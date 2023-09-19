ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບການເດີນທາງອາວະກາດໃນອະນາຄົດ

ດ້ວຍການເພີ່ມຈໍານວນພາລະກິດທີ່ມີມະນຸດຂຶ້ນໄປສູ່ອະວະກາດແລະແຜນການສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດໄປດາວອັງຄານ, ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ມາພ້ອມກັບການເດີນທາງໃນອະວະກາດ. ຫນຶ່ງໃນຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍແມ່ນ radiation ຊ່ອງ. ນັກບິນອາວະກາດທີ່ເດີນທາງນອກສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດຖືກລັງສີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງສາມາດສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ລະບົບປະສາດ ແລະຫົວໃຈ. ອົງການ NASA ກໍາລັງພັດທະນາເທັກໂນໂລຍີເພື່ອປ້ອງກັນນັກບິນອະວະກາດຈາກລັງສີ, ລວມທັງການສ້າງວັດສະດຸ deflecting ເຂົ້າໄປໃນຍານອະວະກາດແລະຍານອະວະກາດ. ອາຫານ ແລະອາຫານເສີມບາງຊະນິດ, ເຊັ່ນ enterade, ອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການຖືກລັງສີ.
ການປ່ຽນແປງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນອາວະກາດຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ນັກອາວະກາດ. ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງໂລກ, ກ້າມຊີ້ນແລະກະດູກສາມາດຊຸດໂຊມລົງໃນໄລຍະຍາວ. ເພື່ອຕ້ານການນີ້, ນັກອາວະກາດຈະຕ້ອງອອກກໍາລັງກາຍແລະກິນອາຫານເສີມ, ເຊັ່ນ: bisphosphonate, ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບກ້າມເນື້ອຂອງເຂົາເຈົ້າ. Microgravity ຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ, ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາປ່ຽນໄປສູ່ຫົວ. ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ໍາໃນສະຫມອງແລະປະກອບສ່ວນກັບໂຣກ neuro-ocular ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ spaceflight, ເຊິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງສ້າງແລະຫນ້າທີ່ຂອງຕາ. ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງຄົ້ນຫາການນໍາໃຊ້ໂສ້ງພິເສດເພື່ອແຈກຢາຍນ້ໍາໃນຮ່າງກາຍແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້.
ນອກເຫນືອຈາກອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ການໂດດດ່ຽວຂອງການເດີນທາງໃນອາວະກາດຍັງສາມາດມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ. ການດໍາລົງຊີວິດແລະການເຮັດວຽກຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃກ້ຊິດກັບກຸ່ມຄົນດຽວກັນເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ, ໂດຍບໍ່ສາມາດເຫັນຄອບຄົວຫຼືຫມູ່ເພື່ອນ, ອາດຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານຈິດໃຈ. ນັກບິນອາວະກາດຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ວິທີຈັດການຄວາມໂດດດ່ຽວທີ່ຮຸນແຮງ ແລະດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຈິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລະຫວ່າງພາລະກິດໃນອາວະກາດໄລຍະຍາວ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຍ້ອນວ່າການເດີນທາງໃນອາວະກາດກາຍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິແລະແຜນການສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດໄປດາວອັງຄານແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ຈະສຶກສາແລະພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ນັກອາວະກາດອາດຈະປະເຊີນ. ໂດຍການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາສາມາດຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະສະຫວັດດີການຂອງນັກອາວະກາດໃນການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາໄປຫາດາວ.
ນິຍາມ:
1. Kevlar: ເປັນເສັ້ນໃຍສັງເຄາະທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນແລະວັດສະດຸ.
2. ໂພລີເອທີລີນ: ເປັນໂພລິເມີທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ, ທົນທານ, ແລະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນມັກຈະໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ຕ່າງໆ, ລວມທັງການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ.
3. Enterade: ເປັນອາຫານເສີມທີ່ໃຊ້ເພື່ອບັນເທົາອາການຂ້າງຄຽງຂອງກະເພາະລໍາໄສ້ຈາກການຖືກລັງສີ, ຍັງໃຊ້ໃນຄົນເຈັບມະເຮັງໃນໄລຍະການປິ່ນປົວດ້ວຍລັງສີ.
4. Bisphosphonate: ປະເພດຢາທີ່ໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນການແຕກຫັກຂອງກະດູກ ແລະປິ່ນປົວພະຍາດກະດູກພຸນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: “ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງລັງສີແລະອັນຕະລາຍອື່ນໆຈາກການເດີນທາງໃນອະວະກາດ” ໂດຍ Janelle Wheat ແລະ Angela Hill, ການສົນທະນາ.