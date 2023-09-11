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ແບບຈໍາລອງພັນທຸກໍາໃຫມ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງປະຊາກອນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
ແບບຈໍາລອງພັນທຸກໍາໃຫມ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງປະຊາກອນຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດ

ການສຶກສາກ່ຽວກັບພັນທຸກໍາເມື່ອໄວໆມານີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ສໍາຄັນໃນປະຊາກອນບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດ ທີ່ມີຢູ່ລະຫວ່າງ 800,000 ຫາ 900,000 ປີກ່ອນ. ນີ້ສອດຄ່ອງກັບໄລຍະເວລາທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນເວລາທີ່ບັນພະບຸລຸດທົ່ວໄປສຸດທ້າຍຂອງ Denisovans, Neanderthals, ແລະ Homo sapiens ທີ່ທັນສະໄຫມອາໄສຢູ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັກຖານໂບຮານຄະດີເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອກວດສອບການຄົ້ນພົບນີ້.

ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ນໍາໂດຍ Wangjie Hu ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວ, ໄດ້ໃຊ້ຕົວແບບ coalescence ເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຊື້ອສາຍພັນທຸກໍາແລະການຄາດຄະເນຂະຫນາດປະຊາກອນທີ່ຜ່ານມາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວິເຄາະລໍາດັບ genomic ຈາກ 3,154 ບຸກຄົນໃນທົ່ວ 10 ອາຟຣິກາແລະ 40 ປະຊາກອນທີ່ບໍ່ແມ່ນອາຟຣິກາ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາຄໍຂວດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນປະຊາກອນອາຟຣິກາທັງຫມົດ, ໂດຍມີຈໍານວນປະຊາກອນບັນພະບູລຸດຫຼຸດລົງ 98.7% ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄໍຂວດ.

ການຫຼຸດລົງຂອງຂະໜາດປະຊາກອນໃນຊ່ວງເວລານີ້ກົງກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ລວມທັງການຂະຫຍາຍຂອງ glaciation, ອຸນຫະພູມໃນທະເລຫຼຸດລົງ, ແລະໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ອາດຈະແກ່ຍາວໄປທົ່ວອາຟຣິກາ ແລະ Eurasia. ປັດໃຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາຄໍຂວດຮ້າຍແຮງທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດເຮົາປະສົບ.

ໃນຂະນະທີ່ຄໍຂວດໄດ້ຖືກລະບຸໂດຍກົງໃນປະຊາກອນອາຟຣິກາທັງຫມົດ, ມັນພຽງແຕ່ຖືກກວດພົບຢ່າງອ່ອນແອໃນປະຊາກອນທີ່ບໍ່ແມ່ນອາຟຣິກາ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນກະທົບຂອງຄໍຂວດອາດຈະຖືກຈໍາກັດຫຼືໃຊ້ເວລາສັ້ນໆຢູ່ນອກອາຟຣິກາ.

ຄໍຂວດທີ່ສະເຫນີແມ່ນສອດຄ່ອງກັບໄລຍະເວລາທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນເວລາທີ່ບັນພະບຸລຸດທົ່ວໄປສຸດທ້າຍຂອງ Denisovans, Neanderthals, ແລະ Homo sapiens ທີ່ທັນສະໄຫມອາໄສຢູ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ Nick Ashton ແລະ Chris Stringer ເຕືອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຫຼັກຖານໂບຮານຄະດີແລະຟອດຊິວທໍາທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນທິດສະດີຄໍຂວດ.

ຮູບແບບພັນທຸກໍາອັນໃໝ່ນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າໃນປະຫວັດສາດບູຮານຂອງບັນພະບຸລຸດມະນຸດຂອງພວກເຮົາ ແລະການຢູ່ລອດຂອງພວກມັນຜ່ານຈຸດຂອດຂອງປະຊາກອນທີ່ຮຸນແຮງ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແລະການຄົ້ນພົບໂບຮານຄະດີຈະມີຄວາມສໍາຄັນໃນການກວດສອບແລະຂະຫຍາຍການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້.

ທີ່​ມາ​:
- "ການ​ອະ​ພິ​ປາຍ​ທາງ​ພັນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ການ​ກະ​ຕຸກ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ Pleistocene ຕົ້ນ​ຫາ​ກາງ​" ໂດຍ Wangjie Hu​, Ziqian Hao​, Pengyuan Du​, Fabio Di Vincenzo​, Giorgio Manzi​, Jialong Cui​, Yun-Xin Fu​, Yi-Hsuan Pan​, ແລະ Haipeng Li
– “ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາເກືອບຕາຍແລ້ວບໍ? ການວິເຄາະທາງພັນທຸກໍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການລົ້ມລົງຂອງປະຊາກອນມະນຸດບູຮານ 900,000 ປີກ່ອນ” ໂດຍ Nick Ashton ແລະ Chris Stringer

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