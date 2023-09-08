ຂອງຂວັນອັນຫາຍາກ: Comet Nishimura ຢ້ຽມຢາມໂລກ

ດາວຫາງທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ C/2023 P1 ຫຼື "Nishimura" ກໍາລັງບິນຜ່ານໂລກໃນອາທິດນີ້, ເປັນຂີດໝາຍການມາຢາມຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 400 ປີ. ດາວຫາງສີຂຽວແມ່ນເຫັນໄດ້ແລ້ວໃນທ້ອງຟ້າທີ່ລ່ວງໜ້າ ແລະຈະສະຫວ່າງກວ່າໃນທ້າຍອາທິດ. ສ່ວນທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນມັນສາມາດເຫັນໄດ້ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ telescope ຫຼື binoculars.
ເພື່ອແນມເບິ່ງດາວຫາງ Nishimura ໃນເຂດຊີກໂລກເໜືອ, ຜູ້ສັງເກດການຈະຕ້ອງຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ ຫຼືນອນເດິກ. ວັນທີ 10 ກັນຍານີ້, ມັນຈະສູງຂຶ້ນໃນເວລາ 5 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນຕໍ່ມາ, ປະກົດວ່າໃກ້ຈະຮອດຕາເວັນຂຶ້ນ. ຕອນກາງຄືນທີ່ເໝາະສົມທີ່ຈະເຫັນ Nishimura ໃກ້ໆແມ່ນວັນທີ 12 ກັນຍາ ເວລາມັນຈະຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກພຽງ 78 ລ້ານໄມລ໌.
ເພື່ອຊອກຫາດາວຫາງ, ໃຫ້ຊອກຫາຮູບຮ່າງຂອງກຸ່ມດາວ Leo the Lion ຢູ່ເທິງຂອບຟ້າຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນອອກສຽງເໜືອກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ. Nishimura ຈະເຫັນໄດ້ຢູ່ໃກ້ກັບດາວ Venus. ເມື່ອວັນເວລາຜ່ານໄປ, ປ່ອງຢ້ຽມເບິ່ງຈະສັ້ນລົງ, ແລະດາວຫາງຈະຫຼຸດລົງໃນຂອບຟ້າຈົນກ່ວາມັນຖືກປິດບັງໂດຍແສງສະຫວ່າງຂອງດວງອາທິດໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ.
ເຫດການທີ່ຫາຍາກນີ້ແມ່ນໂອກາດຄັ້ງດຽວໃນຊີວິດ. ຖ້າທ່ານພາດການເຫັນດາວຫາງ Nishimura ໃນເວລານີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກ່ວາ 2435 ສໍາລັບການກັບຄືນຂອງມັນ, ໂດຍສົມມຸດວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຖືກທໍາລາຍໂດຍການດຶງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດວງອາທິດກ່ອນເວລານັ້ນ.
ໃນແງ່ຂອງການເບິ່ງເຫັນ, Nishimura ຄວນເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າໃນທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງແລະມືດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນອາດຈະເປັນພຽງແຕ່ສັງເກດເຫັນພຽງແຕ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດ. ການໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ຫຼືກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ອອກແບບມາເພື່ອດາລາສາດ ອາດຈະໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີກວ່າ. ດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຈົ້າອາດຈະສາມາດເຫັນຂີ້ຕົມສີຂຽວຂອງດາວຫາງ ຫຼື ຈັບຫາງຍາວຂອງມັນຢູ່ໃນຮູບທີ່ມີແສງຕາເວັນຍາວ.
ດາວຫາງໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍ Hideo Nishimura, ນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນທີ່ໄດ້ບັນທຶກຮູບທຳອິດຂອງມັນໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2023. ໂດຍການນຳໃຊ້ກ້ອງດິຈິຕອລຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີການຕັ້ງຄ່າການຮັບແສງ 30 ວິນາທີ, Nishimura ໄດ້ສັງເກດເຫັນວັດຖຸຊັ້ນສູງ. ມັນຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າໂລກທີ່ຜ່ານເສັ້ນທາງ Nishimura ແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຝົນດາວຕົກ Sigma-Hydrid ທີ່ເຫັນໄດ້ປະຈໍາປີໃນເດືອນທັນວາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]ອຸປະກອນດາລາສາດສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ
ທີ່ມາ: Lifehacker