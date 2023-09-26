ແນມເບິ່ງຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງທາງຊ້າງເຜືອກດ້ວຍແຜນທີ່ຈຳລອງ

ແຜນທີ່ຈຳລອງຂອງທາງຊ້າງເຜືອກ ໂດຍໃຊ້ຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຂອງເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ອີງໃສ່ອາວະກາດໃນອະນາຄົດ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍກວ່າ 90 ເຫດການຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງໄດ້ຖືກກວດພົບໂດຍເຄື່ອງກວດຈັບພື້ນດິນ, ພວກມັນບໍ່ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກກາລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາເອງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, galaxy ຂອງພວກເຮົາແມ່ນບ່ອນຢູ່ຂອງ binaries ultracompact, ເຊິ່ງເປັນ binary stars ທີ່ໄດ້ພັດທະນາກາຍເປັນດາວທີ່ເຫຼືອ. ໄບນາຣີເຫຼົ່ານີ້ມີວັດຖຸກະທັດຮັດເຊັ່ນ: ດາວດຳ, ດາວນິວຕຣອນ, ແລະຮູດຳຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນທີ່ແໜ້ນໜາ. ເຄື່ອງກວດຈັບພື້ນດິນບໍ່ສາມາດກວດຫາຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ binary ເຫຼົ່ານີ້ເນື່ອງຈາກຄວາມຖີ່ຕໍ່າຂອງມັນ.
ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດນີ້, ເຄື່ອງກວດຈັບຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງທີ່ອີງໃສ່ອາວະກາດຈຳນວນໜຶ່ງກຳລັງຖືກພັດທະນາ. ໃນນັ້ນ, ເສົາອາກາດ Laser Interferometer Space Antenna (LISA) ຂອງອົງການອະວະກາດຢູໂຣບ ແມ່ນຢູ່ໃນແຖວໜ້າດ້ວຍການເປີດຕົວໃນຊຸມປີ 2030. ນັກວິທະຍາສາດຈີນຍັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສອງແນວຄວາມຄິດພາລະກິດທີ່ມີຊື່ວ່າ TianQin ແລະ Taiji. ເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ອີງໃສ່ອາວະກາດເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການສຶກສາທາງຊ້າງເຜືອກໃນຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ, ຄ້າຍຄືກັບວິທີທີ່ນັກດາລາສາດສຶກສາມັນຢູ່ໃນຄວາມຍາວຂອງຄື້ນອື່ນໆເຊັ່ນ: ຄີຫຼັງ X-ray ແລະ gamma.
ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້ານໍາໂດຍ Kaitlyn Szekerczes ຂອງສູນການບິນ Goddard Space ຂອງ NASA ໄດ້ຈໍາລອງຄວາມເຂັ້ມ ແລະຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນ gravitational ປ່ອຍອອກມາໂດຍ ultracompact binaries ໃນ Milky Way. ຮູບພາບຈໍາລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ binaries ເຫຼົ່ານີ້ເຂັ້ມຂຸ້ນຢູ່ໃນແຜ່ນກ້ຽວວຽນຂອງ Milky Way, ຂະຫຍາຍເຂົ້າໄປໃນ halo galactic. ຮູບພາບນີ້ໃຫ້ທັດສະນະທົ່ວທ້ອງຟ້າຂອງທາງຊ້າງເຜືອກໃນຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງການສັງເກດການຈັກກະວານໃນຮູບແບບໃຫມ່ແລະເປັນເອກະລັກ.
ການກວດຫາ binaries ultracompact ຈະມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບດາລາສາດ - ຄື້ນ gravitational. ດາວ neutron ແລະຂຸມດໍາບໍ່ປ່ອຍແສງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາທ້າທາຍໃນການກວດສອບ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄູ່ສອງ ultracompact ຄວນ radiate ສົດໃສໃນຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງກວດຈັບອາວະກາດເຊັ່ນ LISA ສາມາດຄົ້ນພົບຫຼາຍສິບພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສຶກສາຂອງຄູ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະກອບເຂົ້າກັນໄດ້ໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງແສງ, X-ray, ແລະ gamma-ray, ເຮັດໃຫ້ "ດາລາສາດຫຼາຍ messenger" ທີ່ປະສົມປະສານການສັງເກດການຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແລະແຮງໂນ້ມຖ່ວງ.
ຮູບຈຳລອງຂອງຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງຂອງທາງຊ້າງເຜືອກ ໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານດາລາສາດ, ເປັນການໃຫ້ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວໄປສູ່ອະນາຄົດຂອງດາລາສາດຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງຂອງອາວະກາດ.
ນິຍາມ:
– ຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ: ຄື້ນຟອງໃນຜ້າຂອງອາວະກາດເກີດຈາກການເລັ່ງຂອງວັດຖຸຂະຫນາດໃຫຍ່.
– Ultracompact binaries: ລະບົບດາວຖານສອງທີ່ໄດ້ພັດທະນາເປັນຄູ່ໃກ້ຊິດກັບດາວຫນຶ່ງຫຼືທັງສອງໄດ້ກາຍເປັນທີ່ເຫຼືອຂອງດາວ.
– LIGO: Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, ເຄື່ອງກວດຈັບຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງຂອງພື້ນດິນ.
– Virgo: ເຄື່ອງກວດຈັບຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງທາງບົກທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອິຕາລີ.
– KAGRA: ເຄື່ອງກວດຈັບຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງພື້ນດິນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
– LISA: ເສົາອາກາດອະວະກາດ Laser Interferometer, ເຄື່ອງກວດຈັບຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງຂອງອາວະກາດທີ່ວາງແຜນໄວ້.
– TianQin: ບົດຄວາມທີ່ສະເໜີແນວຄວາມຄິດພາລະກິດຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງທາງອາວະກາດຂອງຈີນ.
– Taiji: ອີກອັນໜຶ່ງທີ່ສະເໜີແນວຄວາມຄິດພາລະກິດຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງຂອງອາວະກາດຂອງຈີນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: ວາລະສານດາລາສາດ (ເດືອນມິຖຸນາ 2021)
– ສູນການບິນອະວະກາດ Goddard ຂອງອົງການ NASA