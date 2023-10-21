ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ທັນສະໄຫມຂອງ Origami ໃນອາວະກາດ, ວິສະວະກໍາ, ຄະນິດສາດ, ແລະຢາ

Origami, ສິນລະປະຮູບແບບເກົ່າແກ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັບເຈ້ຍ, ໄດ້ພົບເຫັນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນະວັດກໍາໃນຫຼາຍຂົງເຂດລວມທັງອາວະກາດ, ວິສະວະກໍາ, ຄະນິດສາດ, ແລະຢາປົວພະຍາດ. ບຸກຄົນຜູ້ບຸກເບີກຄົນນຶ່ງທີ່ໃຊ້ origami ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກດັ່ງກ່າວແມ່ນວິສະວະກອນການບິນອະວະກາດການາດາ, Manan Arya.
Arya ໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງການຂັດຂວາງແສງດາວໃນຈັກກະວານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຈໍານວນດາວທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ - ສູງເຖິງ septillion. ໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາກັບ Eric Sorensen ສໍາລັບຄວາມເປັນຈິງໃຫມ່, Arya ລາຍລະອຽດວິທີການ origami ສາມາດໄດ້ຮັບການຈ້າງງານໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດໃນອະນາຄົດ.
ແນວຄວາມຄິດຂອງ origami ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອພັດທະນາໂຄງສ້າງທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍອອກແລະພັບກັບຄືນໄປບ່ອນຫນາແຫນ້ນ, ດັ່ງນັ້ນການເພີ່ມປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ໃນຍານອະວະກາດ. ໂຄງສ້າງທີ່ສາມາດພັບໄດ້ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນໍາໄປໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນລະຫວ່າງໄລຍະຕ່າງໆຂອງພາລະກິດໃນອາວະກາດ, ສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການເກັບຮັກສາ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະການນໍາໃຊ້.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຫຼັກການຂອງ origami ໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ໃນວິສະວະ ກຳ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສັບສົນ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການພັບຂອງມັນ, ວິສະວະກອນກໍາລັງພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການອອກແບບແລະການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງຕ່າງໆ. ນີ້ປະກອບມີການສ້າງແຜງທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍແລະເຮັດສັນຍາ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະການປັບຕົວຫຼາຍຂຶ້ນໃນຂອບເຂດຂອງແອັບພລິເຄຊັນ.
ລັກສະນະທາງຄະນິດສາດຂອງ Origami ຍັງປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສັບສົນ. ຫຼັກການທາງເລຂາຄະນິດຂອງມັນເຮັດໃຫ້ນັກຄະນິດສາດສາມາດພັດທະນາສູດການຄິດໄລ່ ແລະສູດການຄິດໄລ່ໃໝ່, ຊ່ວຍໃນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຂະແໜງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເລຂາຄະນິດ, ສົມມາທິ, ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ສາຂາການແພດໄດ້ຍອມຮັບ origami ເພື່ອອອກແບບອຸປະກອນການແພດແລະເຄື່ອງມືການຜ່າຕັດ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈໂດຍຫຼັກການພັບຂອງ origami, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງແລະການຂະຫຍາຍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນທາງການແພດ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ Origami ໃນອາວະກາດ, ວິສະວະກໍາ, ຄະນິດສາດ, ແລະຢາແມ່ນຍັງເກີດຂື້ນ, ແຕ່ພວກມັນຖືທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າໃນອະນາຄົດ. ໃນຂະນະທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າແລະວິສະວະກອນສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຄວາມສາມາດຂອງຮູບແບບສິລະປະບູຮານນີ້, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ origami ໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆແມ່ນບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຄວາມເປັນຈິງໃຫມ່ (ສໍາພາດກັບ Manan Arya)
– Eric Sorensen