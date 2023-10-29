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ການຄົ້ນພົບໃໝ່: ເປີດເຜີຍຕົວລະຄອນ 'ຫີນເຫັດ'

ByVicky Stavropoulou

Oct 29, 2023
ການຄົ້ນພົບໃໝ່: ເປີດເຜີຍຕົວລະຄອນ 'ຫີນເຫັດ'

ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການສ້າງກ້ອນຫີນທີ່ສວຍງາມ, ຊ່າງພາບກາງແຈ້ງທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, Marcin, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ. ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຈັບ​ເອົາ​ພູມ​ສັນຖານ​ທີ່​ສະຫງ່າ​ຜ່າ​ເຜີຍ​ຢູ່​ກັບ​ພື້ນ​ຫຼັງ​ຂອງ​ທ້ອງຟ້າ​ທີ່​ແຈ່ມ​ໃສ​ເປັນ​ສີຟ້າ, ລາວ​ໄດ້​ສະດຸດ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ຫີນ​ທີ່​ແປກ​ປະຫຼາດ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລະນຶກ​ເຖິງ​ເຫັດ. ກຸ່ມເມກສີແດງທີ່ປະດັບປະດາໄດ້ເພີ່ມການສໍາພັດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ສ້າງຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງລາວ.

Marcin ອະທິບາຍວ່າ "ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພື້ນທີ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຊອກຫາຮູບແບບຫີນທີ່ຫນ້າຈັບໃຈທີ່ສຸດ," Marcin ອະທິບາຍ. “ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບສະຖານທີ່ທີ່ແນ່ນອນຂອງ 'ຫີນເຫັດ' ນີ້, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນມັນໃນລະຫວ່າງການຍ່າງປ່າໃນເວລາກາງເວັນ. ປະທັບໃຈກັບຮູບຮ່າງແລະໂຄງສ້າງທີ່ເປັນເອກະລັກ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກັບຄືນມາຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກດິນເພື່ອເກັບກໍາສະເຫນ່ຂອງມັນພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ.”

Curiously, ການສັກຢາຜົນໄດ້ຮັບປະກົດວ່າສະແດງໃຫ້ເຫັນການສ້າງຕັ້ງຂອງໂງ່ນຫີນໃນລະຫວ່າງການຕາເວັນຕົກທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສີທີ່ສົດໃສທີ່ເຮັດໃຫ້ມີແສງ scene ບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງ magic ຂອງທໍາມະຊາດ; ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພວກມັນແມ່ນການປະສົມປະສານຂອງມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງແລະສະພາບບັນຍາກາດທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກບັນດາຕົວເມືອງໃກ້ຄຽງ.

ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ໜ້າ​ຈັບ​ອົກ​ຈັບ​ໃຈ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສົມ​ດູນ​ລະ​ຫວ່າງ​ມະ​ນຸດ​ແລະ​ໂລກ​ທຳ​ມະ​ຊາດ. ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດທີ່ພວກເຮົາມີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ເຂດຕົວເມືອງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ ແລະ ບຸກລຸກໄປໃສ່ພູມສັນຖານທີ່ເຄີຍໂດດດ່ຽວ, ມັນກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະບັນທຶກທ້ອງຟ້າໃນຍາມກາງຄືນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີແສງຕາປອມ.

ໂດຍຜ່ານທັດສະນະຂອງ Marcin, ພວກເຮົາປະເຊີນກັບຄວາມງາມທີ່ແປກປະຫຼາດຂອງພູມສັນຖານທີ່ຖືກທໍາລາຍໂດຍມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງ. ມັນ​ເປັນ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​, ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ແລະ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ງາມ​ທີ່​ຫນ້າ​ຢ້ານ​ກົວ​ຂອງ​ດາວ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສໍາ​ລັບ​ລຸ້ນ​ຕໍ່​ໄປ​.

By Vicky Stavropoulou