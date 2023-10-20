The Orionids: ຝົນດາວຕົກທີ່ງົດງາມ

ຝົນດາວຕົກ Orionids, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຝົນດາວຕົກທີ່ຮູ້ຈັກດີທີ່ສຸດ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ເປັນຕາທີ່ຄວນເບິ່ງ. ຖ້າທ່ານເຄີຍສົງໄສກ່ຽວກັບດາວຍິງເຫຼົ່ານັ້ນໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮູ້ວ່າພວກມັນບໍ່ແມ່ນດາວ, ແຕ່ເປັນ meteoroids, ເຊິ່ງເປັນຫີນທີ່ເດີນທາງໃນອາວະກາດ. meteoroids ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີຂະຫນາດຕັ້ງແຕ່ກ້ອນຫີນຂະຫນາດນ້ອຍແລະດິນຊາຍໄປຫາວັດຖຸຂະຫນາດໃຫຍ່.
ໃນຂະນະທີ່ໂລກເຄື່ອນທີ່ຜ່ານວົງໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດ, ບາງຄັ້ງມັນຈະແລ່ນເຂົ້າໄປໃນອຸຕຸນິຍົມເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບັງເອີນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ປະມານ 48 ໂຕນຂອງວັດຖຸຈາກອາວະກາດໄດ້ມາສູ່ໂລກທຸກໆມື້. ເມື່ອ meteoroids ເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ພວກມັນກາຍເປັນ meteors. ຍານ Orionids, ດ້ວຍຄວາມໄວສະເລ່ຍປະມານ 61 ກິໂລແມັດຕໍ່ວິນາທີ, ລຸກລາມຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງ, ສ້າງຄວາມສະຫວ່າງຂຶ້ນເທິງທ້ອງຟ້າທີ່ເຫັນໄດ້ໃນເວລາສັ້ນໆ.
ຝົນດາວຕົກເຊັ່ນ Orionids ບໍ່ແມ່ນການພົບໂດຍບັງເອີນກັບ meteoroids. ພວກມັນເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ໂລກຜ່ານພື້ນທີ່ທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງອະວະກາດທີ່ຖືກປະໄວ້ໂດຍ comets ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເດີນທາງໄປຮອບດວງອາທິດ. Comets ແມ່ນເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸວ່າງທີ່ຈັບກັນໂດຍອາຍແກັສແຊ່ແຂງ, ແລະເມື່ອໂລກພົບກັບສິ່ງເສດເຫຼືອນີ້, ມັນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການປະກົດຕົວຂອງດາວຕົກຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ.
Orionids, ໂດຍສະເພາະ, ມີຄວາມສົນໃຈເພາະວ່າພວກມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບດາວຫາງຂອງ Halley. ດາວຫາງຂອງ Halley, ເຊິ່ງສໍາເລັດວົງໂຄຈອນໃນທຸກໆ 75 ປີ, ອອກຈາກທາງຫລັງຂອງຊາກຫັກພັງທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນຂະນະທີ່ນ້ໍາກ້ອນຂອງມັນປ່ຽນເປັນອາຍແກັສເມື່ອມັນເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດ. ເມື່ອໂລກຜ່ານສິ່ງເສດເຫຼືອນີ້, ພວກເຮົາປະສົບກັບຝົນດາວຕົກ Orionids.
ເພື່ອເພີດເພີນກັບຝົນດາວຕົກເຊັ່ນ Orionids, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນພິເສດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເລືອກເອົາເວລາແລະສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມ. ຝົນດາວຕົກຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມກຸ່ມດາວ, ຊີ້ບອກທິດທາງທີ່ meteors ເຂົ້າໄປໃນບັນຍາກາດຂອງພວກເຮົາ. ສໍາລັບ Orionids, ແສງສະຫວ່າງແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Orion, ໄປທາງຊ້າຍເທິງຂອງບ່າຂອງຕົນ. ເວລາທີ່ມີໂອກາດທີ່ສຸດໃນຕອນກາງຄືນເພື່ອສັງເກດ Orionids ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວເຄິ່ງທີ່ສອງ.
The Orionids ເລີ່ມຕົ້ນໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາແລະສິ້ນສຸດໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກ, ສູງສຸດແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21-22 ເດືອນຕຸລາ 2023. ໃນລະຫວ່າງການສູງສຸດ, ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະເຫັນອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງ 40-70 meteors ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ມົນລະພິດທາງແສງສະຫວ່າງສາມາດຂັດຂວາງການເບິ່ງເຫັນ, ດັ່ງນັ້ນການຊອກຫາຈຸດທີ່ຫ່າງໄກຈາກແສງສະຫວ່າງແມ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປ່ອຍໃຫ້ຕາຂອງເຈົ້າປັບຕົວກັບຄວາມມືດເປັນເວລາ 20 ຫາ 30 ນາທີແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການສັງເກດເຫັນແມ້ແຕ່ meteors faintest ໄດ້.
ການເບິ່ງດາວເຄາະເປັນກິດຈະກຳທີ່ຍອດຢ້ຽມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກ້າວອອກໄປນອກວຽກທີ່ຫຍຸ້ງຢູ່ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈັກກະວານໄດ້. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມສະຫງົບແລະຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສິ່ງອ້ອມຂ້າງຂອງທ່ານ. ສະນັ້ນ, ຈົ່ງດື່ມນ້ຳອຸ່ນ, ຊອກຫາບ່ອນສະດວກສະບາຍ, ແລະເພີດເພີນກັບການສະແດງທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຝົນດາວຕົກ Orionids.
ນິຍາມ:
– Meteoroid: ໂງ່ນຫີນທີ່ເດີນທາງໃນອາວະກາດ.
– Meteor: ເປັນ meteoroid ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາໃນບັນຍາກາດຂອງໂລກແລະກໍາລັງລຸກຂຶ້ນ.
– ຝົນດາວຕົກ: ເປັນເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ຫຼາຍດາວທີ່ເກີດຈາກແສງດຽວກັນ.
– Comet: ເປັນ snowball ເປື້ອນທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸວ່າງຈັບກັນໂດຍອາຍແກັສແຊ່ແຂງ.
– Radiant: ຈຸດໃນທ້ອງຟ້າທີ່ຈະປະກົດວ່າ meteors ຂອງຝົນຕົກຫນັກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "The Orionids: ຊອກຫາເວລາກາງຄືນຂອງດາວຍິງໃນເດືອນນີ້", Forbes
- "ໂງ່ນຫີນອະວະກາດ 101: ອຸຕຸນິຍົມ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸຕຸນິຍົມແມ່ນຫຍັງ?", NASA