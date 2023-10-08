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ວິທະຍາສາດ

ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໃໝ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມະ​ນຸດ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ໄວ​ກວ່າ​ທີ່​ຄິດ​ໄວ້​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ

ByRobert Andrew

Oct 8, 2023
ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໃໝ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມະ​ນຸດ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ໄວ​ກວ່າ​ທີ່​ຄິດ​ໄວ້​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ

ການ​ສຶກສາ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ມະນຸດ​ອາດ​ຈະ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ໄວ​ກວ່າ​ທີ່​ເຄີຍ​ເຊື່ອ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ. ຮອຍຕີນກາຂອງມະນຸດທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃນນິວເມັກຊິໂກໄດ້ມີມາຕັ້ງແຕ່ 21,000 ຫາ 23,000 ປີກ່ອນ, ເຊິ່ງທ້າທາຍທິດສະດີທີ່ຖືກັນທົ່ວໄປວ່າມະນຸດມາຮອດອາເມລິກາເຫນືອແລະໃຕ້ປະມານ 15,000 ປີກ່ອນ.

ຮອຍຕີນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນຂອບຂອງຕຽງນອນຂອງທະເລສາບບູຮານໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ White Sands ໃນລັດນິວເມັກຊິໂກໃນປີ 2021. ນັກວິທະຍາສາດໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງວິທີການນັດພົບທີ່ໃຊ້ໃນເວລາທີ່ຮອຍຕີນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການວິເຄາະຕື່ມອີກໄດ້ຢືນຢັນວ່າຮອຍຕີນຢ່າງແທ້ຈິງມີອາຍຸ 21,000 ຫາ 23,000 ປີ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນກາຍເປັນຮອຍຕີນຂອງມະນຸດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນອາເມລິກາ.

ໃນການສຶກສາຄັ້ງທໍາອິດ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໃຊ້ radiocarbon dating ເພື່ອກໍານົດອາຍຸຂອງເມັດພືດນ້ໍາທີ່ຕິດຢູ່ກັບຮອຍຕີນ. ເຖິງແມ່ນວ່ານັກວິທະຍາສາດບາງຄົນບໍ່ສົງໃສວ່າວິທີການນັດພົບນີ້, ການສຶກສາໃຫມ່ໄດ້ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການນັດພົບ radiocarbon. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດເບິ່ງເກສອນ conifer ແລະເມັດພືດ quartz ວັດຖຸບູຮານທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງຮອຍຕີນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວິເຄາະປະມານ 75,000 ເມັດພືດ pollen ບໍລິສຸດແລະສັງເກດເຫັນຄວາມເສຍຫາຍໃນ lattices ໄປເຊຍກັນຂອງເມັດພືດ quartz ວັດຖຸບູຮານເພື່ອຄາດຄະເນອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາໃຫມ່ໄດ້ສະຫນອງຫຼັກຖານສອງເສັ້ນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໄລຍະວັນທີເບື້ອງຕົ້ນຂອງ 21,000 ຫາ 23,000 ປີ. ນີ້ທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ວ່າມະນຸດມາຮອດອາເມລິກາບໍ່ດົນກ່ອນທີ່ຂົວດິນ Bering ຖືກຈົມລົງໂດຍລະດັບນ້ໍາທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 15,000 ປີກ່ອນ.

ຮອຍຕີນບູຮານໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າແກ່ນັກໂບຮານຄະກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດໃນອະດີດ, ສະຫນອງຮູບພາບຂອງວິທີການທີ່ຄົນແລະສັດເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສະເພາະ. ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ໂບຮານຄະດີອື່ນໆໃນອາເມລິກາໄດ້ຖືກລົງວັນທີໃນໄລຍະເວລາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ພວກມັນບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງແນ່ນອນກັບການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດ. ການຄົ້ນພົບຮອຍຕີນຂອງມະນຸດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ White Sands ສະຫນອງຫຼັກຖານທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບອາຊີບຂອງມະນຸດໃນພາກພື້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [ແຫຼ່ງ 1], [ແຫຼ່ງ 2]

Glossary:

ຟອດຊິລິສ:
ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຟອດຊິວທໍາ, ມີອາຍຸກັບຄືນໄປບ່ອນຢ່າງຫນ້ອຍ 10,000 ປີ
ສົງໄສ:
ສົງໄສ ຫຼືຕັ້ງຄຳຖາມບາງຢ່າງ
ບູຮານ:
ມີອາຍຸຫຼາຍ
ການນັດພົບ radiocarbon:
ວິທີການວິທະຍາສາດທີ່ໃຊ້ໃນການກໍານົດອາຍຸຂອງວັດຖຸໂດຍການວັດແທກປະລິມານຄາບອນທີ່ພວກມັນບັນຈຸ
ພືດ​ນ​້​ໍາ​:
ພືດທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນນ້ໍາ
ເມັດພືດ quartz:
ຊິ້ນນ້ອຍໆຂອງ quartz, ແຮ່ທາດທີ່ເຮັດດ້ວຍຊິລິໂຄນແລະອົກຊີເຈນ
ເສັ້ນດ່າງແກ້ວ:
ຮູບແບບ 3D ທີ່ຊ້ຳກັນຂອງອະຕອມ ຫຼືກຸ່ມຂອງອະຕອມຢູ່ໃນໄປເຊຍກັນ

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

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