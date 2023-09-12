ທົດແທນການຜະລິດປຸ໋ຍແບບດັ້ງເດີມດ້ວຍການສັງເຄາະໄຟຟ້າເພື່ອການຜະລິດອູເຣທີ່ມີກາກບອນຕໍ່າ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto ໄດ້ຮ່ວມມືກັນເພື່ອຄົ້ນຫາວິທີການທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການຜະລິດຝຸ່ນ urea ໂດຍໃຊ້ການສັງເຄາະໄຟຟ້າ. ຂະບວນການນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄາບອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ urea ແຕ່ຍັງຊ່ວຍ denitrify ນ້ໍາເສຍ. ທີມງານໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວເລັ່ງປະສົມທີ່ເຮັດດ້ວຍສັງກະສີແລະທອງແດງເພື່ອປ່ຽນທາດໄນໂຕຣເຈນແລະຄາບອນໄດອອກໄຊຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອໄປເປັນ urea.
ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນໄນໂຕຣເຈນສັງເຄາະໃນການກະສິກໍາແມ່ນສໍາຄັນແຕ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນທີ່ສໍາຄັນແລະນ້ໍາທີ່ມີ nitrate. ອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດຝຸ່ນແມ່ນຮັບຜິດຊອບ 3% ຂອງການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່ປີ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເປົ້າຫມາຍສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດແລະຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງກວ່າ.
Urea ເປັນຝຸ່ນທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະມີຄຸນຄ່າໃນອຸດສາຫະກໍາ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຕະຫຼາດ 100 ຕື້ໂດລາ. ໃນຂະນະທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນຫາເສັ້ນທາງທາງເລືອກສໍາລັບການຜະລິດແອມໂມເນຍ, ເປັນຄາຣະວາຕົ້ນຕໍສໍາລັບຝຸ່ນຫຼາຍ, ຈໍານວນຫນ້ອຍໄດ້ສຸມໃສ່ການ urea. ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຄວ້າວ່າແຫຼ່ງໄນໂຕຣເຈນໄວ້ສິ່ງເສດເຫຼືອ, CO2 ຈັບໄດ້, ແລະໄຟຟ້າສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງ urea.
ທີມງານຄົ້ນພົບວ່າຕົວເລັ່ງປະສົມທີ່ປະກອບດ້ວຍສັງກະສີ ແລະ ທອງແດງໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຮູບແບບການສົ່ງຕໍ່ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປ່ຽນຄາບອນໄດອອກໄຊ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນທີ່ເສຍໄປເປັນທາດຢູເຣຍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນການອ້າງອິງປະຫວັດສາດທີ່ມີມາເຖິງປີ 1970 ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງຂອງໂລຫະບໍລິສຸດເຊັ່ນ: ສັງກະສີແລະທອງແດງໃນຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕາສ່ວນຂອງສັງກະສີກັບທອງແດງ, ທີມງານໄດ້ບັນລຸປະສິດທິພາບການແປງທີ່ຕ້ອງການ.
ນອກເຫນືອຈາກການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຄາບອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດຝຸ່ນ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ເຮັດການວິເຄາະຮອບວຽນຊີວິດຢ່າງລະອຽດເພື່ອປະເມີນພະລັງງານແລະການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າພົບວ່າການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນໄດ້ຫຼຸດລົງການປ່ອຍອາຍພິດພະລັງງານຕື່ມອີກ, ເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລັບສະຖານທີ່ບໍາບັດນ້ໍາ. ປະສິດທິພາບການແປງຈະຕ້ອງບັນລຸ 70% ເພື່ອໃຫ້ຂະບວນການສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຄວາມຄືບຫນ້າກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການຄ້າ, ເຊັ່ນ: ການບັນຊີສໍາລັບຄວາມບໍ່ສະອາດໃນການປິ່ນປົວນ້ໍາແລະການເພີ່ມເວລາປະຕິບັດງານຂອງຂະບວນການ, ການສັງເຄາະໄຟຟ້າຂອງ urea ໂດຍໃຊ້ catalyst ປະສົມຖືທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການສະຫນອງການຜະລິດຝຸ່ນທີ່ມີຄາບອນຕ່ໍາແລະ denitrification ນ້ໍາເສຍ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Nature Catalysis