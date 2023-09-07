ແມ່ທ້ອງກາຝາກຈັດການພຶດຕິກຳຂອງເຈົ້າພາບໂດຍການປ່ຽນການສະແດງອອກຂອງເຊື້ອ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຊີວະວິທະຍາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Brown ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງກ່ຽວກັບກົນໄກໂມເລກຸນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຜົນກະທົບທີ່ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງແມ່ທ້ອງແມ່ທ້ອງໃນຕົວຂອງພວກມັນ. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ຊະນິດຂອງກຸ້ງສີນ້ໍາຕານທີ່ຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງແມ່ທ້ອງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາແລະຮູບລັກສະນະ.
ກຸ້ງທີ່ຕິດເຊື້ອ, ຮູ້ຈັກໃນນາມ Orchestia grillus, ສະແດງສີສົ້ມທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂື້ນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີໜອງເກືອ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລ່າສັດຈາກນົກ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສົມມຸດຕິຖານວ່າແມ່ທ້ອງກາຝາກ, Levinseniella byrdi, ກໍາລັງຫມູນໃຊ້ພຶດຕິກໍາຂອງເຈົ້າພາບເພື່ອຮັບປະກັນການສົ່ງຕໍ່ຂອງຕົນເອງລະຫວ່າງເຈົ້າພາບ.
ເພື່ອສືບສວນສົມມຸດຕິຖານນີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຈັດລໍາດັບ DNA ຂອງກຸ້ງທີ່ຕິດເຊື້ອແລະບໍ່ຕິດເຊື້ອແລະວິເຄາະຮູບແບບການສະແດງອອກຂອງ gene. ພວກເຂົາເຈົ້າພົບວ່າການຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງແມ່ກາຝາກໄດ້ກະຕຸ້ນການຖ່າຍທອດພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເມັດສີແລະການກວດຫາທາງຄວາມຮູ້ສຶກໃນກຸ້ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຖ່າຍທອດທາງພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພູມຕ້ານທານໄດ້ຖືກສະກັດກັ້ນຢູ່ໃນກຸ້ງທີ່ຕິດເຊື້ອ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນການອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງແມ່ກາຝາກສາມາດຍັງຄົງຢູ່ໃນເຈົ້າພາບ.
ການເຂົ້າໃຈກົນໄກໂມເລກຸນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງປະຕິສໍາພັນຂອງແມ່ທ້ອງກັບແມ່ກາຝາກແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຊື້ອພະຍາດ, ທັງໃນສັດປ່າແລະໃນມະນຸດ. ການຫມູນໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍແມ່ກາຝາກໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ, ເຊັ່ນຜົນກະທົບ zombifying ຂອງເຊື້ອເຫັດບາງຊະນິດກ່ຽວກັບແມງໄມ້. ໂດຍການສຶກສາການໂຕ້ຕອບເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດແລະກົນໄກຂອງພະຍາດທີ່ອີງໃສ່ເຊື້ອພະຍາດ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງແມ່ກາຝາກແລະເຈົ້າພາບຂອງພວກເຂົາ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອແກ້ໄຂກົນໄກທີ່ສັບສົນຢູ່ໃນການຫຼິ້ນຢ່າງສົມບູນ, ແຕ່ການສຶກສາໄດ້ສະຫນອງບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນການໂຕ້ຕອບຂອງແມ່ບ້ານ - parasite.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ນິເວດວິທະຍາໂມເລກຸນ" - https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.15726