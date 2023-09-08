ນັກດາລາສາດກ່າວວ່າ, ອາດຈະມີດາວເຄາະ 100 Sextillion ໃນຈັກກະວານ

ນັກດາລາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບດາວເຄາະທັງໝົດ 5,510 ໜ່ວຍຢູ່ໃນກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາເອງ, ທາງຊ້າງເຜືອກ, ລວມທັງດາວເຄາະ 100 ໜ່ວຍໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຕົວເລກນີ້ເປັນພຽງປາຍຍອດຂອງພູເຂົາກ້ອນ, ຍ້ອນວ່າມີດາວເຄາະຫຼາຍດວງຢູ່ບ່ອນນັ້ນລໍຖ້າການຄົ້ນພົບ. ອີງຕາມການຄາດຄະເນ, ມີດາວເຄາະປະມານຫນຶ່ງສໍາລັບທຸກໆດາວໃນ galaxy, ແລະເນື່ອງຈາກ galaxy ຂອງພວກເຮົາມີປະມານ XNUMX ຕື້ດາວ, ມັນປອດໄພທີ່ຈະສົມມຸດວ່າມີດາວເຄາະຈໍານວນຫຼາຍປະມານນັ້ນ.
ການນັບດາວເຄາະແມ່ນເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍສໍາລັບນັກດາລາສາດ, ທຽບໄດ້ກັບການພະຍາຍາມກໍານົດປະຊາກອນຂອງເມືອງໂດຍບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກດາວເຄາະປະມານ 5,000 ໜ່ວຍໃນຂະນະນີ້, ຍັງມີອີກຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່. ນັກດາລາສາດໃຊ້ເຕັກນິກຕ່າງໆເພື່ອຄົ້ນຫາດາວເຄາະນອກລະບົບ, ເຊັ່ນ: ວິທີການຜ່ານແດນ ແລະວິທີການເລັ່ງລັດສະໝີ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເກດເບິ່ງດາວແລະຊອກຫາການປ່ຽນແປງ subtle ໃນພຶດຕິກໍາຂອງມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີດາວໄດ້.
ດາວເຄາະທັງໝົດທີ່ຄົ້ນພົບມາເຖິງຕອນນັ້ນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນທາງຊ້າງເຜືອກ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນສາມາດສັງເກດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ການກວດຫາດາວເຄາະຢູ່ນອກ galaxy ຂອງພວກເຮົາ, ເອີ້ນວ່າ extroplanet, ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍເນື່ອງຈາກໄລຍະຫ່າງຂອງພວກມັນຈາກພວກເຮົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີ extroplanet ທີ່ມີທ່າແຮງຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ກວດພົບໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ microlensing.
ເມື່ອເບິ່ງຂ້າມກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາເອງ, ນັກດາລາສາດຄາດຄະເນວ່າອາດມີດາວເຄາະຫຼາຍເຖິງ 100 sextillion ໃນຈັກກະວານ. ນັ້ນເປັນຕົວເລກທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ມີ 23 ສູນຫຼັງຈາກ 1. ດ້ວຍຈໍານວນມະຫາສານຂອງດາວເຄາະ, ມັນມັກຈະຖືກໂຕ້ຖຽງວ່າຕ້ອງມີຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງດາວອື່ນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນຈັກກະວານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຫາຍາກຂອງຊີວິດແລະເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເກີດຂື້ນແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້.
ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເນັ້ນໃສ່ exoplanet ລຸ້ນຕໍ່ໄປ, ຄືກັບ Habitable Worlds Observatory, ຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນ galaxy. ສໍາລັບໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາສາມາດປະຫລາດໃຈກັບຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານແລະດາວເຄາະນັບບໍ່ຖ້ວນທີ່ອາດມີຢູ່ເຫນືອຕົວເຮົາເອງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິທະຍາສາດທີ່ມີຊີວິດ