NASA ເລີ່ມຂະບວນການເປີດຕົວຢ່າງແຄບຊູນຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu

ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສຳເລັດການເກັບຕົວຢ່າງຮູບດາວເຄາະຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ. ໃນປັດຈຸບັນ, ນັກວິຊາການທີ່ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນ Houston ກໍາລັງເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການລະມັດລະວັງໃນການເປີດແຄບຊູນຕົວຢ່າງເພື່ອເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນການເປັນຮູບດາວພາຍໃນ.
ແຄບຊູນ, ເຊິ່ງລົງຈອດໃນທະເລຊາຍລັດຢູທາ, ຈະຖືກຖອດອອກເປັນຊິ້ນສ່ວນເພື່ອເຂົ້າຫາກະປ໋ອງພາຍໃນທີ່ບັນຈຸຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ມີຄ່າ. ວິທີການວິທີການນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະການຮັກສາຕົວຢ່າງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນອະນາຄົດ.
ພາຍໃນກະປ໋ອງ, ອາດມີກ້ອນຫີນ ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນຈາກ Bennu ສູງເຖິງ 9 ອອນສ໌ (250 ກຣາມ). ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ຄາດວ່າຈະພົບເຫັນວັດຖຸຊີວະພາບ, ນັກຄົ້ນຄວ້າມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປົນເປື້ອນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກຊີວະສາດຂອງໂລກ. Bennu ເປັນຮູບດາວທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນທີ່ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍຕື້ປີ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວຫີນຄ້າຍຄືໂລກໃນລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນ.
ຫຼັງຈາກການສືບເຊື້ອສາຍຂອງແຄບຊູນ, ມັນໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງໄປຫ້ອງສະອາດຊົ່ວຄາວບ່ອນທີ່ຕົວຢ່າງຂອງພື້ນທີ່ທະເລຊາຍແລະບັນຍາກາດໄດ້ຖືກປະຕິບັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແຄບຊູນໄດ້ຖືກເປີດຢ່າງລະມັດລະວັງ, ແລະການລ້າງໄນໂຕຣເຈນໄດ້ຖືກດໍາເນີນການເພື່ອປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນຈາກອົກຊີເຈນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຫຼືເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃນໂລກ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແຄບຊູນທີ່ເປີດບາງສ່ວນໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງໄປຫາສະຖານທີ່ປິ່ນປົວຂອງ Johnson Space Center, ບ່ອນທີ່ມັນຈະສືບຕໍ່ຖືກຖອດອອກໃນສອງສາມມື້ຂ້າງຫນ້າ. ກະປ໋ອງພາຍໃນຈະຖືກວາງໄວ້ໃນຖັງປິດ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ກ່ອງຖົງມື", ເຕັມໄປດ້ວຍໄຮໂດເຈນ. ນັກວິຊາການຈະເຂົ້າເຖິງກະປ໋ອງໂດຍຜ່ານການແບ່ງປັນໂດຍໃຊ້ມືໃສ່ຖົງມືເພື່ອຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມ.
ວັນທີ 11 ຕຸລານີ້, ອົງການນາຊາມີແຜນຈະເປີດເຜີຍເນື້ອໃນຂອງກະປ໋ອງຢ່າງເປີດເຜີຍ, ລວມທັງການຄົ້ນພົບເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ພາຍນອກ. ຕົວຢ່າງຈະຖືກແຈກຢາຍໃນບັນດານັກວິທະຍາສາດປະມານ 200 ຄົນໃນທົ່ວໂລກເພື່ອສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ການກັບຄືນຕົວຢ່າງນີ້ຈາກ Bennu ແມ່ນພາລະກິດກັບຄືນຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວຄັ້ງທໍາອິດຂອງ NASA ແລະຄາດວ່າຈະສະຫນອງຕົວຢ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ວາພາລະກິດຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່ຜ່ານມາເພື່ອເປັນຮູບດາວ Ryugu ແລະ Itokawa. NASA ມີໂຄງການສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງເພີ່ມເຕີມໃນທໍ່, ລວມທັງການຮ່ວມມືກັບພາລະກິດ MMX ຂອງຍີ່ປຸ່ນເພື່ອນໍາເອົາຕົວຢ່າງຈາກດວງຈັນ Phobos ຂອງ Martian ໃນປີ 2029, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການວາງແຜນການດຶງຕົວຢ່າງຈາກດວງຈັນແລະດາວອັງຄານໂດຍຜ່ານໂຄງການ Artemis ແລະ Perseverance rover, ຕາມລໍາດັບ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA