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ນັກດາລາສາດກ່າວວ່າ, ອາດຈະມີດາວເຄາະ 100 Sextillion ໃນຈັກກະວານ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ນັກດາລາສາດກ່າວວ່າ, ອາດຈະມີດາວເຄາະ 100 Sextillion ໃນຈັກກະວານ

ນັກດາລາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບດາວເຄາະທັງໝົດ 5,510 ໜ່ວຍຢູ່ໃນກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາເອງ, ທາງຊ້າງເຜືອກ, ລວມທັງດາວເຄາະ 100 ໜ່ວຍໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຕົວເລກນີ້ເປັນພຽງປາຍຍອດຂອງພູເຂົາກ້ອນ, ຍ້ອນວ່າມີດາວເຄາະຫຼາຍດວງຢູ່ບ່ອນນັ້ນລໍຖ້າການຄົ້ນພົບ. ອີງຕາມການຄາດຄະເນ, ມີດາວເຄາະປະມານຫນຶ່ງສໍາລັບທຸກໆດາວໃນ galaxy, ແລະເນື່ອງຈາກ galaxy ຂອງພວກເຮົາມີປະມານ XNUMX ຕື້ດາວ, ມັນປອດໄພທີ່ຈະສົມມຸດວ່າມີດາວເຄາະຈໍານວນຫຼາຍປະມານນັ້ນ.

ການນັບດາວເຄາະແມ່ນເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍສໍາລັບນັກດາລາສາດ, ທຽບໄດ້ກັບການພະຍາຍາມກໍານົດປະຊາກອນຂອງເມືອງໂດຍບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກດາວເຄາະປະມານ 5,000 ໜ່ວຍໃນຂະນະນີ້, ຍັງມີອີກຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່. ນັກດາລາສາດໃຊ້ເຕັກນິກຕ່າງໆເພື່ອຄົ້ນຫາດາວເຄາະນອກລະບົບ, ເຊັ່ນ: ວິທີການຜ່ານແດນ ແລະວິທີການເລັ່ງລັດສະໝີ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເກດເບິ່ງດາວແລະຊອກຫາການປ່ຽນແປງ subtle ໃນພຶດຕິກໍາຂອງມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີດາວໄດ້.

ດາວເຄາະທັງໝົດທີ່ຄົ້ນພົບມາເຖິງຕອນນັ້ນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນທາງຊ້າງເຜືອກ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນສາມາດສັງເກດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ການກວດຫາດາວເຄາະຢູ່ນອກ galaxy ຂອງພວກເຮົາ, ເອີ້ນວ່າ extroplanet, ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍເນື່ອງຈາກໄລຍະຫ່າງຂອງພວກມັນຈາກພວກເຮົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີ extroplanet ທີ່ມີທ່າແຮງຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ກວດພົບໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ microlensing.

ເມື່ອເບິ່ງຂ້າມກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາເອງ, ນັກດາລາສາດຄາດຄະເນວ່າອາດມີດາວເຄາະຫຼາຍເຖິງ 100 sextillion ໃນຈັກກະວານ. ນັ້ນເປັນຕົວເລກທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ມີ 23 ສູນຫຼັງຈາກ 1. ດ້ວຍຈໍານວນມະຫາສານຂອງດາວເຄາະ, ມັນມັກຈະຖືກໂຕ້ຖຽງວ່າຕ້ອງມີຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງດາວອື່ນທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນຈັກກະວານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຫາຍາກຂອງຊີວິດແລະເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເກີດຂື້ນແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້.

ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເນັ້ນໃສ່ exoplanet ລຸ້ນຕໍ່ໄປ, ຄືກັບ Habitable Worlds Observatory, ຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນ galaxy. ສໍາລັບໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາສາມາດປະຫລາດໃຈກັບຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານແລະດາວເຄາະນັບບໍ່ຖ້ວນທີ່ອາດມີຢູ່ເຫນືອຕົວເຮົາເອງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ທີ່​ມີ​ຊີ​ວິດ​

By Gabriel Botha

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