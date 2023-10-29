ການສຶກສາໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຮ່າງກາຍຂອງພໍ່ແມ່ໃນທາງບວກ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ເສຍຫາຍຂອງການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງເດັກນ້ອຍ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ "ໄຂມັນ" ຫຼື "ບາງ." ການຄົ້ນຄວ້າ, ດໍາເນີນການໂດຍທີມງານຂອງນັກຈິດຕະສາດ, ພົບວ່າເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3 ປີເຊື່ອມໂຍງລັກສະນະທາງລົບກັບຮ່າງກາຍໄຂມັນໃນເວລາທີ່ສໍາຜັດກັບຄວາມຄິດເຫັນທີ່ບໍ່ດີຈາກຜູ້ໃຫຍ່.
ມັນເປັນສິ່ງ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບພໍ່ແມ່ແລະຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກທີ່ຈະຄິດເຖິງຂໍ້ຄວາມທີ່ພວກເຂົາຖ່າຍທອດກ່ຽວກັບຮູບພາບຂອງຮ່າງກາຍຕໍ່ເດັກນ້ອຍ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄຳເວົ້າແບບທຳມະດາ ຫຼືຄຳແນະນຳທີ່ມີເຈດຕະນາດີ, ການໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບລັກສະນະທາງກາຍຂອງເດັກສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ຄວາມນັບຖືຕົນເອງ ແລະຮູບພາບຮ່າງກາຍເມື່ອເຂົາເຈົ້າໃຫຍ່ຂຶ້ນ.
ເດັກນ້ອຍມີຄວາມປະທັບໃຈສູງ, ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຂົາ. ເມື່ອຜູ້ໃຫຍ່ອອກຄວາມຄິດເຫັນໃນທາງລົບກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງເດັກນ້ອຍ, ມັນເສີມສ້າງອະຄະຕິທາງສັງຄົມ ແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກອັບອາຍແລະກຽດຊັງຕົນເອງ.
ແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ຮູບລັກສະນະ, ພໍ່ແມ່ຄວນຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການສົ່ງເສີມຮູບພາບຂອງຮ່າງກາຍໃນທາງບວກແລະຄວາມຫມັ້ນໃຈຕົນເອງໃນລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກ, ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄຸນນະພາບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະການສົ່ງເສີມຄວາມສໍາພັນສຸຂະພາບກັບອາຫານແລະການອອກກໍາລັງກາຍແມ່ນຂັ້ນຕອນສໍາຄັນໃນການສ້າງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບຮ່າງກາຍໃນທາງບວກ.
ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າຮ່າງກາຍແຕ່ລະຄົນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແລະຄວາມງາມມີຢູ່ໃນທຸກຮູບຮ່າງແລະຂະ ໜາດ. ໂດຍການຍອມຮັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການສອນເດັກນ້ອຍໃຫ້ຮັກ ແລະ ຍອມຮັບຕົນເອງໃນແບບທີ່ເຂົາເຈົ້າເປັນ, ພວກເຮົາສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເພື່ອນໍາທາງໄປສູ່ໂລກທີ່ມັກຈະວາງຄວາມຄາດຫວັງທີ່ບໍ່ເປັນຈິງກ່ຽວກັບຮູບລັກສະນະ.
FAQ:
ຖາມ: ມັນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງເດັກບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງເດັກນ້ອຍ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ "ໄຂມັນ" ຫຼື "ບາງ", ສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຄວາມນັບຖືຕົນເອງແລະຮູບພາບຂອງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ.
ຖາມ: ພໍ່ແມ່ສາມາດສົ່ງເສີມຮູບພາບຮ່າງກາຍໃນທາງບວກໃນລູກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?
A: ພໍ່ແມ່ສາມາດສົ່ງເສີມຮູບພາບຮ່າງກາຍໃນທາງບວກໂດຍການເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເດັກ, ຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກ, ແລະປູກຝັງຄວາມສໍາພັນທີ່ມີສຸຂະພາບດີກັບອາຫານແລະການອອກກໍາລັງກາຍ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງຄວາມບວກຂອງຮ່າງກາຍຈຶ່ງສໍາຄັນສໍາລັບເດັກນ້ອຍ?
A: ຄວາມເປັນບວກຂອງຮ່າງກາຍແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບເດັກນ້ອຍເພາະວ່າມັນສອນໃຫ້ພວກເຂົາຮັກແລະຍອມຮັບຕົວເອງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນມາດຕະຖານຄວາມງາມຂອງສັງຄົມ. ມັນສົ່ງເສີມຄວາມຫມັ້ນໃຈຕົນເອງ, ຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ແລະຄວາມສໍາພັນສຸຂະພາບກັບຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.