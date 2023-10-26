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ຍານ Dragonfly Rotorcraft ຂອງ Titan ຈະໂດດຜ່ານທ້ອງຟ້າມະນຸດຕ່າງດາວ

ByVicky Stavropoulou

Oct 26, 2023
ຍານ Dragonfly Rotorcraft ຂອງ Titan ຈະໂດດຜ່ານທ້ອງຟ້າມະນຸດຕ່າງດາວ

ຍານ Dragonfly rotorcraft ຂອງ NASA, ເປັນຍານອາວະກາດຂະຫນາດລົດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສໍາຫຼວດດວງຈັນ Titan ຂອງ Saturn, ເປັນບາດກ້າວຫນຶ່ງທີ່ໃກ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນພາລະກິດຂອງຕົນ. ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເມເທນຂອງ Titan, Dragonfly ໄດ້ເຮັດການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນອຸໂມງລົມຢູ່ນີ້ເທິງໂລກທີ່ເຮັດສໍາເນົາສະພາບຂອງມະນຸດຕ່າງດາວທີ່ມັນຈະປະເຊີນຢູ່ໃນອາວະກາດ.

ວິສະວະກອນຂອງອົງການ NASA ໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງຫຼາຍໆຄັ້ງຢູ່ທີ່ອຸໂມງ Subsonic ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າ Langley ໃນ Virginia ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດຂອງ Dragonfly ໃນການນໍາທາງຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ Titan. ການ​ທົດ​ສອບ​ມີ​ການ​ທົດ​ສອບ​ແບບ​ເຄິ່ງ​ຂະ​ໜາດ​ຂອງ Dragonfly ທີ່​ຕິດ​ກັບ rotor 700 ໜ່ວຍ, ​ຈຳ​ລອງ​ການ​ສືບ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ການ​ບິນ​ດ້ວຍ​ພະ​ລັງ​ງານ, ແລະ​ການ​ບິນ​ໄປ​ໜ້າ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ​ດວງ​ຈັນ. ໃນຈໍານວນທັງຫມົດ, Dragonfly ໄດ້ສໍາເລັດຫຼາຍກວ່າ 4,000 ແລ່ນຜ່ານອຸໂມງລົມ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ XNUMX ຈຸດຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ.

ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາຈາກການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕົວແບບຈໍາລອງແລະເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງ Dragonfly ເທິງໂລກກ່ອນທີ່ມັນຈະປະຕິບັດພາລະກິດກັບ Titan.

Titan, ດວງຈັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Saturn, ຍັງຄົງຄວາມລຶກລັບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈົນກ່ວາການມາເຖິງຂອງຍານອະວະກາດ Cassini ໃນປີ 2004. ການສັງເກດການຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງ Cassini ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ Titan ເປັນໂລກມະຫາສະຫມຸດທີ່ມີຮ່າງກາຍຂອງທາດແຫຼວ ethane ແລະ methane, ລວມທັງແມ່ນ້ໍາ, ທະເລສາບ, ແລະທະເລ. ວົງຈອນ methane ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Titan, ບ່ອນທີ່ methane ປະກອບເປັນເມກແລະ precipitates ເປັນຝົນ, ສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກສິ່ງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນໂລກ.

Dragonfly, ມີສີ່ແຂນຂອງຕົນແລະ rotor helicopter stacked, ແມ່ນເຫມາະສົມດີທີ່ຈະສໍາຫຼວດແຮງໂນ້ມຖ່ວງຕ່ໍາແລະບັນຍາກາດຂອງ Titan. ຍານ​ອະວະກາດ​ຈະ​ບິນ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ໃນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ, ຄ່ອຍໆ​ສ້າງ​ຖ້ຽວ​ບິນ "​ໂດດ​" ທີ່​ຍາວ​ກວ່າ​ເກົ່າ​ທີ່​ກວມ​ໄລຍະ​ທາງ​ເຖິງ 5 ​ໄມ​ລ໌ ​ແລະ ​ເກັບ​ເອົາ​ຕົວຢ່າງ​ຈາກ​ວົງ​ເດືອນ​ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ.

ໃນຂະນະທີ່ການເປີດຕົວຂອງ Dragonfly ແມ່ນຄາດວ່າຈະບໍ່ໄວກວ່າປີ 2027, ແຕ່ຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງທີ່ Lori Glaze, ຜູ້ ອຳ ນວຍການພະແນກວິທະຍາສາດດາວເຄາະຂອງ NASA, ອະທິບາຍວ່າ, "ດ້ວຍ Dragonfly, ພວກເຮົາ ກຳ ລັງປ່ຽນນິຍາຍວິທະຍາສາດໃຫ້ເປັນຄວາມຈິງ ສຳ ຫຼວດ." ພາລະກິດດັ່ງກ່າວເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ, ແລະແຕ່ລະບາດກ້າວຈະພາພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ຄວາມພະຍາຍາມອັນສຳຄັນຂອງການໝູນໃຊ້ຍານຍົນ rotor ໃໝ່ນີ້ໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າ ແລະໜ້າດິນຂອງ Titan.

FAQ

ຖາມ: Dragonfly ແມ່ນຫຍັງ?

A: Dragonfly ເປັນ rotorcraft ຂະຫນາດລົດທີ່ອອກແບບໂດຍ NASA ເພື່ອສໍາຫຼວດບັນຍາກາດແລະຫນ້າດິນຂອງດວງຈັນ Titan ຂອງ Saturn.

ຖາມ: Dragonfly ຈະເປີດຕົວເມື່ອໃດ?

A: Dragonfly ມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດຕົວບໍ່ໄວກວ່າປີ 2027.

Q: ສິ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບ Titan?

A: Titan ແມ່ນດວງຈັນທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມຄ້າຍຄືມະຫາສະຫມຸດ, ມີແມ່ນ້ໍາ, ທະເລສາບ, ແລະທະເລທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍທາດແຫຼວ ethane ແລະ methane. ສະພາບບັນຍາກາດຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນການສຶກສານິໄສທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ຖາມ: Dragonfly ຈະສໍາຫຼວດ Titan ແນວໃດ?

A: Dragonfly ຈະດໍາເນີນການບິນສັ້ນ, ຄ່ອຍໆເພີ່ມໄລຍະຫ່າງທີ່ປົກຄຸມ, ແລະເຮັດ pitstops ຕາມທາງເພື່ອເກັບກໍາຕົວຢ່າງຈາກສະພາບແວດລ້ອມຂອງ Titan.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງການທົດສອບອຸໂມງລົມຈຶ່ງສໍາຄັນສໍາລັບ Dragonfly?

A: ການທົດສອບອຸໂມງລົມ replicate ສະພາບມະນຸດຕ່າງດາວຂອງບັນຍາກາດຂອງ Titan ແລະຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນ NASA ປະເມີນປະສິດທິພາບ aerodynamic ຂອງ Dragonfly, ເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການນໍາທາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງດວງຈັນ.

By Vicky Stavropoulou