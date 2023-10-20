ດາວທຽມຕິດຕາມການພັດທະນາຂອງ El Niño ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ

ດາວທຽມ, ເຊັ່ນ Sentinel-6 Michael Freilich, ປະຈຸບັນກໍາລັງສັງເກດເຫັນປະກົດການທີ່ເກີດຂື້ນໃນມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກ. ນ້ຳໃກ້ຝັ່ງທະເລຕາເວັນຕົກຂອງອາເມລິກາໃຕ້ພວມມີອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບນ້ຳທະເລເພີ່ມຂຶ້ນ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມຂອງມະຫາສະຫມຸດນີ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຮູບແບບສະພາບອາກາດໃນອາຊີແລະອາເມລິກາເຫນືອ, ເປັນປະກົດການ El Niño.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ El Niño ໃນປີນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງກວດເບິ່ງເຫດການທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion ຂອງອົງການ NASA, ລະບຸວ່າ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ປະສົບກັບຝົນຕົກໜັກໃນລະຫວ່າງປີ 2015-2016 El Niño ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄື້ນທະເລສູງ, ນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ດິນຕົມ.
ຮູບພາບໃໝ່ຈາກອົງການ NASA ປຽບທຽບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປີ 2023 El Niño ກັບຮູບແບບທີ່ສັງເກດເຫັນໃນເດືອນຕຸລາ 1997 ແລະເດືອນຕຸລາ 2015, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເຫດການຮ້າຍແຮງໂດຍອົງການອະວະກາດ. ເຫດການທີ່ຜ່ານມາເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມໂລກ, ຮູບແບບລົມ, ແລະລະດັບນ້ໍາທະເລ.
ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳສູງຂຶ້ນ, ລົມຈາກຕາເວັນອອກຫາຕາເວັນຕົກກໍ່ອ່ອນແຮງລົງ. ການປ່ຽນແປງນີ້ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກຕາເວັນອອກແລະພາກກາງຂອງປາຊີຟິກ, ໃນຂະນະທີ່ອິນໂດເນເຊຍປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງຝົນຕົກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກິດຈະກໍາຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກໄດ້ປ່ຽນແປງສາຍນ້ໍາຂອງເຮືອບິນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ສະພາບອາກາດທີ່ຊຸ່ມແລະເຢັນໃນພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດແລະສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງແລະອົບອຸ່ນໃນພາກເຫນືອ.
ເຖິງວ່າຈະມີ El Niño ໃນປີນີ້ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ຮຸນແຮງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເຫດການທີ່ຜ່ານມາ, Josh Willis, ນັກວິທະຍາສາດໂຄງການຂອງ Sentinel-6 Michael Freilich, ແນະນໍາວ່າມັນຍັງສາມາດນໍາເອົາລະດູຫນາວທີ່ຊຸ່ມຊື່ນມາສູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດຖ້າເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງ.
ດາວທຽມ Sentinel-6 Michael Freilich ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພາລະກິດ Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການອະວະກາດເອີຣົບ, ອົງການເອີຣົບສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນດາວທຽມອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ, NASA, ແລະ NOAA. ມັນໄດ້ຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມ Michael Freilich, ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການພະແນກວິທະຍາສາດໂລກຂອງ NASA.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) ໃນ Pasadena, California
- ອົງການບໍລິຫານມະຫາສະຫມຸດແລະບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ (NOAA)