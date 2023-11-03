ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປິດກັ້ນສັ້ນ, ແຫຼມ

ໃນຂະນະທີ່ໂລກຍັງສືບຕໍ່ຮັບມືກັບຜົນກະທົບຂອງພະຍາດລະບາດ COVID-19, ມັນບໍ່ແປກທີ່ທີ່ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈແລະ ໝົດ ແຮງ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບປະຈໍາວັນຂອງ juggle ແລະຄວາມກັງວົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຄົນທີ່ເຮົາຮັກໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. ມັນຄືກັບວ່າທຸກຢ່າງໃນຊີວິດກຳລັງໝູນວຽນອອກຈາກການຄວບຄຸມ.
ແຕ່ຈະເປັນແນວໃດຖ້າ, ພຽງແຕ່ບໍ່ດົນ, ພວກເຮົາໄດ້ຖອຍຫລັງແລະພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປິດລ້ອມສັ້ນແລະແຫຼມ? ການພັກຜ່ອນຈາກຄວາມວຸ່ນວາຍ ແລະໂອກາດທີ່ຈະຈັດກຸ່ມຄືນໃໝ່ ແລະເພີ່ມມູນຄ່າໂທ. ຟັງແລ້ວເປັນຕາດຶງດູດໃຈ, ບໍ່ແມ່ນບໍ?
ທ່າມກາງຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງຊີວິດປະຈຳວັນ, ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຕ້ອງການພຽງຊ່ວງເວລາເພື່ອລົມຫາຍໃຈ. ການປິດລ້ອມຊົ່ວຄາວຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດນັ້ນ. ມັນຈະສະຫນອງການພັກຜ່ອນທີ່ຈໍາເປັນຫຼາຍຈາກລາຍການທີ່ຕ້ອງເຮັດທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ, ກໍານົດເວລາ, ແລະສາຍນ້ໍາຄົງທີ່ຂອງພັນທະ. ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ເວລາເລັກນ້ອຍເພື່ອສຸມໃສ່ຕົວເຮົາເອງແລະສະຫວັດດີການຂອງພວກເຮົາ.
ຈິນຕະນາການຄວາມຫຼູຫຼາຂອງການນອນຫຼັບທີ່ບໍ່ຕິດຂັດ, ຍ່າງສະບາຍໆໃນທຳມະຊາດ, ແລະອິດສະລະໃນການຊອກວຽກອະດິເລກ ແລະ ຄວາມມັກທີ່ຫຼົງໄຫຼອອກໄປ. ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາສາມາດມີພະລັງງານທີ່ຈະມີຄວາມສຸກຢ່າງແທ້ຈິງໃນວັນພັກຮ້ອນທີ່ຈະມາເຖິງ, ແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ກວາດໄປຫາເສັ້ນສໍາເລັດຮູບ.
ແຕ່ການປິດລ້ອມທີ່ສະເຫນີນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວເທົ່ານັ້ນ. ມັນຍັງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສຸຂາພິບານ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງສະມາຊິກຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການພັກຜ່ອນສັ້ນ, ພວກເຮົາອາດຈະເຮັດໃຫ້ການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັດຊ້າລົງ, ປົກປ້ອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ, ແລະຮັບປະກັນວ່າລະບົບການດູແລສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາບໍ່ຖືກຄອບຄຸມ.
ແນ່ນອນ, ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງມາພ້ອມກັບຍຸດທະສາດທາງອອກທີ່ຊັດເຈນ, ຮັບປະກັນວ່າການປິດລ້ອມບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໂດຍບໍ່ມີກໍານົດ. ແລະຂໍໃຫ້ມີຄວາມຊື່ສັດ, ບໍ່ມີໃຜໃນພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະຟື້ນຟູຄວາມຫນ້າຢ້ານຂອງໂຮງຮຽນບ້ານຫຼື Zoom trivia. ແຕ່ຖ້າປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການປິດລ້ອມສັ້ນ, ແຫຼມອາດຈະເປັນພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອປັບແລະສຸມໃສ່ໃຫມ່.
ດັ່ງນັ້ນ, ຄໍາຖາມຍັງຄົງຢູ່, ໄລຍະເວລາສັ້ນໆຂອງການປິດລ້ອມຈະເປັນ godsend ຫຼື hell ສົດ? ຄໍາຕອບອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະບຸກຄົນ, ແຕ່ສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ຈະແຈ້ງ: ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາທຸກຄົນສົມຄວນໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນ. ຂໍໃຫ້ລົມຫາຍໃຈຮ່ວມກັນ, ຈັດກຸ່ມ, ແລະເຂັ້ມແຂງຮ່ວມກັນ.
FAQ:
ຖາມ: ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການປິດລ້ອມສັ້ນ, ແຫຼມແມ່ນຫຍັງ?
A: ການປິດລ້ອມຊົ່ວຄາວສາມາດສະຫນອງການພັກຜ່ອນຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບປະຈໍາວັນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນສຸມໃສ່ສະຫວັດດີການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ.
ຖາມ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີຍຸດທະສາດການອອກສໍາລັບການປິດລ້ອມແມ່ນຫຍັງ?
A: ວັນທີອອກຈາກທາດເຫຼັກແມ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການປິດລ້ອມຂະຫຍາຍອອກໄປໂດຍບໍ່ມີກໍານົດແລະເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊີວິດສາມາດກັບຄືນມາເປັນປົກກະຕິເມື່ອການປິດລ້ອມສິ້ນສຸດລົງ.
ຖາມ: ການປິດລ້ອມສັ້ນ ແລະແຫຼມ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໄດ້ແນວໃດ?
A: ໂດຍການຈໍາກັດການພົວພັນແລະການເຄື່ອນໄຫວທາງສັງຄົມຊົ່ວຄາວ, ການປິດລ້ອມສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ເຊື້ອໄວຣັດແລະປົກປ້ອງບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.
ຖາມ: ຄວນລະມັດລະວັງອັນໃດໃນເວລາປິດລ້ອມ?
A: ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ຄຳ ແນະ ນຳ ຈາກເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ສາທາລະນະສຸກ, ປະຕິບັດການອະນາໄມທີ່ດີ, ແລະໃຫ້ຄວາມ ສຳ ຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງແລະຜູ້ອື່ນ.
(ທີ່ມາ: [ແຊກແຫຼ່ງທີ່ນີ້])