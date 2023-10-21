Origami: ຈາກສິລະປະບູຮານໄປສູ່ການແກ້ໄຂທີ່ທັນສະໄຫມໃນອາວະກາດແລະວິສະວະກໍາ

Origami, ສິນລະປະການພັບເຈ້ຍບູຮານຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ປະຈຸບັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ທັນສະໄຫມໃນດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການສໍາຫຼວດອາວະກາດ, ວິສະວະກໍາ, ຄະນິດສາດ, ແລະຢາປົວພະຍາດ. ວິສະວະກອນການບິນອະວະກາດຄົນໜຶ່ງ, Manan Arya, ໄດ້ໃຊ້ origami ເພື່ອປົດລັອກຄວາມລັບຂອງຈັກກະວານ.
ໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ, ແສງສະທ້ອນຈາກດວງດາວສາມາດກີດຂວາງການຄົ້ນພົບດາວເຄາະທີ່ຄ້າຍຄືໜ່ວຍໂລກຢູ່ໃກ້ກັບດາວຄ້າຍຄືດວງອາທິດ. ແສງສະທ້ອນຈາກດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້ມີແສງໜ້ອຍກວ່າແສງດາວປະມານ 10 ຕື້ເທົ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກວດພົບ. Arya ໄດ້ເຮັດວຽກແກ້ໄຂເພື່ອສະກັດແສງດາວໃນຈັກກະວານທີ່ອາດມີດາວຫຼາຍຕື້ດວງ. ລາວເຊື່ອວ່າ origami ສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມນີ້.
ວິສະວະກອນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເປີດຕົວໂຄງສ້າງຂະຫນາດໃຫຍ່ເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງພັບໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຫ້ເຫມາະກັບບັ້ງໄຟຢ່າງເປັນລະບຽບແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເປີດເຜີຍພວກມັນເມື່ອພວກເຂົາຢູ່ໃນອາວະກາດ. Arya ຫມາຍເຖິງສິ່ງທ້າທາຍນີ້ເປັນ "ບັນຫາກະເປົ໋າ" - ການປັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເຂົ້າໄປໃນແຄບຊູນພື້ນທີ່ຂະຫນາດນ້ອຍ.
Origami ສະເຫນີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຍອດຢ້ຽມຂອງວິສະວະກໍາໃນອາວະກາດ. ອົງການ NASA ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດແລ້ວກັບ origami ໃນໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາວະກາດ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ກະຈົກຫຼັກຂອງກ້ອງສ່ອງແສງ James Webb ແລະບ່ອນກັນແດດໄດ້ຖືກພັບຂຶ້ນເພື່ອເປີດຕົວ ແລະຈາກນັ້ນຈະເປີດອອກຄັ້ງດຽວໃນອາວະກາດ. ຮູບພາບທີ່ມີພະລັງທີ່ຖ່າຍໂດຍ telescope ເປັນແຮງບັນດານໃຈສໍາລັບໂຄງການເຊັ່ນ: starshade.
ການສ້າງຂອງ Arya, starshade, ແມ່ນກົນໄກທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ຂັດຂວາງແສງສະຫວ່າງຂອງດາວ, ເຮັດໃຫ້ telescopes ສາມາດເກັບກໍາຮູບພາບຂອງ exoplanets fater ຢູ່ໃກ້ກັບດາວໄດ້. ມັນແມ່ນປະມານຂະຫນາດຂອງເພັດ baseball ໃນເວລາທີ່ stretched ອອກຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ແຕ່ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພັບແລະບັນຈຸເຂົ້າໄປໃນລູກສໍາລັບການເປີດຕົວ. ວິສະວະກໍາ Origami ຊ່ວຍໃຫ້ພັບທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບພາລະກິດໃນອາວະກາດ.
ການເຮັດວຽກຂອງ Arya ກັບ origami ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເຫນືອຈາກການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດ. ລາວກໍາລັງຊອກຫາການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ origami ກັບຫຸ່ນຍົນແລະອຸປະກອນການແພດ. ໃນຂະນະທີ່ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຂອງວຽກງານຂອງລາວຍັງແຜ່ລາມໄປ, Arya ຫວັງວ່າມັນຈະວາງພື້ນຖານສໍາລັບການຜະລິດເຕັກໂນໂລຢີໃນອະນາຄົດ.
Origami, ຮູບແບບສິລະປະວັດຖຸບູຮານ, ສືບຕໍ່ພັດທະນາແລະຊອກຫາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃຫມ່ໃນດ້ານຕ່າງໆ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງຂອງການຜະສົມຜະສານສິລະປະກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະ ໄໝ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສັບສົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຂ່າວຕ່າງປະເທດ: [URL]
– NASA/JPL-Caltech: [URL]