Sunflowers ໃຊ້ວິທີການເປັນເອກະລັກເພື່ອຕິດຕາມດວງອາທິດ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ດອກຕາເວັນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການຫັນຫນ້າແລະຕິດຕາມດວງອາທິດໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນຍ້າຍໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກົນໄກທີ່ແນ່ນອນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງພຶດຕິກຳນີ້ຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບຈົນຮອດປະຈຸບັນ. ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຊີວະວິທະຍາພືດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ, Davis, ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງວິທີທີ່ດອກຕາເວັນ "ເຫັນ" ດວງອາທິດແລະເປີດເຜີຍກົນໄກໃຫມ່ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາ.
ກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່ນັກວິທະຍາສາດພືດໄດ້ເຊື່ອ, ດອກຕາເວັນບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ກົນໄກການ phototropism ດຽວກັນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພືດຊະນິດອື່ນເຕີບໂຕໄປສູ່ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ. ແທນທີ່ຈະ, ດອກຕາເວັນສະແດງໃຫ້ເຫັນ heliotropism, ຄວາມສາມາດພິເສດທີ່ຈະຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງດວງອາທິດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າດອກຕາເວັນບັນລຸໄດ້ໂດຍການເຕີບໃຫຍ່ເລັກນ້ອຍຢູ່ດ້ານຕາເວັນອອກຂອງລໍາຕົ້ນຂອງພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງມື້, ເຮັດໃຫ້ຫົວຂອງພວກເຂົາຫັນໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ. ໃນຕອນກາງຄືນ, ພວກມັນເຕີບໃຫຍ່ຫຼາຍຂື້ນຢູ່ດ້ານຕາເວັນຕົກ, ເຮັດໃຫ້ຫົວຂອງພວກເຂົາຫັນໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ.
ທີ່ສໍາຄັນ, ການສຶກສາຍັງຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸກໍາທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການ heliotropism ໃນ sunflowers ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ phototropism ໃນພືດອື່ນໆ. ເມື່ອດອກຕາເວັນຖືກປູກຢູ່ໃນເຮືອນໄປສູ່ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ, ພັນທຸ ກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ phototropin ໄດ້ຖືກເປີດໃຊ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອປູກຢູ່ກາງແຈ້ງແລະຖືກແສງແດດ, ຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການສະແດງອອກຂອງເຊື້ອສາຍໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ genes ສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ heliotropism ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກກໍານົດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະຕິເສດເສັ້ນທາງ phototropin ທົ່ວໄປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບຮູ້ແສງສະຫວ່າງໃນພືດ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມຈະສືບສວນກົດລະບຽບຂອງທາດໂປຼຕີນໃນດອກຕາເວັນເພື່ອເປີດເຜີຍເສັ້ນທາງໂມເລກຸນທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ heliotropism.
ການຄົ້ນພົບເທື່ອລະກ້າວນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງດອກຕາເວັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າອີກ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນາສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດໃນເວລາທີ່ສຶກສາພືດໃນສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງທົດລອງຄວບຄຸມ. ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາແລະເປີດທາງສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບກົນໄກການຮັບຮູ້ແສງສະຫວ່າງໃນພືດ.
FAQ:
ຖາມ: heliotropism ແມ່ນຫຍັງ?
A: Heliotropism ແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງພືດທີ່ຈະຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງດວງອາທິດ.
ຖາມ: phototropism ແມ່ນຫຍັງ?
A: Phototropism ແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງພືດທີ່ຈະເຕີບໂຕໄປສູ່ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ.
ຖາມ: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ heliotropism ແລະ phototropism ແມ່ນຫຍັງ?
A: Heliotropism ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງດວງອາທິດຢ່າງຫ້າວຫັນ, ໃນຂະນະທີ່ phototropism ຫມາຍເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວໄປສູ່ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ.
ຖາມ: ດອກຕາເວັນສະແດງໃຫ້ເຫັນ heliotropism ແນວໃດ?
A: ດອກຕາເວັນຈະເລີນເຕີບໂຕເລັກນ້ອຍຢູ່ດ້ານຕາເວັນອອກໃນເວລາກາງເວັນ, ເຮັດໃຫ້ຫົວຂອງມັນຫັນໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ. ໃນຕອນກາງຄືນ, ພວກມັນເຕີບໃຫຍ່ຫຼາຍຂື້ນຢູ່ດ້ານຕາເວັນຕົກ, ເຮັດໃຫ້ຫົວຂອງພວກເຂົາຫັນໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ.
ຖາມ: ການສຶກສາເປີດເຜີຍຫຍັງກ່ຽວກັບພັນທຸກໍາຂອງດອກຕາເວັນ?
A: ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸກໍາທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ heliotropism ໃນດອກຕາເວັນແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກຊະນິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ phototropism ໃນພືດອື່ນໆ.
ທີ່ມາ: phys.org