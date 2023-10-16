ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ສໍາຫຼວດຜົນກະທົບຂອງຜົນກະທົບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວກັບ Ceres

ຫນຶ່ງໃນການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ເຮັດໂດຍພາລະກິດອາລຸນຂອງອົງການ NASA ແມ່ນການປະກົດຕົວຂອງອິນຊີທີ່ຊັບຊ້ອນຢູ່ເທິງ Ceres, ວັດຖຸທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນແຖບຮູບດາວ. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂມເລກຸນ aliphatic, ປະກອບດ້ວຍຄາບອນແລະລະບົບຕ່ອງໂສ້ hydrogen, ຄຽງຄູ່ກັບການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາກ້ອນ Ceres ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວເຄາະ dwarf ນີ້ອາດຈະເປັນເຈົ້າພາບສ່ວນປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດ.
ຄໍາຖາມຂອງວິທີການອິນຊີ aliphatic ເຫຼົ່ານີ້ມີຕົ້ນກໍາເນີດຢູ່ໃນ Ceres ໄດ້ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດນັບຕັ້ງແຕ່ການຄົ້ນພົບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປີ 2017. ບາງການສຶກສາແນະນໍາວ່າພວກເຂົາຖືກສົ່ງໄປຫາ Ceres ໂດຍ comet ຫຼືຜົນກະທົບທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງອິນຊີ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນສະເຫນີວ່າພວກເຂົາກໍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ. ດາວເຄາະ dwarf ໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງຂອງວັດສະດຸຂອງມັນໂດຍນ້ໍາ briny. ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພວກມັນ, ອິນຊີຂອງ Ceres ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຜົນກະທົບຈໍານວນຫລາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວຂອງມັນທໍາລາຍ.
ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່, ທີ່ຈະນໍາສະເຫນີຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ Geological Society of America's GSA Connects 2023, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິທີການຜົນກະທົບມີອິດທິພົນຕໍ່ໂມເລກຸນ aliphatic ໃນ Ceres. ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດຂອງອິນຊີເຫຼົ່ານີ້ແລະການປະເມີນຄວາມເປັນຢູ່ຂອງດາວເຄາະ dwarf.
ນັກວິທະຍາສາດຊັ້ນນໍາ Terik Daly, ນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະຢູ່ຫ້ອງທົດລອງຟີຊິກສາດຂອງ Johns Hopkins, ອະທິບາຍວ່າການສຶກສາໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການກວດພົບເບື້ອງຕົ້ນຂອງອິນຊີຢູ່ໃກ້ກັບ crater ຜົນກະທົບຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ຽວກັບ Ceres. ການຄົ້ນຄວ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອິນຊີອາດຈະແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນແລະເບິ່ງຄືວ່າສາມາດທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຄ້າຍຄືກັບ Ceres.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງຜົນກະທົບກ່ຽວກັບອິນຊີຂອງ Ceres ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງດາວເຄາະ dwarf ນີ້ແລະວິທີການທີ່ມັນອາດຈະສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດ. ໂດຍການສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງອິນຊີເຫຼົ່ານີ້ແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງພວກມັນໃນທົ່ວເມືອງ Ceres, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດແລະນິໄສຂອງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- NASA / Johns Hopkins ຫ້ອງທົດລອງຟີຊິກສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ
- ສະມາຄົມທໍລະນີສາດຂອງອາເມລິກາ