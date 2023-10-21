NASA ພັດທະນາຫົວບັ້ງໄຟທີ່ຜະລິດດ້ວຍສານເສີມທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ ສຳລັບການສຳຫຼວດອາວະກາດເລິກ

ວິສະວະກອນ NASA ໄດ້ບັນລຸຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການຜະລິດເພີ່ມເຕີມ, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າການພິມ 3D. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການພັດທະນາ nozzle ເຄື່ອງຈັກລູກທີ່ເຮັດດ້ວຍອາລູມິນຽມທີ່ມີທັງສີມ້ານແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍກ່ວາ nozzles ແບບດັ້ງເດີມ. ນະວັດຕະກໍານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດເລິກໂດຍການເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງ payload.
ເຄື່ອງຈັກລູກປືນອະລູມີນຽມໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຜະລິດ Reactive Additive Manufacturing ສໍາລັບການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງທີສີ່ (RAMFIRE). ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບທຶນຈາກອົງການ NASA ຂອງອົງການພາລະກິດເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດ (STMD) ແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອກ້າວຫນ້າທາງດ້ານນ້ໍາຫນັກເບົາ, ການຜະລິດອາລູມິນຽມ nozzles ຈະລວດສາມາດທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມກົດດັນ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງ nozzle RAMFIRE ແມ່ນຊ່ອງທາງພາຍໃນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງມັນ, ເຊິ່ງປະສິດທິຜົນເຮັດໃຫ້ມັນເຢັນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງຈັກລູກ. ການອອກແບບນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ nozzle ຈາກການລະລາຍແລະຮັບປະກັນຄວາມທົນທານຂອງມັນເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍ່ເຫມືອນກັບຫົວສີດແບບດັ້ງເດີມທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍພາກສ່ວນຮ່ວມກັນ, ທໍ່ RAMFIRE ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນຊິ້ນດຽວ. ນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນພັນທະບັດທີ່ຕ້ອງການແລະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເວລາການຜະລິດ.
ການພັດທະນາຂອງຫົວບັ້ງໄຟທີ່ຜະລິດເພີ່ມເຕີມແມ່ນຕົວປ່ຽນແປງເກມສໍາລັບການສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ເລິກ. ໂດຍການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີການພິມ 3 ມິຕິ, ດຽວນີ້ NASA ສາມາດຜະລິດຫົວຫົວສີມ້ານທີ່ອ່ອນກວ່າ ແລະ ມີປະສິດທິພາບກວ່າທີ່ສາມາດທົນຕໍ່ສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງການເດີນທາງໃນອະວະກາດໄດ້. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃໝ່ສໍາລັບການອອກແບບຍານອາວະກາດ ແລະເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດທີ່ອາດມີຂຶ້ນສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດ.
ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຜະລິດເພີ່ມເຕີມ, NASA ກໍາລັງປູທາງໄປສູ່ການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດໃນອະນາຄົດ. ໂດຍການຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຢີແລະນະວັດຕະກໍາ, ພວກມັນກໍາລັງເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສົ່ງຍານອະວະກາດຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະແຂງແຮງກວ່າເພື່ອຄົ້ນຫາບ່ອນໄກຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.
ນິຍາມ:
1. ການຜະລິດສິ່ງເສບຕິດ ຫຼື ການພິມ 3 ມິຕິ: ຂະບວນການສ້າງວັດຖຸສາມມິຕິໂດຍການຝາກວັດສະດຸເປັນຊັ້ນໆ ໂດຍອີງໃສ່ຕົວແບບດິຈິຕອນ.
2. ເຄື່ອງຈັກບັ້ງໄຟ: ອົງປະກອບຂອງເຄື່ອງຈັກບັ້ງໄຟທີ່ຊີ້ນໍາການໄຫຼຂອງທາດອາຍຜິດ, ສະຫນອງ thrust.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: NASA, ຜູ້ອໍານວຍການພາລະກິດເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດ (STMD)