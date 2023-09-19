ແມງວັນຫມາກໄມ້ໃຊ້ຄວາມຊົງຈໍາເພື່ອນໍາທາງໄປສູ່ອາຫານ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີການສະຫມອງແມງວັນຫມາກໄມ້ປ່ຽນຄວາມຊົງຈໍາຂອງລາງວັນທີ່ຜ່ານມາໄປສູ່ພຶດຕິກໍາທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ໃຫ້ພວກເຂົາຊອກຫາອາຫານ. ໂດຍສະເພາະ, ພາກພື້ນທີ່ສໍາຄັນຂອງສະຫມອງທີ່ເອີ້ນວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຫັດປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ olfactory ແລະມອບຫມາຍຄ່າໃຫ້ກັບກິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າຄ່າເຫຼົ່ານີ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ການກະທໍາຂອງມໍເຕີແນວໃດ. ການສຶກສານີ້ໄດ້ກໍານົດກຸ່ມຂອງ neurons ທີ່ເອີ້ນວ່າ UpWiNs ທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປ່ຽນຄວາມຊົງຈໍາຂອງກິ່ນເຂົ້າໄປໃນການເຄື່ອນໄຫວ upwind.
ແມງວັນໝາກໄມ້, ຄືກັບແມງໄມ້ອື່ນໆ, ຫັນທາງຂຶ້ນເພື່ອຕິດຕາມກິ່ນ ແລະຊອກຫາບ່ອນທີ່ມີກິ່ນທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ລະບົບ olfactory ໃນສະຫມອງຂອງແມງວັນຈະກວດພົບແລະຮັບຮູ້ກິ່ນເຫຼົ່ານີ້ໂດຍລົມ, ນໍາພາແມງວັນໄປສູ່ລາງວັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ UpWiNs ປະສົມປະສານ inhibitory ແລະ excitatory inputs ຈາກຊ່ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກາຍເຫັດ, ເຮັດໃຫ້ແມງວັນຫັນແລະເຄື່ອນ upwind.
ຮ່າງກາຍຂອງເຫັດຢູ່ໃນສະຫມອງຂອງແມງວັນແລະປະສົມປະສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ olfactory ແລະມອບຫມາຍຄ່າທາງບວກຫຼືລົບໃຫ້ກັບກິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຄວາມຊົງຈໍາທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຊ່ອງຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຂອງເຫັດເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກໍາທີ່ແຕກຕ່າງ, ມີພຽງແຕ່ບາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງແມງວັນ. UpWiNs ໄດ້ຮັບສັນຍານ inhibitory ແລະ excitatory ຈາກຊ່ອງເຫຼົ່ານີ້, ເຮັດໃຫ້ແມງວັນສາມາດນໍາທາງໄປສູ່ແຫຼ່ງກິ່ນທີ່ດຶງດູດ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການຮຽນຮູ້ຄຸນຄ່າທາງບວກ ແລະທາງລົບຖືກແປເປັນການກະທໍາທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄວາມຊົງຈໍາຢ່າງຈິງຈັງ. UpWiNs ຍັງສົ່ງສັນຍານທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນກັບ neurons dopaminergic ສໍາລັບການຮຽນຮູ້ຄໍາສັ່ງທີ່ສູງຂຶ້ນ. ການເຂົ້າໃຈກົນໄກຂອງວົງຈອນ neural ເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍອະທິບາຍວ່າ neurons dopaminergic ຂະຫນານແລະລະບົບຍ່ອຍຂອງຄວາມຊົງຈໍາມີປະຕິສໍາພັນເພື່ອນໍາພາການປະຕິບັດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຊົງຈໍາແລະການຮຽນຮູ້ໃນລະດັບຂອງວົງຈອນ neural ສ່ວນບຸກຄົນ.
ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແມງວັນຫມາກໄມ້ສາມາດສ່ອງແສງກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຄວາມຊົງຈໍາໃນພຶດຕິກໍາແລະການຮຽນຮູ້ໃນສະຫມອງຂອງກະດູກສັນຫຼັງແລະກະດູກສັນຫຼັງ.
ທີ່ມາ: HHMI (Howard Hughes Medical Institute)
ນິຍາມ:
– ຮ່າງກາຍເຫັດ: ເປັນພື້ນທີ່ຂອງສະຫມອງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນແມງໄມ້ບາງຊະນິດ, ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ olfactory ແລະກໍາຫນົດຄ່າຂອງກິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
– UpWiNs: ເປັນກຸ່ມຂອງ neurons ທີ່ປະສົມປະສານກັບສັນຍານ inhibitory ແລະ excitatory ຈາກຊ່ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກາຍເຫັດ, ນໍາພາແມງວັນຫມາກໄມ້ໃຫ້ເຄື່ອນ upwind ໄປສູ່ກິ່ນທີ່ດຶງດູດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- HHMI (ສະຖາບັນການແພດ Howard Hughes)
- ການຄົ້ນຄວ້າຕົ້ນສະບັບ: "ກົນໄກຂອງວົງຈອນ neural ສໍາລັບການຫັນປ່ຽນ olfactory valences ທີ່ຮຽນຮູ້ໄປສູ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລົມ" ໂດຍ Yoshinori Aso et al. eLife