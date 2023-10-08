ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ມະນຸດອາດຈະຢູ່ອາໄສຢູ່ອາເມລິກາໄວກວ່າທີ່ເຄີຍເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນ. ຮອຍຕີນກາຂອງມະນຸດທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃນນິວເມັກຊິໂກໄດ້ມີມາຕັ້ງແຕ່ 21,000 ຫາ 23,000 ປີກ່ອນ, ເຊິ່ງທ້າທາຍທິດສະດີທີ່ຖືກັນທົ່ວໄປວ່າມະນຸດມາຮອດອາເມລິກາເຫນືອແລະໃຕ້ປະມານ 15,000 ປີກ່ອນ.
ຮອຍຕີນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນຂອບຂອງຕຽງນອນຂອງທະເລສາບບູຮານໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ White Sands ໃນລັດນິວເມັກຊິໂກໃນປີ 2021. ນັກວິທະຍາສາດໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງວິທີການນັດພົບທີ່ໃຊ້ໃນເວລາທີ່ຮອຍຕີນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການວິເຄາະຕື່ມອີກໄດ້ຢືນຢັນວ່າຮອຍຕີນຢ່າງແທ້ຈິງມີອາຍຸ 21,000 ຫາ 23,000 ປີ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນກາຍເປັນຮອຍຕີນຂອງມະນຸດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນອາເມລິກາ.
ໃນການສຶກສາຄັ້ງທໍາອິດ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໃຊ້ radiocarbon dating ເພື່ອກໍານົດອາຍຸຂອງເມັດພືດນ້ໍາທີ່ຕິດຢູ່ກັບຮອຍຕີນ. ເຖິງແມ່ນວ່ານັກວິທະຍາສາດບາງຄົນບໍ່ສົງໃສວ່າວິທີການນັດພົບນີ້, ການສຶກສາໃຫມ່ໄດ້ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການນັດພົບ radiocarbon. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດເບິ່ງເກສອນ conifer ແລະເມັດພືດ quartz ວັດຖຸບູຮານທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງຮອຍຕີນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວິເຄາະປະມານ 75,000 ເມັດພືດ pollen ບໍລິສຸດແລະສັງເກດເຫັນຄວາມເສຍຫາຍໃນ lattices ໄປເຊຍກັນຂອງເມັດພືດ quartz ວັດຖຸບູຮານເພື່ອຄາດຄະເນອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາໃຫມ່ໄດ້ສະຫນອງຫຼັກຖານສອງເສັ້ນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໄລຍະວັນທີເບື້ອງຕົ້ນຂອງ 21,000 ຫາ 23,000 ປີ. ນີ້ທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ວ່າມະນຸດມາຮອດອາເມລິກາບໍ່ດົນກ່ອນທີ່ຂົວດິນ Bering ຖືກຈົມລົງໂດຍລະດັບນ້ໍາທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 15,000 ປີກ່ອນ.
ຮອຍຕີນບູຮານໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າແກ່ນັກໂບຮານຄະກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດໃນອະດີດ, ສະຫນອງຮູບພາບຂອງວິທີການທີ່ຄົນແລະສັດເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສະເພາະ. ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ໂບຮານຄະດີອື່ນໆໃນອາເມລິກາໄດ້ຖືກລົງວັນທີໃນໄລຍະເວລາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ພວກມັນບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງແນ່ນອນກັບການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດ. ການຄົ້ນພົບຮອຍຕີນຂອງມະນຸດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ White Sands ສະຫນອງຫຼັກຖານທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບອາຊີບຂອງມະນຸດໃນພາກພື້ນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [ແຫຼ່ງ 1], [ແຫຼ່ງ 2]
Glossary:
- ຟອດຊິລິສ:
- ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຟອດຊິວທໍາ, ມີອາຍຸກັບຄືນໄປບ່ອນຢ່າງຫນ້ອຍ 10,000 ປີ
- ສົງໄສ:
- ສົງໄສ ຫຼືຕັ້ງຄຳຖາມບາງຢ່າງ
- ບູຮານ:
- ມີອາຍຸຫຼາຍ
- ການນັດພົບ radiocarbon:
- ວິທີການວິທະຍາສາດທີ່ໃຊ້ໃນການກໍານົດອາຍຸຂອງວັດຖຸໂດຍການວັດແທກປະລິມານຄາບອນທີ່ພວກມັນບັນຈຸ
- ພືດນ້ໍາ:
- ພືດທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນນ້ໍາ
- ເມັດພືດ quartz:
- ຊິ້ນນ້ອຍໆຂອງ quartz, ແຮ່ທາດທີ່ເຮັດດ້ວຍຊິລິໂຄນແລະອົກຊີເຈນ
- ເສັ້ນດ່າງແກ້ວ:
- ຮູບແບບ 3D ທີ່ຊ້ຳກັນຂອງອະຕອມ ຫຼືກຸ່ມຂອງອະຕອມຢູ່ໃນໄປເຊຍກັນ
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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