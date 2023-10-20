ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກພາບທີ່ງົດງາມຂອງຫີນປະກາລັງ Cosmic Reef

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Hubble ຂອງອົງການ NASA ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ມັກອະວະກາດປະຫລາດໃຈ ແລະບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຈັກກະວານ. ໃນການອັບເດດຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບຕົວຈັດການ Instagram, NASA ໄດ້ແບ່ງປັນຮູບພາບທີ່ໜ້າຈັບໃຈສອງຮູບທີ່ຖືກຖ່າຍໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ຫີນປະກາລັງ” ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກ 163,000 ປີແສງໃນກຸ່ມດາວ Dorado.
ຮູບພາບດັ່ງກ່າວພັນລະນາເຖິງສອງເມກໃກ້ຄຽງຂອງຂີ້ຝຸ່ນ ແລະອາຍແກັສຂອງດາວທຽມ: ເນບູລາສີແດງຍັກໃຫຍ່ NGC 2014 ແລະ ເນບູລາສີຟ້ານ້ອຍກວ່າ NGC 2020. ຢູ່ໃນເມກເຈລານິກຂະໜາດໃຫຍ່, ກາລັກຊີດາວທຽມຂອງທາງຊ້າງເຜືອກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍດວງດາວຂະໜາດໃຫຍ່, nebulae ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ ຢູ່ໃນພາກສ່ວນຂອງພາກພື້ນທີ່ສ້າງຮູບດາວທີ່ກວ້າງໃຫຍ່.
ອີງຕາມອົງການ NASA, ດາວທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບສູນກາງຂອງຮູບແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຕັ້ງແຕ່ 10 ຫາ 20 ເທົ່າຂອງຂະຫນາດຂອງມັນ. ຮັງສີທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍດາວເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນອ້ອມຂ້າງ, ລວມທັງອົກຊີເຈນ, ໄປສູ່ອຸນຫະພູມປະມານ 20,000 ° F (11,000 ° C). ເນບບູລາທີ່ເຫັນຢູ່ທາງຊ້າຍລຸ່ມຂອງຮູບແມ່ນເກີດຈາກດາວດວງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງກວ່າດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາເຖິງ 200,000 ເທົ່າ ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ແກ໊ສອອກໂດຍການລະເບີດຫຼາຍຄັ້ງ.
ຮູບພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈທີ່ອົງການ NASA ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວົງແຫວນສີຟ້າສົດໃສ ທີ່ມີຈຸດສີຟ້ານ້ອຍໆຢູ່ເຄິ່ງກາງ. ຄື້ນຟອງອາຍແກັສສີແດງ ແລະສີສົ້ມຈາກທາງຊ້າຍເທິງໄປຫາຂວາເທິງຂອງຮູບ, ມີຈຸດກາງສີຟ້າອ່ອນທີ່ອອກມາຈາກທະເລສີແດງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈຸດສີຂາວຫຼາຍຈຸດແມ່ນກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວຮູບ. ຢູ່ເບື້ອງຂວາເທິງ, ອາຍແກັສສີຟ້າເຂັ້ມສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງອາວະກາດ.
ຮູບພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຖ່າຍໂດຍໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ Wide Field Camera 3 ຂອງ Hubble ເພື່ອລະນຶກເຖິງ 30 ປີຂອງການເຄື່ອນໄຫວໃນອາວະກາດຂອງ telescope. ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວໃນວັນທີ 24 ເດືອນເມສາປີ 1990, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Hubble ໄດ້ບັນທຶກການສັງເກດການຫຼາຍກວ່າ 1.4 ລ້ານສິ່ງຂອງເກືອບ 47,000 ໜ່ວຍ. ຕັ້ງຊື່ຕາມນັກດາລາສາດອາເມລິກາ Edwin P. Hubble, ຜູ້ທີ່ຢືນຢັນເຖິງລັກສະນະການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄດ້ສໍາເລັດຫຼາຍກວ່າ 175,000 ວົງໂຄຈອນຮອບໂລກ, ເຊິ່ງກວມເອົາໄລຍະທາງປະມານ 4.4 ຕື້ໄມລ໌.
ການປ່ອຍຮູບພາບທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອນີ້ຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຈາກຜູ້ທີ່ມັກຍານອະວະກາດ. ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມປະຫລາດໃຈ, ຄວາມປະຫລາດໃຈແລະຊົມເຊີຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍມີຜູ້ຫນຶ່ງອະທິບາຍການຖ່າຍຮູບເປັນ "ງາມ" ແລະອີກຄົນຫນຶ່ງໄດ້ສັງເກດເຫັນສີທີ່ໂດດເດັ່ນ. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນແກ່ພວກເຮົາຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຖິງຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງ cosmos.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NDTV, Space.com