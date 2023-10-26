ບົດຄວາມໃຫມ່: ປະສົບການຄວາມງາມ Eerie ຂອງບາງສ່ວນ Lunar Eclipse

ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງການປະກົດຕົວຂອງຊັ້ນສູງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ! ໃນຕອນກາງຄືນຂອງວັນທີ 28 ຕຸລາ, ປະກົດການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ - ເປັນແສງຈັນອັກສອນບາງສ່ວນ. ໃນຂະນະທີ່ Moon Hunter's Moon ສູງຂື້ນ, ຜູ້ເບິ່ງທ້ອງຟ້າທົ່ວໂລກຈະມີໂອກາດໄດ້ເຫັນດວງຈັນຄ່ອຍໆເລື່ອນຜ່ານຂອບຂອງເງົາຂອງໂລກ.
The Full Hunter's Moon, ດວງຈັນເຕັມດວງທີສອງຫຼັງຈາກເດືອນເກັບກ່ຽວ, ຖືສະຖານທີ່ພິເສດໃນນິທານພື້ນເມືອງ ແລະປະຕິທິນ. ຕັ້ງຊື່ໂດຍປະຊາຊົນ First Nations ແລະໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກປະເພນີອານານິຄົມອາເມລິກາແລະເອີຣົບ, ຊື່ເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຄວາມລຶກລັບຂອງວົງການດວງຈັນ.
ໃນລະຫວ່າງເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວນີ້, ເດືອນອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າສະຫມອງຫນ້ອຍກ່ວາປົກກະຕິ, ເບິ່ງຄືວ່າຈຸ່ມເປັນເງົາ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກທຸກຂົງເຂດ, ນັກສັງເກດການໃນແອດແລນຕິກການາດາແລະພາກເຫນືອໄກຈະເຫັນດວງຈັນບາງສ່ວນ, ເພີ່ມຄວາມງາມທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວ. ຢ່າລືມຕິດຕາມເບິ່ງດວງຈັນໃນດວງຈັນ ຍ້ອນວ່າດວງຈັນຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບດວງອາທິດ ແລະ ໂລກ, ການສ້າງພາບທີ່ງົດງາມ.
ເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກເຫດການພິເສດນີ້, ຈົ່ງຈັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ຫຼືກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງເຈົ້າ ແລະຊອກຫາຈຸດທີ່ມີທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງ. ການສັງເກດເບິ່ງການປ່ຽນແປງຂອງດວງຈັນຜ່ານໄລຍະຕ່າງໆໃນລະຫວ່າງ eclipse ຈະສະເຫນີທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບເຂດແດນສະຫວັນຂອງພວກເຮົາ.
ຢ່າພາດໂອກາດນີ້ເພື່ອເຈາະເລິກຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງ cosmos. ເຊີນ ໝູ່ ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວ ມາ ຮ່ວມ ກັບ ທ່ານ ແລະ ສ້າງ ຄວາມ ຊົງ ຈໍາ ທີ່ ຍືນ ຍົງ ພາຍ ໃຕ້ ແສງ ຈັນ ທີ່ ເຫລື້ອມ ໃສ. ແບ່ງປັນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບປະກົດການຊັ້ນສູງນີ້.
FAQ:
ຖາມ: ຈັນທະຄາດເປັນບາງສ່ວນແມ່ນຫຍັງ?
ຕອບ: ປະກົດການເກີດເປັນອຸປະຖໍາບາງສ່ວນເມື່ອດວງຈັນຜ່ານບາງສ່ວນຂອງເງົາຂອງໂລກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພື້ນຜິວດວງຈັນມືດລົງບາງສ່ວນ.
ຖາມ: ຈະເກີດອັກຄີໄພບາງສ່ວນເມື່ອໃດ?
A: ແສງຈັນอุปราคาບາງສ່ວນຈະເກີດຂຶ້ນໃນຄືນວັນທີ 28 ຕຸລາ.
ຖາມ: ຈະເຫັນແສງຈັນໃນບາງສ່ວນຈາກທຸກຂົງເຂດບໍ?
A: ບໍ່, ແສງຈັນເຕັມທີ່ບາງສ່ວນຈະເຫັນໄດ້ໂດຍພື້ນຖານຈາກພາກພື້ນເຊັ່ນ: Atlantic Canada ແລະ Far North.
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດສັງເກດການເກີດດວງຈັນບາງສ່ວນໂດຍບໍ່ມີອຸປະກອນພິເສດໄດ້ບໍ?
A: ໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນໃນບາງສ່ວນສາມາດສັງເກດໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ, ການໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ຫຼື ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສົບການໃນການເບິ່ງ.
ຖາມ: ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເກດການ eclipse ຂອງ lunar?
A: ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເກດການຕາມຈັນທະປະຕິທິນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບສຸລິຍະຄາດ, ມັນປອດໄພດີເລີດທີ່ຈະເບິ່ງດວງຈັນໄດ້ໂດຍກົງ.