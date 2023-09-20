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ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດບັນຈຸພັນລ້ານຂອງຈຸລັງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ByVicky Stavropoulou

Sep 20, 2023
ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດບັນຈຸພັນລ້ານຂອງຈຸລັງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ການ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ໄດ້​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ມະນຸດ​ມີ​ຈຳນວນ​ຈຸລັງ​ທີ່​ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວິເຄາະຫຼາຍກວ່າ 1,500 ເອກະສານເພື່ອກໍານົດວ່າຜູ້ຊາຍຜູ້ໃຫຍ່ໂດຍສະເລ່ຍມີປະມານ 36 ພັນຕື້ຈຸລັງ, ໃນຂະນະທີ່ແມ່ຍິງຜູ້ໃຫຍ່ມີ 28 ພັນຕື້ແລະເດັກນ້ອຍອາຍຸ 10 ປີມີປະມານ 17 ພັນຕື້. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ PNAS, ໄດ້ພິຈາລະນາຂະຫນາດແລະຈໍານວນຂອງ 400 ປະເພດຂອງຈຸລັງໃນທົ່ວ 60 ເນື້ອເຍື່ອໃນຮ່າງກາຍ. ການວິເຄາະໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມສໍາພັນກົງກັນຂ້າມທີ່ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງຂະຫນາດຂອງເຊນແລະຈໍານວນ. ເວົ້າອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ, ຈຸລັງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າມີ ຈຳ ນວນລວມທີ່ຕໍ່າກວ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸລັງຂະ ໜາດ ນ້ອຍກວ່າ. ຮູບ​ແບບ​ນີ້​ມີ​ຂະ​ໜາດ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ຂະ​ໜາດ​ຂອງ​ເຊນ, ຈາກ​ເມັດ​ເລືອດ​ແດງ​ນ້ອຍໆ​ໄປ​ຫາ​ກ້າມ​ເນື້ອ​ໃຫຍ່.

ຜູ້ຂຽນການສຶກສາຍອມຮັບວ່າມີຂໍ້ຈໍາກັດຕໍ່ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາ. ຕົວເລກທີ່ສະຫນອງໃຫ້ແມ່ນອີງໃສ່ "ສະເລ່ຍ" ຜູ້ໃຫຍ່ແລະເດັກນ້ອຍ, ແລະບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນຂະຫນາດແລະນ້ໍາຫນັກຂອງບຸກຄົນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນການຄາດຄະເນຂອງພວກເຂົາເນື່ອງຈາກການອີງໃສ່ການວັດແທກທາງອ້ອມແທນທີ່ຈະເປັນການວັດແທກໂດຍກົງຂອງມວນຈຸລັງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງໃນການຄາດຄະເນການນັບເຊນທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ lymphocyte ແລະພະຍາດເຊັ່ນ: HIV ແລະ leukemia. ການສຶກສາພົບວ່າມີປະມານ 2 ພັນຕື້ lymphocytes ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ, ສູງກວ່າການຄາດຄະເນທີ່ຜ່ານມາສີ່ເທົ່າ.

ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບການນັບເຊນໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຈໍານວນຈຸລັງຈໍານວນຫລາຍທີ່ປະກອບດ້ວຍຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດແລະຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຂະຫນາດແລະຈໍານວນຈຸລັງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  1. ນັກວິທະຍາສາດໃໝ່: "ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຖືກຄາດຄະເນວ່າມີຈຸລັງຂອງມະນຸດປະມານ 30 ພັນຕື້ຈຸລັງ"
  2. PNAS: "ແບບຈໍາລອງການຜະລິດທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ສໍາລັບການຕິດສະຫຼາກທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການຕິດຕາມໂຄງສ້າງຂອງຈຸລັງຍ່ອຍແບບເຄື່ອນໄຫວໃນກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence"

By Vicky Stavropoulou

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