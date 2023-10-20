ຜົນປະໂຫຍດຂອງຢາງໄນໂຕຣເຈນໃນການດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ຜູ້ປະກອບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຮັກສາຜົນຜະລິດໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງລູກເຮືອຂອງພວກເຂົາໃນເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ທ້າທາຍ. ຍານພາຫະນະຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊັ່ນລົດຍົກແລະລົດບັນທຸກ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້ແລະຕ້ອງການຢາງລົດທີ່ມີປະສິດທິຜົນແລະປອດໄພ.
ຄວາມປອດໄພຢາງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ຢາງໃນຍານພາຫະນະຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະ traction ເພື່ອຍ້າຍວັດສະດຸແລະປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນ້ໍາຫນັກແລະພະລັງງານຂອງເຄື່ອງຈັກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຢາງລົດ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາແລະແມ້ກະທັ້ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະເບີດ. ປະຈຸບັນ, ຢາງລົດທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ມັກເຕັມໄປດ້ວຍອາກາດທີ່ບັນຈຸອົກຊີເຈນ, ຊຶ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດການລະເບີດທີ່ເກີດຈາກໄຟໄໝ້.
ການແກ້ໄຂຫນຶ່ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້ແມ່ນການຕື່ມຢາງຍານພາຫະນະການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນແທນທີ່ຈະເປັນອາກາດ. ໄນໂຕຣເຈນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ແລ້ວໃນຍານພາຫະນະຜູ້ໂດຍສານເພື່ອຮັກສາຄວາມກົດດັນຢາງລົດແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ແລະມັນສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມຂອງຄວາມປອດໄພເພີ່ມຂຶ້ນໃນຍານພາຫະນະຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ເມື່ອຢາງເຕັມໄປດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະເບີດແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໄນໂຕຣເຈນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຫຼາຍຢ່າງສໍາລັບຢາງລົດທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ມັນເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍຄວາມກົດດັນຊ້າລົງແລະການກັດກ່ອນຂອງອົງປະກອບຢາງໂລຫະທີ່ເກີດຈາກອາຍນ້ໍາ. ອັນນີ້ແປວ່າ ປັບປຸງຄວາມປອດໄພໃຫ້ຄົນງານ ແລະຜູ້ປະກອບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໄນໂຕຣເຈນຊ່ວຍຍືດອາຍຸຂອງຢາງລົດໂດຍການຊ້າລົງຂອງການຂາດດຸນ. ໃນຂະນະທີ່ທັງອົກຊີເຈນແລະໄນໂຕຣເຈນສາມາດຊຶມຜ່ານຝາຢາງໄດ້, ໄນໂຕຣເຈນເຮັດມັນຊ້າກວ່າອົກຊີ 100 ເທົ່າແລະຊ້າກວ່າອາຍນ້ໍາຫຼາຍກວ່າ 10 ເທົ່າ. ນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຊີວິດຢາງລົດເພີ່ມຂຶ້ນ XNUMX%.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຢາງລົດສາມາດນໍາໄປສູ່ການຢຸດການເຮັດວຽກແລະການຢຸດເຊົາທີ່ສໍາຄັນ. ໄນໂຕຣເຈນຊ່ວຍຮັກສາຢາງຢາງໄດ້ດີທີ່ສຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນການເໜັງຕີງ ແລະ ຄວາມສຽດສີ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນຂອງຢາງ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ມັນຍັງເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຍ້ອນວ່າການສູນເສຍໄນໂຕຣເຈນແມ່ນຊ້າກວ່າເມື່ອທຽບກັບອົກຊີເຈນ.
ຢາງລົດການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພເນື່ອງຈາກຂະຫນາດ, ມະຫາຊົນ, ແລະຄວາມກົດດັນ. ການຕື່ມຢາງເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍອົກຊີເຈນເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄຟໄໝ້ຢາງລົດ ໂດຍສະເພາະໃນບໍ່ແຮ່ໃຕ້ດິນ. ຢາງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດລະບົບອັດຕາເງິນເຟີ້ໄນໂຕຣເຈນ, ເຊັ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການຂົນສົ່ງການປ່ອຍອາຍພິດໄນໂຕຣເຈນໄປສູ່ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ມີວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້. ບໍລິສັດຈໍານວນຫນຶ່ງກໍາລັງຂຸດຄົ້ນການຜະລິດໄນໂຕຣເຈນຢູ່ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນໃນຂະບວນການຂຸດຄົ້ນອື່ນໆ, ເຊັ່ນການສະກັດກັ້ນ methane ໃນການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ.
ໃນຂະນະທີ່ການນໍາໃຊ້ຢາງໄນໂຕຣເຈນໃນການດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຜ່ຫຼາຍ, ມັນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ, ໂດຍສະເພາະໃນອາຟຣິກາໃຕ້, ບ່ອນທີ່ມັນໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ. ເຄື່ອງກໍາເນີດໄນໂຕຣເຈນກໍາລັງຖືກສະຫນອງໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນປະເທດຕ່າງໆ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ແລະງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການນໍາໃຊ້ຢາງໄນໂຕຣເຈນໃນການດໍາເນີນງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຈໍານວນຫລາຍ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນຄວາມປອດໄພ. ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍທີ່ຈະເອົາຊະນະ, ການປະຕິບັດເຄື່ອງຜະລິດໄນໂຕຣເຈນໃນລະເບີດຝັງດິນໃຕ້ດິນສາມາດໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບເພີ່ມເຕີມໃນດ້ານການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການປັບປຸງຂະບວນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.
ເອກະສານ:
– Tunnicliffe, A. (2023, 8 ມິຖຸນາ). ໃນມ້ວນ: ວິທີການໄນໂຕຣເຈນກໍາລັງປັບປຸງການປະຕິຮູບຢາງຢາງໃນການຂີ່ຢາງລົດຂອງຂ້ອຍ. ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ປະຈໍາອາທິດ. ດຶງມາຈາກ [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]
ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມແຫຼ່ງແລະຮູບພາບໄດ້ຖືກດັດແກ້ແລະສະຫຼຸບເພື່ອສ້າງບົດຄວາມໃຫມ່ນີ້.