ຍານ Dragonfly Rotorcraft ຂອງ Titan ຈະໂດດຜ່ານທ້ອງຟ້າມະນຸດຕ່າງດາວ

ຍານ Dragonfly rotorcraft ຂອງ NASA, ເປັນຍານອາວະກາດຂະຫນາດລົດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສໍາຫຼວດດວງຈັນ Titan ຂອງ Saturn, ເປັນບາດກ້າວຫນຶ່ງທີ່ໃກ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນພາລະກິດຂອງຕົນ. ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເມເທນຂອງ Titan, Dragonfly ໄດ້ເຮັດການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນອຸໂມງລົມຢູ່ນີ້ເທິງໂລກທີ່ເຮັດສໍາເນົາສະພາບຂອງມະນຸດຕ່າງດາວທີ່ມັນຈະປະເຊີນຢູ່ໃນອາວະກາດ.
ວິສະວະກອນຂອງອົງການ NASA ໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງຫຼາຍໆຄັ້ງຢູ່ທີ່ອຸໂມງ Subsonic ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າ Langley ໃນ Virginia ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດຂອງ Dragonfly ໃນການນໍາທາງຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ Titan. ການທົດສອບມີການທົດສອບແບບເຄິ່ງຂະໜາດຂອງ Dragonfly ທີ່ຕິດກັບ rotor 700 ໜ່ວຍ, ຈຳລອງການສືບເຊື້ອສາຍຂອງເຄື່ອງຈັກ, ການບິນດ້ວຍພະລັງງານ, ແລະການບິນໄປໜ້າຢູ່ເທິງໜ້າດວງຈັນ. ໃນຈໍານວນທັງຫມົດ, Dragonfly ໄດ້ສໍາເລັດຫຼາຍກວ່າ 4,000 ແລ່ນຜ່ານອຸໂມງລົມ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ XNUMX ຈຸດຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ.
ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາຈາກການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕົວແບບຈໍາລອງແລະເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງ Dragonfly ເທິງໂລກກ່ອນທີ່ມັນຈະປະຕິບັດພາລະກິດກັບ Titan.
Titan, ດວງຈັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Saturn, ຍັງຄົງຄວາມລຶກລັບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈົນກ່ວາການມາເຖິງຂອງຍານອະວະກາດ Cassini ໃນປີ 2004. ການສັງເກດການຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງ Cassini ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ Titan ເປັນໂລກມະຫາສະຫມຸດທີ່ມີຮ່າງກາຍຂອງທາດແຫຼວ ethane ແລະ methane, ລວມທັງແມ່ນ້ໍາ, ທະເລສາບ, ແລະທະເລ. ວົງຈອນ methane ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Titan, ບ່ອນທີ່ methane ປະກອບເປັນເມກແລະ precipitates ເປັນຝົນ, ສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກສິ່ງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນໂລກ.
Dragonfly, ມີສີ່ແຂນຂອງຕົນແລະ rotor helicopter stacked, ແມ່ນເຫມາະສົມດີທີ່ຈະສໍາຫຼວດແຮງໂນ້ມຖ່ວງຕ່ໍາແລະບັນຍາກາດຂອງ Titan. ຍານອະວະກາດຈະບິນໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນໄລຍະສັ້ນ, ຄ່ອຍໆສ້າງຖ້ຽວບິນ "ໂດດ" ທີ່ຍາວກວ່າເກົ່າທີ່ກວມໄລຍະທາງເຖິງ 5 ໄມລ໌ ແລະ ເກັບເອົາຕົວຢ່າງຈາກວົງເດືອນຢູ່ອ້ອມຮອບ.
ໃນຂະນະທີ່ການເປີດຕົວຂອງ Dragonfly ແມ່ນຄາດວ່າຈະບໍ່ໄວກວ່າປີ 2027, ແຕ່ຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງທີ່ Lori Glaze, ຜູ້ ອຳ ນວຍການພະແນກວິທະຍາສາດດາວເຄາະຂອງ NASA, ອະທິບາຍວ່າ, "ດ້ວຍ Dragonfly, ພວກເຮົາ ກຳ ລັງປ່ຽນນິຍາຍວິທະຍາສາດໃຫ້ເປັນຄວາມຈິງ ສຳ ຫຼວດ." ພາລະກິດດັ່ງກ່າວເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ, ແລະແຕ່ລະບາດກ້າວຈະພາພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ຄວາມພະຍາຍາມອັນສຳຄັນຂອງການໝູນໃຊ້ຍານຍົນ rotor ໃໝ່ນີ້ໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າ ແລະໜ້າດິນຂອງ Titan.
FAQ
ຖາມ: Dragonfly ແມ່ນຫຍັງ?
A: Dragonfly ເປັນ rotorcraft ຂະຫນາດລົດທີ່ອອກແບບໂດຍ NASA ເພື່ອສໍາຫຼວດບັນຍາກາດແລະຫນ້າດິນຂອງດວງຈັນ Titan ຂອງ Saturn.
ຖາມ: Dragonfly ຈະເປີດຕົວເມື່ອໃດ?
A: Dragonfly ມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດຕົວບໍ່ໄວກວ່າປີ 2027.
Q: ສິ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບ Titan?
A: Titan ແມ່ນດວງຈັນທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມຄ້າຍຄືມະຫາສະຫມຸດ, ມີແມ່ນ້ໍາ, ທະເລສາບ, ແລະທະເລທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍທາດແຫຼວ ethane ແລະ methane. ສະພາບບັນຍາກາດຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນການສຶກສານິໄສທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ຖາມ: Dragonfly ຈະສໍາຫຼວດ Titan ແນວໃດ?
A: Dragonfly ຈະດໍາເນີນການບິນສັ້ນ, ຄ່ອຍໆເພີ່ມໄລຍະຫ່າງທີ່ປົກຄຸມ, ແລະເຮັດ pitstops ຕາມທາງເພື່ອເກັບກໍາຕົວຢ່າງຈາກສະພາບແວດລ້ອມຂອງ Titan.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການທົດສອບອຸໂມງລົມຈຶ່ງສໍາຄັນສໍາລັບ Dragonfly?
A: ການທົດສອບອຸໂມງລົມ replicate ສະພາບມະນຸດຕ່າງດາວຂອງບັນຍາກາດຂອງ Titan ແລະຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນ NASA ປະເມີນປະສິດທິພາບ aerodynamic ຂອງ Dragonfly, ເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການນໍາທາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງດວງຈັນ.