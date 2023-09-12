ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ທົດແທນການຜະລິດປຸ໋ຍແບບດັ້ງເດີມດ້ວຍການສັງເຄາະໄຟຟ້າເພື່ອການຜະລິດອູເຣທີ່ມີກາກບອນຕໍ່າ.

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
ທົດແທນການຜະລິດປຸ໋ຍແບບດັ້ງເດີມດ້ວຍການສັງເຄາະໄຟຟ້າເພື່ອການຜະລິດອູເຣທີ່ມີກາກບອນຕໍ່າ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto ໄດ້ຮ່ວມມືກັນເພື່ອຄົ້ນຫາວິທີການທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການຜະລິດຝຸ່ນ urea ໂດຍໃຊ້ການສັງເຄາະໄຟຟ້າ. ຂະບວນການນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄາບອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ urea ແຕ່ຍັງຊ່ວຍ denitrify ນ້ໍາເສຍ. ທີມງານໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວເລັ່ງປະສົມທີ່ເຮັດດ້ວຍສັງກະສີແລະທອງແດງເພື່ອປ່ຽນທາດໄນໂຕຣເຈນແລະຄາບອນໄດອອກໄຊຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອໄປເປັນ urea.

ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນໄນໂຕຣເຈນສັງເຄາະໃນການກະສິກໍາແມ່ນສໍາຄັນແຕ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນທີ່ສໍາຄັນແລະນ້ໍາທີ່ມີ nitrate. ອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດຝຸ່ນແມ່ນຮັບຜິດຊອບ 3% ຂອງການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່ປີ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເປົ້າຫມາຍສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດແລະຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງກວ່າ.

Urea ເປັນຝຸ່ນທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະມີຄຸນຄ່າໃນອຸດສາຫະກໍາ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຕະຫຼາດ 100 ຕື້ໂດລາ. ໃນຂະນະທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນຫາເສັ້ນທາງທາງເລືອກສໍາລັບການຜະລິດແອມໂມເນຍ, ເປັນຄາຣະວາຕົ້ນຕໍສໍາລັບຝຸ່ນຫຼາຍ, ຈໍານວນຫນ້ອຍໄດ້ສຸມໃສ່ການ urea. ໂຄງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວ່າ​ແຫຼ່ງ​ໄນ​ໂຕຣ​ເຈນ​ໄວ້​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​, CO2 ຈັບ​ໄດ້​, ແລະ​ໄຟ​ຟ້າ​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ສ້າງ urea​.

ທີມງານຄົ້ນພົບວ່າຕົວເລັ່ງປະສົມທີ່ປະກອບດ້ວຍສັງກະສີ ແລະ ທອງແດງໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຮູບແບບການສົ່ງຕໍ່ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປ່ຽນຄາບອນໄດອອກໄຊ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນທີ່ເສຍໄປເປັນທາດຢູເຣຍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນການອ້າງອິງປະຫວັດສາດທີ່ມີມາເຖິງປີ 1970 ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງຂອງໂລຫະບໍລິສຸດເຊັ່ນ: ສັງກະສີແລະທອງແດງໃນຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕາສ່ວນຂອງສັງກະສີກັບທອງແດງ, ທີມງານໄດ້ບັນລຸປະສິດທິພາບການແປງທີ່ຕ້ອງການ.

ນອກເຫນືອຈາກການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຄາບອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດຝຸ່ນ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ເຮັດການວິເຄາະຮອບວຽນຊີວິດຢ່າງລະອຽດເພື່ອປະເມີນພະລັງງານແລະການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າພົບວ່າການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນໄດ້ຫຼຸດລົງການປ່ອຍອາຍພິດພະລັງງານຕື່ມອີກ, ເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລັບສະຖານທີ່ບໍາບັດນ້ໍາ. ປະສິດທິພາບການແປງຈະຕ້ອງບັນລຸ 70% ເພື່ອໃຫ້ຂະບວນການສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຄວາມຄືບຫນ້າກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການຄ້າ, ເຊັ່ນ: ການບັນຊີສໍາລັບຄວາມບໍ່ສະອາດໃນການປິ່ນປົວນ້ໍາແລະການເພີ່ມເວລາປະຕິບັດງານຂອງຂະບວນການ, ການສັງເຄາະໄຟຟ້າຂອງ urea ໂດຍໃຊ້ catalyst ປະສົມຖືທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການສະຫນອງການຜະລິດຝຸ່ນທີ່ມີຄາບອນຕ່ໍາແລະ denitrification ນ້ໍາເສຍ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Nature Catalysis

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ