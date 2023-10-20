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ດາວທຽມຕິດຕາມການພັດທະນາຂອງ El Niño ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ດາວທຽມຕິດຕາມການພັດທະນາຂອງ El Niño ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ

ດາວທຽມ, ເຊັ່ນ Sentinel-6 Michael Freilich, ປະຈຸບັນກໍາລັງສັງເກດເຫັນປະກົດການທີ່ເກີດຂື້ນໃນມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກ. ນ້ຳ​ໃກ້​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ໃຕ້​ພວມ​ມີ​ອຸນຫະພູມ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ລະດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມຂອງມະຫາສະຫມຸດນີ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຮູບແບບສະພາບອາກາດໃນອາຊີແລະອາເມລິກາເຫນືອ, ເປັນປະກົດການ El Niño.

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ El Niño ໃນປີນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງກວດເບິ່ງເຫດການທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion ຂອງອົງການ NASA, ລະບຸວ່າ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ປະສົບກັບຝົນຕົກໜັກໃນລະຫວ່າງປີ 2015-2016 El Niño ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄື້ນທະເລສູງ, ນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ດິນຕົມ.

ຮູບພາບໃໝ່ຈາກອົງການ NASA ປຽບທຽບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປີ 2023 El Niño ກັບຮູບແບບທີ່ສັງເກດເຫັນໃນເດືອນຕຸລາ 1997 ແລະເດືອນຕຸລາ 2015, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເຫດການຮ້າຍແຮງໂດຍອົງການອະວະກາດ. ເຫດການທີ່ຜ່ານມາເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມໂລກ, ຮູບແບບລົມ, ແລະລະດັບນ້ໍາທະເລ.

​ເມື່ອ​ອຸນຫະພູມ​ຂອງ​ນ້ຳ​ສູງ​ຂຶ້ນ, ລົມ​ຈາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຫາ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ກໍ່​ອ່ອນ​ແຮງ​ລົງ. ການປ່ຽນແປງນີ້ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກຕາເວັນອອກແລະພາກກາງຂອງປາຊີຟິກ, ໃນຂະນະທີ່ອິນໂດເນເຊຍປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງຝົນຕົກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກິດຈະກໍາຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກໄດ້ປ່ຽນແປງສາຍນ້ໍາຂອງເຮືອບິນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ສະພາບອາກາດທີ່ຊຸ່ມແລະເຢັນໃນພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດແລະສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງແລະອົບອຸ່ນໃນພາກເຫນືອ.

ເຖິງວ່າຈະມີ El Niño ໃນປີນີ້ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ຮຸນແຮງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເຫດການທີ່ຜ່ານມາ, Josh Willis, ນັກວິທະຍາສາດໂຄງການຂອງ Sentinel-6 Michael Freilich, ແນະນໍາວ່າມັນຍັງສາມາດນໍາເອົາລະດູຫນາວທີ່ຊຸ່ມຊື່ນມາສູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດຖ້າເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງ.

ດາວທຽມ Sentinel-6 Michael Freilich ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພາລະກິດ Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການອະວະກາດເອີຣົບ, ອົງການເອີຣົບສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນດາວທຽມອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ, NASA, ແລະ NOAA. ມັນໄດ້ຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມ Michael Freilich, ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການພະແນກວິທະຍາສາດໂລກຂອງ NASA.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) ໃນ Pasadena, California
- ອົງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ມະ​ຫາ​ສະ​ຫມຸດ​ແລະ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ (NOAA​)

By Vicky Stavropoulou

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