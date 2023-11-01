ບົດຄວາມໃໝ່: ນັກບິນອາວະກາດສອງຄົນຂອງອົງການ NASA ກະກຽມສໍາລັບການຍ່າງທາງອາວະກາດປະຫວັດສາດ

ນັກບິນອະວະກາດສອງຄົນຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງກະກຽມຂັ້ນສຸດທ້າຍສໍາລັບການຍ່າງທາງອາວະກາດຢູ່ນອກສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານບໍາລຸງຮັກສາທີ່ສໍາຄັນຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາ. ເຫດການສຳຄັນຄັ້ງນີ້ຈະເປັນຄັ້ງທີສອງໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ຜູ້ຍິງສອງຄົນອອກເດີນທາງໄປນຳກັນຈາກສະຖານີອະວະກາດ.
ຄາດວ່າຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນເວລາ 8:05 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນພຸດມື້ນີ້, ການເດີນອາວະກາດຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາປະມານ XNUMX ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ. ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, NASA ຈະສະຫນອງການລາຍງານສົດຂອງກິດຈະກໍາ extravehicular ໃນເວທີຕ່າງໆລວມທັງຊ່ອງ NASA YouTube, ແອັບຯ NASA ແລະ NASA TV. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດປບັຜ່ານຟີດອອກອາກາດສະເພາະ.
ໃນລະຫວ່າງພາລະກິດທີ່ສໍາຄັນນີ້, ນັກອາວະກາດຂອງອົງການ NASA Jasmin Moghbeli ແລະ Loral O'Hara ຈະປະຕິບັດວຽກງານທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງ. ພວກເຂົາຈະເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການເອົາກ່ອງເອເລັກໂຕຣນິກອອກຈາກເສົາອາກາດການສື່ສານໃນສະຖານີອາວະກາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຈະທົດແທນຫນຶ່ງໃນ 12 ສະພາແຫ່ງ trundle- bearing, ເຊິ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການ rotating array ແສງຕາເວັນຂອງ ISS ເພື່ອຕິດຕາມດວງອາທິດໃນຂະນະທີ່ມັນ orbit ໂລກ.
ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ, ເສັ້ນທາງຍ່າງອະວະກາດນີ້ມີຄວາມໝາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເພາະຈະເປັນບ່ອນທຳອິດສຳລັບທັງ Moghbeli ແລະ O'Hara. ມັນຍັງປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງປະຫວັດສາດທີ່ວາງໄວ້ໃນປີ 2019 ເມື່ອນັກບິນອາວະກາດຂອງອົງການ NASA Christina Koch ແລະ Jessica Meir ໄດ້ເລີ່ມການຍ່າງຍານອະວະກາດເປັນຜູ້ຍິງຄົນທຳອິດ, ພິສູດຄວາມສາມາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງແມ່ຍິງໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນວັນທີ 12 ເດືອນຕຸລາ, ການຍ່າງທາງອາວະກາດໄດ້ຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ຈາກ radiator ສໍາຮອງຂໍ້ມູນໃນໂມດູນລັດເຊຍ. ການກວດກາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຟອງຂອງສານເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ, ເຮັດໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດລັດເຊຍກັບຄືນສູ່ສະຖານີ. ໃນຂະນະທີ່ອົງການ NASA ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປັບປຸງກ່ຽວກັບການຮົ່ວໄຫລ, ມັນຫວັງວ່າມັນຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຍ່າງທາງອາວະກາດທີ່ຈະມາເຖິງ.
ໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມພິເສດເຫຼົ່ານີ້, ອົງການ NASA ຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນການບໍາລຸງຮັກສາແລະການດໍາເນີນງານທີ່ລຽບງ່າຍຂອງ ISS. ຄວາມພະຍາຍາມສ້າງແຮງບັນດານໃຈຂອງນັກບິນອາວະກາດ Moghbeli ແລະ O'Hara ເປັນພະຍານເຖິງການອຸທິດຕົນ ແລະທັກສະຂອງທີມງານ NASA ທັງໝົດ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
1. ຍານອະວະກາດແມ່ນຫຍັງ?
ການຍ່າງທາງອາວະກາດ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ກິດຈະກຳ extravehicular (EVA), ແມ່ນເວລາທີ່ນັກບິນອາວະກາດອອກຈາກຍານອາວະກາດຂອງພວກເຂົາເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການສ້ອມແປງພາຍນອກຢູ່ໃນສູນຍາກາດຂອງອາວະກາດ.
2. ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ແມ່ນຫຍັງ?
ສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ເປັນສະຖານີອະວະກາດທີ່ອາໃສຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕໍ່າ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫ້ອງທົດລອງການຄົ້ນຄວ້າ, ສັງເກດການ, ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສສໍາລັບນັກອາວະກາດຈາກປະເທດຕ່າງໆ.
3. ການຍ່າງອາວະກາດຈະແກ່ຍາວເທົ່າໃດ?
ການຍ່າງທາງອະວະກາດຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 8 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ, ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 05:XNUMX ໂມງເຊົ້າເປັນຕົ້ນໄປ.
4. ຂ້ອຍສາມາດເບິ່ງການຖ່າຍທອດສົດຂອງ spacewalk ໄດ້ຢູ່ໃສ?
NASA ຈະສະໜອງການຖ່າຍທອດສົດການຍ່າງອະວະກາດຢູ່ໃນຊ່ອງ YouTube ທາງການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແອັບ NASA ແລະ NASA TV.