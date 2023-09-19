ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ແມງວັນຫມາກໄມ້ໃຊ້ຄວາມຊົງຈໍາເພື່ອນໍາທາງໄປສູ່ອາຫານ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ByGabriel Botha

Sep 19, 2023
ແມງວັນຫມາກໄມ້ໃຊ້ຄວາມຊົງຈໍາເພື່ອນໍາທາງໄປສູ່ອາຫານ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີການສະຫມອງແມງວັນຫມາກໄມ້ປ່ຽນຄວາມຊົງຈໍາຂອງລາງວັນທີ່ຜ່ານມາໄປສູ່ພຶດຕິກໍາທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ໃຫ້ພວກເຂົາຊອກຫາອາຫານ. ໂດຍສະເພາະ, ພາກພື້ນທີ່ສໍາຄັນຂອງສະຫມອງທີ່ເອີ້ນວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຫັດປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ olfactory ແລະມອບຫມາຍຄ່າໃຫ້ກັບກິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າຄ່າເຫຼົ່ານີ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ການກະທໍາຂອງມໍເຕີແນວໃດ. ການສຶກສານີ້ໄດ້ກໍານົດກຸ່ມຂອງ neurons ທີ່ເອີ້ນວ່າ UpWiNs ທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປ່ຽນຄວາມຊົງຈໍາຂອງກິ່ນເຂົ້າໄປໃນການເຄື່ອນໄຫວ upwind.

ແມງວັນໝາກໄມ້, ຄືກັບແມງໄມ້ອື່ນໆ, ຫັນທາງຂຶ້ນເພື່ອຕິດຕາມກິ່ນ ແລະຊອກຫາບ່ອນທີ່ມີກິ່ນທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ລະບົບ olfactory ໃນສະຫມອງຂອງແມງວັນຈະກວດພົບແລະຮັບຮູ້ກິ່ນເຫຼົ່ານີ້ໂດຍລົມ, ນໍາພາແມງວັນໄປສູ່ລາງວັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ UpWiNs ປະສົມປະສານ inhibitory ແລະ excitatory inputs ຈາກຊ່ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກາຍເຫັດ, ເຮັດໃຫ້ແມງວັນຫັນແລະເຄື່ອນ upwind.

ຮ່າງກາຍຂອງເຫັດຢູ່ໃນສະຫມອງຂອງແມງວັນແລະປະສົມປະສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ olfactory ແລະມອບຫມາຍຄ່າທາງບວກຫຼືລົບໃຫ້ກັບກິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຄວາມຊົງຈໍາທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຊ່ອງຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຂອງເຫັດເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກໍາທີ່ແຕກຕ່າງ, ມີພຽງແຕ່ບາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງແມງວັນ. UpWiNs ໄດ້ຮັບສັນຍານ inhibitory ແລະ excitatory ຈາກຊ່ອງເຫຼົ່ານີ້, ເຮັດໃຫ້ແມງວັນສາມາດນໍາທາງໄປສູ່ແຫຼ່ງກິ່ນທີ່ດຶງດູດ.

ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການຮຽນຮູ້ຄຸນຄ່າທາງບວກ ແລະທາງລົບຖືກແປເປັນການກະທໍາທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄວາມຊົງຈໍາຢ່າງຈິງຈັງ. UpWiNs ຍັງສົ່ງສັນຍານທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນກັບ neurons dopaminergic ສໍາລັບການຮຽນຮູ້ຄໍາສັ່ງທີ່ສູງຂຶ້ນ. ການເຂົ້າໃຈກົນໄກຂອງວົງຈອນ neural ເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍອະທິບາຍວ່າ neurons dopaminergic ຂະຫນານແລະລະບົບຍ່ອຍຂອງຄວາມຊົງຈໍາມີປະຕິສໍາພັນເພື່ອນໍາພາການປະຕິບັດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຊົງຈໍາແລະການຮຽນຮູ້ໃນລະດັບຂອງວົງຈອນ neural ສ່ວນບຸກຄົນ.

ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແມງວັນຫມາກໄມ້ສາມາດສ່ອງແສງກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຄວາມຊົງຈໍາໃນພຶດຕິກໍາແລະການຮຽນຮູ້ໃນສະຫມອງຂອງກະດູກສັນຫຼັງແລະກະດູກສັນຫຼັງ.

ທີ່ມາ: HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

ນິຍາມ:
– ຮ່າງກາຍເຫັດ: ເປັນພື້ນທີ່ຂອງສະຫມອງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນແມງໄມ້ບາງຊະນິດ, ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ olfactory ແລະກໍາຫນົດຄ່າຂອງກິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
– UpWiNs: ເປັນກຸ່ມຂອງ neurons ທີ່ປະສົມປະສານກັບສັນຍານ inhibitory ແລະ excitatory ຈາກຊ່ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກາຍເຫັດ, ນໍາພາແມງວັນຫມາກໄມ້ໃຫ້ເຄື່ອນ upwind ໄປສູ່ກິ່ນທີ່ດຶງດູດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- HHMI (ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ແພດ Howard Hughes​)
- ການຄົ້ນຄວ້າຕົ້ນສະບັບ: "ກົນໄກຂອງວົງຈອນ neural ສໍາລັບການຫັນປ່ຽນ olfactory valences ທີ່ຮຽນຮູ້ໄປສູ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລົມ" ໂດຍ Yoshinori Aso et al. eLife

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເກັບໄດ້ແມ່ນກັບຄືນສູ່ໂລກ

Sep 23, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

ຕາຕະລາງທີ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງລູກເຮືອ 69 ຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ

Sep 23, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

ຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງ OSIRIS-REx ວົງໂຄຈອນເປັນຮູບດາວ Bennu

Sep 23, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເກັບໄດ້ແມ່ນກັບຄືນສູ່ໂລກ

Sep 23, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕາຕະລາງທີ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງລູກເຮືອ 69 ຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ

Sep 23, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງ OSIRIS-REx ວົງໂຄຈອນເປັນຮູບດາວ Bennu

Sep 23, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA: ກັບຄືນມາດ້ວຍຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍທຳອິດຂອງສະຫະລັດ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ