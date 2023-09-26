ວິທີການຖ່າຍຮູບດວງຈັນທີ່ສວຍງາມດ້ວຍໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງທ່ານ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະເກັບກໍາຄວາມງາມຂອງ "Harvest Supermoon" ກັບ iPhone ຫຼືໂທລະສັບສະຫຼາດ Android ຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະສົງໄສວ່າວິທີການໄດ້ຮັບການສັກຢາທີ່ດີທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ມັນສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະຖ່າຍຮູບດວງຈັນດ້ວຍໂທລະສັບເນື່ອງຈາກການຂາດເລນຊູມແລະຄວາມສະຫວ່າງຂອງດວງຈັນ, ມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້. ນີ້ແມ່ນຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບວິທີຖ່າຍຮູບດວງຈັນເຕັມດວງໂດຍໃຊ້ໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງທ່ານ:
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂທລະສັບຂອງທ່ານຖືກສາກເຕັມກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງການຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານ. ການຖ່າຍຮູບ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະຍາວ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ຫມໍ້ໄຟຂອງທ່ານຫມົດໄວ, ສະນັ້ນມັນສະຫລາດທີ່ຈະເອົາຊຸດຫມໍ້ໄຟແບບພົກພາ.
ຕໍ່ໄປ, ດາວໂຫຼດແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບພາກສ່ວນທີສາມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານປັບການຕັ້ງຄ່າການຮັບແສງດ້ວຍຕົນເອງ. ແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບພື້ນເມືອງມັກຈະຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງດວງຈັນເຕັມດວງ, ສະນັ້ນມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຊ້ແອັບເຊັ່ນ Camera+ 2, VSCO, ຫຼື Yamera. ຕິດກັບ ISO 100 ສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ເພື່ອບັນທຶກຊ່ວງໄດນາມິກເຕັມຂອງດວງຈັນ, ໃຫ້ຖ່າຍຮູບໃນໂໝດຮູບພາບຄຸນນະພາບສູງສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ໂໝດນີ້ຈະຮັກສາລາຍລະອຽດທັງໄຮໄລ້ ແລະເງົາ, ໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການປະມວນຜົນຫຼັງການປະມວນຜົນ.
ໄລຍະເວລາແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາຖ່າຍຮູບດວງຈັນ. ກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນກັບທິດຕາເວັນອອກໃນເວລາເດືອນຂຶ້ນ, ເພາະວ່ານີ້ແມ່ນເວລາທີ່ດວງຈັນຈະປາກົດຂຶ້ນທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດຕ່ໍາກັບທ້ອງຟ້າທີ່ຈືດໆ. ໂດຍການຢູ່ໃນສະຖານທີ່ 10 ນາທີກ່ອນທີ່ຈະຂຶ້ນດວງຈັນ, ທ່ານສາມາດຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະຈັບພາບທີ່ສົມດູນທີ່ມີທັງພູມສັນຖານແລະລັກສະນະດວງຈັນທີ່ເຫັນໄດ້.
ໃນຂະນະທີ່ໂທລະສັບສະຫຼາດອາດຈະບໍ່ມີເລນ telephoto ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ທ່ານສາມາດຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຊູມ optical ຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານໄດ້. ໂທລະສັບສະມາດໂຟນບາງລຸ້ນຕັ້ງໄວ້ເປັນເລນສັ້ນກວ່າໃນສະພາບທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ແຕ່ທ່ານຄວນເລືອກເລນທີ່ຍາວທີ່ສຸດດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍລາຍລະອຽດ ແລະສິ້ນສຸດດ້ວຍພາບອ່ອນໆ. ເຊັນເຊີຄວາມໜາແໜ້ນສູງໃນສະມາດໂຟນລຸ້ນຫຼ້າສຸດສາມາດເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈໃນດວງຈັນທີ່ມືດມົວຂອງດວງຈັນ.
ການໃຊ້ tripod ສາມາດປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການສັກຢາຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລົງທຶນໃສ່ຂາຕັ້ງກ້ອງ ແລະບ່ອນຖືສະມາດໂຟນແບບທົ່ວໆໄປ ເພື່ອຮັກສາໂທລະສັບຂອງທ່ານໃຫ້ຄົງທີ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ຄຸນສົມບັດການລ່າຊ້າຂອງໂມງຈັບເວລາ ຫຼື ຣີໂໝດ Bluetooth ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສັ່ນສະເທືອນຂອງກ້ອງໃນເວລາຖ່າຍຮູບ.
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເກີດຂຶ້ນກັບ telescope, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ມັນເປັນທັດສະນະ telephoto ສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງທ່ານ. ວິທີການນີ້, ເອີ້ນວ່າການຖ່າຍຮູບແບບ afocal, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖືເລນຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານຢູ່ເທິງແວ່ນຕາຂອງ telescope ແລະຖ່າຍຮູບ. ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ eyepiece ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕ່ໍາສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີກວ່າ.
ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດບັນທຶກຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງດວງຈັນໂດຍໃຊ້ໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງທ່ານ. ສະນັ້ນ, ຈົ່ງຈັບໂທລະສັບຂອງເຈົ້າ ແລະກຽມຄວາມງົດງາມຂອງ “Harvest Supermoon” ໃນລັດສະໝີທັງໝົດຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Tom Kerss, ນັກດາລາສາດ ແລະຜູ້ຂຽນຂອງ Moongazing: ຄູ່ມືເລີ່ມຕົ້ນໃນການສຳຫຼວດດວງຈັນ