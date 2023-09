Brian May, ນັກດາລາສາດ ແລະ ນັກກີຕ້າພະລາຊິນີ, ຊ່ວຍເຫຼືອອົງການ NASA ໃນແຜນທີ່ຮູບດາວ Bennu

Brian May, ນັກກີຕານໍາຂອງວົງດົນຕີ Queen, ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດຂອງ NASA ໃນແຜນທີ່ແລະດຶງເອົາຕົວຢ່າງຈາກຮູບດາວ Bennu. ເດືອນພຶດສະພາ, ຜູ້ທີ່ຈົບປະລິນຍາເອກດ້ານຟິສິກດາລາສາດ, ໄດ້ຮ່ວມມືກັບນັກວິທະຍາສາດ Claudia Manzoni ເພື່ອສ້າງຮູບພາບ 3D ທີ່ແທ້ຈິງຂອງພາລະກິດໃນອາວະກາດ. ການນໍາໃຊ້ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້, May ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງແຜນທີ່ Bennu ແລະຊອກຫາເຂດລົງຈອດທີ່ປອດໄພສໍາລັບການສືບສວນ OSIRIS-REx ທີ່ເກັບກໍາຕົວຢ່າງ.

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ໄດ້​ສົ່ງ​ສະ​ເຕີ​ຣິ​ໂອ—ຮູບ​ພາບ 3D ທີ່​ເຮັດ​ຈາກ​ຮູບ​ພາບ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່ OSIRIS-REx—ໃຫ້​ຜູ້​ອໍາ​ນວຍ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່ Dante Lauretta. Lauretta ປະຫລາດໃຈກັບຄຸນນະພາບຂອງ stereos ແລະຮັບຮູ້ທ່າແຮງຂອງພວກເຂົາໃນການຄົ້ນຫາພື້ນທີ່ສໍາລັບຕົວຢ່າງ. ເດືອນພຶດສະພາ, Manzoni, Lauretta, ແລະອື່ນໆໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນໂຄງການ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫນັງສື "Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid."

ນີ້ບໍ່ແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຄັ້ງທໍາອິດຂອງເດືອນພຶດສະພາກັບ NASA. ໃນປີ 2015, ລາວໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ຮ່ວມມືວິທະຍາສາດໃນພາລະກິດ New Horizons, ເຊິ່ງໄດ້ສໍາຫຼວດ Pluto. May ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບການປະກອບສ່ວນຂອງລາວໃນດ້ານດາລາສາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນນັກຂຽນເພງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເພງຂອງ Queen, ລວມທັງ "We Will Rock You" ແລະ "I Want It All."

ຄວາມມັກຮັກໃນອາວະກາດ ແລະວິທະຍາສາດຂອງ May ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນບົດບາດອັນຫ້າວຫັນຂອງລາວໃນພາລະກິດຂອງອົງການ NASA. ຄວາມຊໍານານແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງລາວເປັນນັກຟິສິກດາລາສາດແລະນັກກີຕາຍັງສືບຕໍ່ສ້າງຜົນກະທົບໃນພາກສະຫນາມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ຊ່ອງທາງສະພາບອາກາດ - "Queen Guitarist Brian ອາດຈະຊ່ວຍ NASA ແຜນທີ່ເປັນຮູບດາວ Bennu"

– Space.com – “ຄວີນກີຕາ ແລະນັກຟິສິກດາລາສາດ Brian May ກ່ຽວກັບພາລະກິດຕົວຢ່າງຮູບດາວ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA”