງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງກວ່າດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາເຖິງ 200,000 ເທົ່າ ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ແກ໊ສອອກໂດຍການລະເບີດຫຼາຍຄັ້ງ.

ຮູບພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈທີ່ອົງການ NASA ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວົງແຫວນສີຟ້າສົດໃສ ທີ່ມີຈຸດສີຟ້ານ້ອຍໆຢູ່ເຄິ່ງກາງ. ຄື້ນຟອງອາຍແກັສສີແດງ ແລະສີສົ້ມຈາກທາງຊ້າຍເທິງໄປຫາຂວາເທິງຂອງຮູບ, ມີຈຸດກາງສີຟ້າອ່ອນທີ່ອອກມາຈາກທະເລສີແດງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈຸດສີຂາວຫຼາຍຈຸດແມ່ນກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວຮູບ. ຢູ່ເບື້ອງຂວາເທິງ, ອາຍແກັສສີຟ້າເຂັ້ມສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງອາວະກາດ.

ຮູບ​ພາບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ຖ່າຍ​ໂດຍ​ໃຊ້​ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ຮູບ Wide Field Camera 3 ຂອງ Hubble ເພື່ອ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງ 30 ປີ​ຂອງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂອງ telescope. ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວໃນວັນທີ 24 ເດືອນເມສາປີ 1990, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Hubble ໄດ້ບັນທຶກການສັງເກດການຫຼາຍກວ່າ 1.4 ລ້ານສິ່ງຂອງເກືອບ 47,000 ໜ່ວຍ. ຕັ້ງຊື່ຕາມນັກດາລາສາດອາເມລິກາ Edwin P. Hubble, ຜູ້ທີ່ຢືນຢັນເຖິງລັກສະນະການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄດ້ສໍາເລັດຫຼາຍກວ່າ 175,000 ວົງໂຄຈອນຮອບໂລກ, ເຊິ່ງກວມເອົາໄລຍະທາງປະມານ 4.4 ຕື້ໄມລ໌.

ການປ່ອຍຮູບພາບທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອນີ້ຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຈາກຜູ້ທີ່ມັກຍານອະວະກາດ. ຜູ້​ໃຊ້​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ປະ​ຫລາດ​ໃຈ, ຄວາມ​ປະ​ຫລາດ​ໃຈ​ແລະ​ຊົມ​ເຊີຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ໂດຍ​ມີ​ຜູ້​ຫນຶ່ງ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ການ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ເປັນ "ງາມ​" ແລະ​ອີກ​ຄົນ​ຫນຶ່ງ​ໄດ້​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ສີ​ທີ່​ໂດດ​ເດັ່ນ. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນແກ່ພວກເຮົາຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຖິງຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງ cosmos.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NDTV, Space.com

By Gabriel Botha

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