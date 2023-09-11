ແບບຈໍາລອງພັນທຸກໍາໃຫມ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງປະຊາກອນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດ

ການສຶກສາກ່ຽວກັບພັນທຸກໍາເມື່ອໄວໆມານີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ສໍາຄັນໃນປະຊາກອນບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດ ທີ່ມີຢູ່ລະຫວ່າງ 800,000 ຫາ 900,000 ປີກ່ອນ. ນີ້ສອດຄ່ອງກັບໄລຍະເວລາທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນເວລາທີ່ບັນພະບຸລຸດທົ່ວໄປສຸດທ້າຍຂອງ Denisovans, Neanderthals, ແລະ Homo sapiens ທີ່ທັນສະໄຫມອາໄສຢູ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັກຖານໂບຮານຄະດີເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອກວດສອບການຄົ້ນພົບນີ້.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ນໍາໂດຍ Wangjie Hu ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວ, ໄດ້ໃຊ້ຕົວແບບ coalescence ເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຊື້ອສາຍພັນທຸກໍາແລະການຄາດຄະເນຂະຫນາດປະຊາກອນທີ່ຜ່ານມາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວິເຄາະລໍາດັບ genomic ຈາກ 3,154 ບຸກຄົນໃນທົ່ວ 10 ອາຟຣິກາແລະ 40 ປະຊາກອນທີ່ບໍ່ແມ່ນອາຟຣິກາ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາຄໍຂວດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນປະຊາກອນອາຟຣິກາທັງຫມົດ, ໂດຍມີຈໍານວນປະຊາກອນບັນພະບູລຸດຫຼຸດລົງ 98.7% ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄໍຂວດ.
ການຫຼຸດລົງຂອງຂະໜາດປະຊາກອນໃນຊ່ວງເວລານີ້ກົງກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ລວມທັງການຂະຫຍາຍຂອງ glaciation, ອຸນຫະພູມໃນທະເລຫຼຸດລົງ, ແລະໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ອາດຈະແກ່ຍາວໄປທົ່ວອາຟຣິກາ ແລະ Eurasia. ປັດໃຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາຄໍຂວດຮ້າຍແຮງທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດເຮົາປະສົບ.
ໃນຂະນະທີ່ຄໍຂວດໄດ້ຖືກລະບຸໂດຍກົງໃນປະຊາກອນອາຟຣິກາທັງຫມົດ, ມັນພຽງແຕ່ຖືກກວດພົບຢ່າງອ່ອນແອໃນປະຊາກອນທີ່ບໍ່ແມ່ນອາຟຣິກາ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນກະທົບຂອງຄໍຂວດອາດຈະຖືກຈໍາກັດຫຼືໃຊ້ເວລາສັ້ນໆຢູ່ນອກອາຟຣິກາ.
ຄໍຂວດທີ່ສະເຫນີແມ່ນສອດຄ່ອງກັບໄລຍະເວລາທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນເວລາທີ່ບັນພະບຸລຸດທົ່ວໄປສຸດທ້າຍຂອງ Denisovans, Neanderthals, ແລະ Homo sapiens ທີ່ທັນສະໄຫມອາໄສຢູ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ Nick Ashton ແລະ Chris Stringer ເຕືອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຫຼັກຖານໂບຮານຄະດີແລະຟອດຊິວທໍາທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນທິດສະດີຄໍຂວດ.
ຮູບແບບພັນທຸກໍາອັນໃໝ່ນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າໃນປະຫວັດສາດບູຮານຂອງບັນພະບຸລຸດມະນຸດຂອງພວກເຮົາ ແລະການຢູ່ລອດຂອງພວກມັນຜ່ານຈຸດຂອດຂອງປະຊາກອນທີ່ຮຸນແຮງ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແລະການຄົ້ນພົບໂບຮານຄະດີຈະມີຄວາມສໍາຄັນໃນການກວດສອບແລະຂະຫຍາຍການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້.
ທີ່ມາ:
- "ການອະພິປາຍທາງພັນທຸລະກິດຂອງການກະຕຸກຂອງມະນຸດທີ່ຮ້າຍແຮງໃນໄລຍະການຫັນປ່ຽນ Pleistocene ຕົ້ນຫາກາງ" ໂດຍ Wangjie Hu, Ziqian Hao, Pengyuan Du, Fabio Di Vincenzo, Giorgio Manzi, Jialong Cui, Yun-Xin Fu, Yi-Hsuan Pan, ແລະ Haipeng Li
– “ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາເກືອບຕາຍແລ້ວບໍ? ການວິເຄາະທາງພັນທຸກໍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການລົ້ມລົງຂອງປະຊາກອນມະນຸດບູຮານ 900,000 ປີກ່ອນ” ໂດຍ Nick Ashton ແລະ Chris Stringer