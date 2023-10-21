ຝົນດາວຕົກ Orionid ເຮັດໃຫ້ມີແສງຂຶ້ນເທິງທ້ອງຟ້າ

ຝົນດາວຕົກ Orionid, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ຕຸລາ ແລະຈະສືບຕໍ່ເຖິງວັນທີ 7 ພະຈິກ, ຄາດວ່າຈະສູງສຸດໃນວັນເສົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍໃນອັງກິດອາດຈະຂັດຂວາງການເບິ່ງເຫັນ, skygazers ໃນພື້ນທີ່ອື່ນໆຂອງໂລກອາດຈະໄດ້ເຫັນການປະກົດຕົວຂອງດາລາສາດນີ້. ຝັກບົວດັ່ງກ່າວມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກຊາກຫັກພັງທີ່ຕົກຄ້າງໂດຍດາວຫາງ Halley ເຊິ່ງເປັນດາວດວງໜຶ່ງທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ. ໃນຂະນະທີ່ດາວຫາງໂຄຈອນຮອບດວງຕາເວັນ, ຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆຈະແຕກອອກ, ກາຍເປັນຮ່ອງຮອຍຂອງຂີ້ຝຸ່ນ ແລະນ້ຳກ້ອນ. ເມື່ອສິ່ງເສດເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກດ້ວຍຄວາມໄວ 41 ໄມຕໍ່ວິນາທີ, ພວກມັນລຸກລາມຍ້ອນການຂັດກັນ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງເປັນສາຍ.
ຝົນດາວຕົກນີ້ຖືເປັນສະຖານທີ່ສໍາຄັນໃນປະຕິທິນເຫດການຊັ້ນສູງປະຈໍາປີ. ທ່ານດຣ Minjae Kim, ນັກຟິສິກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Warwick, ອະທິບາຍວ່າມັນເປັນໂອກາດພິເສດສໍາລັບຜູ້ທີ່ພາດໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງດາວຫາງ Halley. ໃນຂະນະທີ່ດາວເຄາະຕົວມັນເອງພຽງແຕ່ຜ່ານໂລກທຸກໆ 75-76 ປີ, ຝົນດາວຕົກ Orionid ເກີດຂື້ນທຸກໆປີ, ເຊິ່ງສະຫນອງການຊົດເຊີຍບາງຢ່າງໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ອາດຈະພາດການປະກົດຕົວຂອງດາວຫາງ. ຝົນດາວຕົກຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມກຸ່ມດາວທີ່ພວກເຂົາເບິ່ງຄືວ່າມາຈາກ, ແລະໃນກໍລະນີຂອງ Orionids, ພວກມັນເບິ່ງຄືວ່າມາຈາກທິດທາງຂອງ Orion.
ເພື່ອສັງເກດຝົນດາວຕົກ Orionid, ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດຈະຢູ່ລະຫວ່າງເວລາທ່ຽງຄືນຫາຕາເວັນຂຶ້ນໃນວັນເສົາທີ 21 ຕຸລາ. ເຫດການນີ້ສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກທັງພາກເໜືອ ແລະໃຕ້, ແຕ່ການເບິ່ງເຫັນຈະດີຂຶ້ນໃນທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງ. ແນະນໍາໃຫ້ຊອກຫາສະຖານທີ່ກາງແຈ້ງທີ່ມືດມົວທີ່ມີມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍ. ດວງດາວຈະເຫັນໄດ້ທົ່ວທ້ອງຟ້າ, ສະນັ້ນການເລືອກພື້ນທີ່ເປີດກ້ວາງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການສະແກນຈໍສະແດງຜົນຊັ້ນສູງໄດ້ດີຂຶ້ນ. ເນື່ອງຈາກເວລາທີ່ meteors ຂ້າມທ້ອງຟ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ມັນອາດຈະເປັນເກມລໍຖ້າ. ການເອົາເຄື່ອງດື່ມແລະອາຫານຫວ່າງສາມາດເພີ່ມປະສົບການ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຫັນຝົນດາວຕົກໃນວັນເສົາ, ຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະເຫັນມັນຢູ່ໃນໄລຍະສູງສຸດຈົນກ່ວາປະມານວັນທີ 28 ເດືອນຕຸລາ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: BBC News