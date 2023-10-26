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ບົດຄວາມໃຫມ່: ປະສົບການຄວາມງາມ Eerie ຂອງບາງສ່ວນ Lunar Eclipse

ByGabriel Botha

Oct 26, 2023
ບົດຄວາມໃຫມ່: ປະສົບການຄວາມງາມ Eerie ຂອງບາງສ່ວນ Lunar Eclipse

ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງການປະກົດຕົວຂອງຊັ້ນສູງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ! ໃນ​ຕອນ​ກາງ​ຄືນ​ຂອງ​ວັນ​ທີ 28 ຕຸ​ລາ​, ປະ​ກົດ​ການ​ທີ່​ຫນ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ້ອງ​ຟ້າ​ໃນ​ຕອນ​ກາງ​ຄືນ - ເປັນ​ແສງ​ຈັນ​ອັກ​ສອນ​ບາງ​ສ່ວນ​. ໃນຂະນະທີ່ Moon Hunter's Moon ສູງຂື້ນ, ຜູ້ເບິ່ງທ້ອງຟ້າທົ່ວໂລກຈະມີໂອກາດໄດ້ເຫັນດວງຈັນຄ່ອຍໆເລື່ອນຜ່ານຂອບຂອງເງົາຂອງໂລກ.

The Full Hunter's Moon, ດວງຈັນເຕັມດວງທີສອງຫຼັງຈາກເດືອນເກັບກ່ຽວ, ຖືສະຖານທີ່ພິເສດໃນນິທານພື້ນເມືອງ ແລະປະຕິທິນ. ຕັ້ງຊື່ໂດຍປະຊາຊົນ First Nations ແລະໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກປະເພນີອານານິຄົມອາເມລິກາແລະເອີຣົບ, ຊື່ເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຄວາມລຶກລັບຂອງວົງການດວງຈັນ.

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ເຫດ​ການ​ຊັ້ນ​ສູງ​ທີ່​ຫນ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ທີ່​ຫນ້າ​ຢ້ານ​ກົວ​ນີ້​, ເດືອນ​ອາດ​ຈະ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ສະ​ຫມອງ​ຫນ້ອຍ​ກ​່​ວາ​ປົກ​ກະ​ຕິ​, ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຈຸ່ມ​ເປັນ​ເງົາ​. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກທຸກຂົງເຂດ, ນັກສັງເກດການໃນແອດແລນຕິກການາດາແລະພາກເຫນືອໄກຈະເຫັນດວງຈັນບາງສ່ວນ, ເພີ່ມຄວາມງາມທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວ. ຢ່າລືມຕິດຕາມເບິ່ງດວງຈັນໃນດວງຈັນ ຍ້ອນວ່າດວງຈັນຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບດວງອາທິດ ແລະ ໂລກ, ການສ້າງພາບທີ່ງົດງາມ.

ເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກເຫດການພິເສດນີ້, ຈົ່ງຈັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ຫຼືກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງເຈົ້າ ແລະຊອກຫາຈຸດທີ່ມີທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງ. ການສັງເກດເບິ່ງການປ່ຽນແປງຂອງດວງຈັນຜ່ານໄລຍະຕ່າງໆໃນລະຫວ່າງ eclipse ຈະສະເຫນີທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບເຂດແດນສະຫວັນຂອງພວກເຮົາ.

ຢ່າພາດໂອກາດນີ້ເພື່ອເຈາະເລິກຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງ cosmos. ເຊີນ ໝູ່ ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວ ມາ ຮ່ວມ ກັບ ທ່ານ ແລະ ສ້າງ ຄວາມ ຊົງ ຈໍາ ທີ່ ຍືນ ຍົງ ພາຍ ໃຕ້ ແສງ ຈັນ ທີ່ ເຫລື້ອມ ໃສ. ແບ່ງປັນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບປະກົດການຊັ້ນສູງນີ້.

FAQ:
ຖາມ: ຈັນທະຄາດເປັນບາງສ່ວນແມ່ນຫຍັງ?
ຕອບ: ປະກົດການເກີດເປັນອຸປະຖໍາບາງສ່ວນເມື່ອດວງຈັນຜ່ານບາງສ່ວນຂອງເງົາຂອງໂລກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພື້ນຜິວດວງຈັນມືດລົງບາງສ່ວນ.

ຖາມ: ຈະເກີດອັກຄີໄພບາງສ່ວນເມື່ອໃດ?
A: ແສງຈັນอุปราคาບາງສ່ວນຈະເກີດຂຶ້ນໃນຄືນວັນທີ 28 ຕຸລາ.

ຖາມ: ຈະເຫັນແສງຈັນໃນບາງສ່ວນຈາກທຸກຂົງເຂດບໍ?
A: ບໍ່, ແສງຈັນເຕັມທີ່ບາງສ່ວນຈະເຫັນໄດ້ໂດຍພື້ນຖານຈາກພາກພື້ນເຊັ່ນ: Atlantic Canada ແລະ Far North.

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດສັງເກດການເກີດດວງຈັນບາງສ່ວນໂດຍບໍ່ມີອຸປະກອນພິເສດໄດ້ບໍ?
A: ໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນໃນບາງສ່ວນສາມາດສັງເກດໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ, ການໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ຫຼື ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສົບການໃນການເບິ່ງ.

ຖາມ: ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເກດການ eclipse ຂອງ lunar?
A: ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເກດການຕາມຈັນທະປະຕິທິນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບສຸລິຍະຄາດ, ມັນປອດໄພດີເລີດທີ່ຈະເບິ່ງດວງຈັນໄດ້ໂດຍກົງ.

By Gabriel Botha