Spotting Comet Nishimura: ຄູ່ມືຂອງທ່ານ

Comet Nishimura, ການຄົ້ນພົບໂດຍນັກດາລາສາດນັກສມັກເລ່ນຊາວຍີ່ປຸ່ນ Hideo Nishimura ໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ, ຈະໃຫ້ໂອກາດແກ່ Earthlings ພິເສດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງການເດີນທາງຂອງມັນກ່ອນທີ່ມັນຈະຫາຍໄປຫຼາຍກວ່າ 400 ປີ. ໃນອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງ, ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະສັງເກດເຫັນປະກົດການຊັ້ນສູງທີ່ຫາຍາກນີ້.
ໃນເວລານີ້, ດາວຫາງຈະມາຮອດຈຸດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໂລກໃນວັນອັງຄານ, ຕາມດ້ວຍຈຸດທີ່ໃກ້ສຸດກັບດວງອາທິດໃນຫ້າມື້ຕໍ່ມາ. ນັກດາລາສາດສະໝັກຫຼິ້ນໄດ້ເລີ່ມເຫັນດາວຫາງ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກໂລກ. Quanzhi Ye, ນັກດາລາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Maryland, ເນັ້ນຫນັກວ່າໃນຂະນະທີ່ດາວເຄາະຕາເປົ່າບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຫາຍາກຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ພວກມັນຍັງບໍ່ມີທົ່ວໄປຫຼາຍ. ການຄົ້ນພົບດາວອັງຄານເມື່ອໜຶ່ງເດືອນກ່ອນ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຂອງຂວັນວັນຄຣິສມາສທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະບໍ່ຄາດຄິດສຳລັບນັກສະແດງດາວ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຈະເຫັນດາວດວງທີ່ງົດງາມນີ້ໄດ້ແນວໃດ? ທໍາອິດ ແລະສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ຊອກຫາສະຖານທີ່ຫ່າງຈາກແສງເມືອງທີ່ສົດໃສເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ. ໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ຫຼື ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການການເບິ່ງຂອງທ່ານ. ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຫັນມັນແມ່ນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກເມື່ອທ້ອງຟ້າຍັງຂ້ອນຂ້າງມືດ. ແນມໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ, ບ່ອນທີ່ດາວຫາງຄວນຈະເຫັນໄດ້ໃນອີກ 10 ມື້ຂ້າງໜ້າ.
Comet Nishimura ເປັນໂອກາດທີ່ຫາຍາກສໍາລັບ Earthlings ເພື່ອເປັນພະຍານເຫດການຊັ້ນສູງຂອງຂະຫນາດນີ້. ຢ່າພາດໂອກາດທີ່ຈະຈັບຕາເບິ່ງພາບນີ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະຫາຍໄປເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດ. ຈັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງເຈົ້າ, ມຸ່ງໜ້າໄປຫາບ່ອນມືດ, ແລະ ກຽມຄວາມປະຫລາດໃຈກັບຄວາມງາມຂອງຈັກກະວານ.
ນິຍາມ:
– ດາວຫາງ: ເປັນວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ປະກອບດ້ວຍແກນຂອງກ້ອນ ແລະຝຸ່ນ ແລະ, ເມື່ອຢູ່ໃກ້ກັບດວງອາທິດ, ຈະມີ “ຫາງ” ຂອງອາຍແກັສ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງທີ່ຊີ້ໄປຈາກດວງອາທິດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ນັກດາລາສາດມະຫາວິທະຍາໄລ Maryland Quanzhi Ye