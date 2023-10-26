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ປະຫວັດການຄົ້ນພົບ: ການຄົ້ນພົບໃໝ່ກ່ຽວກັບການສາຍພັນລະຫວ່າງມະນຸດ-Neanderthal

ByRobert Andrew

Oct 26, 2023
ປະຫວັດການຄົ້ນພົບ: ການຄົ້ນພົບໃໝ່ກ່ຽວກັບການສາຍພັນລະຫວ່າງມະນຸດ-Neanderthal

ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ມະນຸດ​ແລະ Neanderthals ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ປະສົມ​ພັນ​ກັນ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ທີ່​ເຊື່ອ​ກັນ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ, ເຊິ່ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ປະມານ 250,000 ປີ​ກ່ອນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ຖືມາດົນນານວ່າການປະສົມພັນກັນເກີດຂຶ້ນພຽງແຕ່ 75,000 ປີກ່ອນ. ຜ່ານການວິເຄາະ DNA, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດຂອງປະຕິສໍາພັນວັດຖຸບູຮານເຫຼົ່ານີ້.

ການເປີດເຜີຍຈາກການສຶກສາ DNA

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະມານຫົກສ່ວນຮ້ອຍຂອງ genes ໃນ Neanderthals ສາມາດຖືກຕິດຕາມກັບຄືນສູ່ມະນຸດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພົບເຫັນວ່າບາງກຸ່ມຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນຊາຮາຣາອາຟຣິກາມີຮ່ອງຮອຍຂອງ Neanderthal DNA. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມະນຸດໃນຕົ້ນໆປະສົມກັບ Neanderthals ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກັບຄືນໄປອາຟຣິກາ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການພິມພັນທຸກໍາ.

Michael Dannemann, ຮອງສາດສະດາຈານທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນວິວັດທະນາການແລະພັນທຸກໍາຂອງປະຊາກອນ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ນີ້ສະຫນອງຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນການອະທິບາຍ Neanderthal DNA ໃນ genomes ຂອງມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຊ່ວຍໃນການເຂົ້າໃຈວິທີການປະສົມພັນຂອງພັນທຸກໍາມີອິດທິພົນຕໍ່ລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງທັງ Neanderthals ແລະມະນຸດຕົ້ນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຮູບແບບການເຄື່ອນຍ້າຍແລະການພົວພັນຂອງພວກເຂົາໃນອະດີດ.

ປະກົດຕົວຂອງ DNA Neanderthal ໃນ Sub-Saharan ອາຟຣິກາ

ການສຶກສາທີ່ຈັດພີມມາບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ໃນວາລະສານ Cell ໄດ້ເປີດເຜີຍການປະກົດຕົວຂອງ Neanderthal DNA ໃນບຸກຄົນທີ່ມີເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາໃຕ້ Saharan. ເຖິງແມ່ນວ່າຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງ DNA ນີ້ຍັງຄົງມີຄວາມລຶກລັບ, ການສຶກສາຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ປະຊາກອນທີ່ມີສາຍພັນບັນພະບຸລຸດກັບ Niger-Congo.

ເພື່ອສ່ອງແສງເຖິງການປະກົດຕົວຂອງ DNA Neanderthal ໃນປະຊາກອນມະນຸດໃນປັດຈຸບັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປຽບທຽບພັນທຸກໍາຈາກ Neanderthal ບູຮານທີ່ເອີ້ນວ່າ "Altai Neanderthal" ກັບພັນທຸກໍາຂອງ 180 ບຸກຄົນຈາກສິບສອງປະຊາກອນອາຟຣິກາຍ່ອຍ Saharan ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະທາງສະຖິຕິ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກໍານົດຕົວແປທາງພັນທຸກໍາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງມະນຸດແລະ Neanderthals ແລະສືບສວນວິທີການພັນທຸກໍາຂອງພັນທຸກໍາເຫຼົ່ານີ້. ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າ genomes ໃນເຂດ Saharan ອາຟຣິກາທັງໝົດທີ່ກວດສອບມີ Neanderthal DNA, ມີປະຊາກອນຈໍານວນຫນຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ 1.5 ເປີເຊັນຂອງພັນທຸກໍາ Neanderthal. ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່ານີ້ໃນການປະສົມພັນກັນໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ genomes ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການສືບທອດມາຈາກມະນຸດທີ່ປະສົມກັບ Neanderthals ແລະກັບຄືນສູ່ອາຟຣິກາ.

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີ DNA ຂອງ Neanderthal

ສິ່ງທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈທີ່ສຸດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ Neanderthal DNA ໃນ genomes ຂອງມະນຸດແມ່ນສຸມໃສ່ພາກພື້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າລະຫັດການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພາກພື້ນດຽວກັນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນ DNA ຂອງມະນຸດແມ່ນຂາດ genes Neanderthal. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Neanderthals ບໍ່ມັກພັນທຸກໍາຂອງມະນຸດໃນລະຫວ່າງຂະບວນການວິວັດທະນາການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແທນທີ່ຈະ, ທັງສອງຊະນິດໄດ້ພັດທະນາແຕກຕ່າງກັນ, ດັດແປງພັນທຸ ກຳ ຂອງພວກເຂົາເພື່ອຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

Fernando Villanea, ນັກພັນທຸກໍາປະຊາກອນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Colorado Boulder, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບນີ້. ລາວແນະນໍາວ່າມັນຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຊຸດຂອງພັນທຸກໍາແມ່ນດີກວ່າຫຼືຕ່ໍາກວ່າອັນອື່ນ; ພວກມັນພຽງແຕ່ພັດທະນາເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນ genome ຂອງແຕ່ລະຊະນິດ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ

ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ທີ່​ໜ້າ​ອັດ​ສະ​ຈັນ​ໃຈ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຕື່ມ​ອີກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຂອງ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ. Sarah Tishkoff, ຜູ້ຂຽນອາວຸໂສຂອງການສຶກສາແລະສາດສະດາຈານພັນທຸກໍາແລະຊີວະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Pennsylvania, ສະເຫນີໃຫ້ມີການກວດສອບຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການແຕ່ງຫນ້າທາງພັນທຸກໍາຂອງປະຊາກອນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ 250,000 ປີກ່ອນແລະວິທີການປຽບທຽບກັບພັນທຸກໍາຂອງມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມ. ການວິເຄາະປຽບທຽບນີ້ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດແລະການປັບຕົວຂອງຊະນິດພັນຂອງພວກເຮົາ.

FAQ:
ຖາມ: ເມື່ອໃດທີ່ມະນຸດ ແລະ Neanderthal ປະສົມພັນກັນຄັ້ງທຳອິດ?
A: ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການປະສົມພັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນປະມານ 250,000 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້, ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ຜ່ານມາວ່າມັນເກີດຂຶ້ນເມື່ອ 75,000 ປີກ່ອນ.

ຖາມ: DNA Neanderthal ພົບຢູ່ໃສໃນມະນຸດສະໄໝໃໝ່?
A: Neanderthal DNA ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນການແຕ່ງຫນ້າທາງພັນທຸກໍາຂອງບຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນຊາຮາຣາອາຟຣິກາ, ໂດຍສະເພາະໃນປະຊາກອນທີ່ມີສາຍພັນຂອງບັນພະບຸລຸດກັບ Niger-Congo.

ຖາມ: ການປະກົດຕົວຂອງ Neanderthal DNA ຢູ່ໃນມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຫຍັງ?
A: ມັນແນະນໍາວ່າມະນຸດໃນຕົ້ນໆໄດ້ປະສົມກັບ Neanderthals ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກັບຄືນໄປອາຟຣິກາ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສະແດງອອກທາງພັນທຸກໍາ.

ຖາມ: ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນໃດທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາ Neanderthal DNA ໃນ genomes ຂອງມະນຸດທີ່ທັນສະໄຫມ?
A: ໂດຍການວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງການຜະສົມຜະສານພັນທຸກໍາລະຫວ່າງ Neanderthals ແລະມະນຸດຕົ້ນ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຂົ້າໃຈລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງທັງສອງກຸ່ມແລະການເຄື່ອນຍ້າຍແລະການພົວພັນຂອງພວກເຂົາໃນອະດີດ.

By Robert Andrew

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