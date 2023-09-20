Frank Rubio ໂສກເສົ້າເສຍໃຈກັບພາລະກິດອັນຍາວນານທີ່ຫ່າງໄກຈາກຄອບຄົວ, ເຖິງວ່າຈະມີຜົນສໍາເລັດທີ່ທໍາລາຍສະຖິຕິ

ນັກບິນອະວະກາດ Frank Rubio, ຜູ້ທີ່ປະຈຸບັນໄດ້ຮັບຕໍາແຫນ່ງສໍາລັບນັກບິນອາວະກາດທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດໂດຍນັກອາວະກາດຂອງອົງການ NASA, ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າລາວຈະປະຕິເສດພາລະກິດຖ້າລາວຮູ້ວ່າມັນຈະຂະຫຍາຍອອກໄປອີກຫນຶ່ງປີແທນທີ່ຈະເປັນ XNUMX ເດືອນທີ່ວາງແຜນໄວ້. Rubio ໄດ້ສາລະພາບນີ້ໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາຈາກສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS).
ພາລະກິດຂອງ Rubio ໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກໄປເມື່ອຍານອະວະກາດທີ່ຄາດວ່າຈະຂົນສົ່ງລາວກັບຄືນສູ່ໂລກໄດ້ເລີ່ມຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ໃນຂະນະທີ່ຕິດກັບ ISS. ດັ່ງນັ້ນ, ລາວໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 371 ປີຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ໍາ, ເຂົ້າສູ່ລະບົບໃນເວລາ XNUMX ມື້ແລະກາຍເປັນນັກອາວະກາດສະຫະລັດຄົນທໍາອິດ, ແລະຫນຶ່ງໃນພຽງແຕ່ຫົກຄົນ, ໃຊ້ເວລາຫນຶ່ງປີໃນອາວະກາດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Rubio ຍອມຮັບວ່າລາວຈະບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະລົງທະບຽນສໍາລັບພາລະກິດທີ່ຍາວນານຍ້ອນເຫດການທີ່ສໍາຄັນໃນຄອບຄົວທີ່ລາວຕ້ອງພາດ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງນີ້, ລາວຍອມຮັບການເສຍສະລະສ່ວນຕົວຂອງນັກບິນອາວະກາດເພື່ອຮັກສາສະຖານີອະວະກາດ.
ກັບຄືນສູ່ໂລກໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ, Rubio ຫວັງວ່າຈະໄດ້ພົບກັນກັບຄອບຄົວຂອງລາວແລະມີຄວາມສຸກກັບຄວາມສຸກທີ່ງ່າຍດາຍຂອງຊີວິດເທິງຫນ້າດິນຂອງດາວເຄາະ. ລາວວາງແຜນທີ່ຈະສຸມໃສ່ການໃຊ້ເວລາກັບຄົນຮັກຂອງລາວແລະຮູ້ຈັກຄວາມສະຫງົບແລະຄວາມງຽບສະຫງົບຂອງທໍາມະຊາດ.
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