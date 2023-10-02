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ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດກໍານົດອາຍຸຂອງດາວເຄາະແລະດາວແນວໃດ?

ByRobert Andrew

Oct 2, 2023
ນັກວິທະຍາສາດກໍານົດອາຍຸຂອງດາວເຄາະແລະດາວແນວໃດ?

ການວັດແທກອາຍຸຂອງດາວເຄາະແລະດາວແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈການສ້າງຕັ້ງ, ການວິວັດທະນາການ, ແລະທ່າແຮງຂອງຊີວິດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະກໍານົດອາຍຸຂອງວັດຖຸໃນອາວະກາດ.

ດາວ, ຄືກັບດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, ຮັກສາຄວາມສະຫວ່າງ, ອຸນຫະພູມ ແລະຂະໜາດທີ່ສອດຄ່ອງກັນເປັນເວລາຫຼາຍຕື້ປີ. ຄຸນສົມບັດຂອງດາວເຄາະ, ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ, ມັກຈະໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກດາວທີ່ເຂົາເຈົ້າໂຄຈອນຫຼາຍກວ່າອາຍຸ ແລະວິວັດທະນາການຂອງຕົນເອງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະວັດແທກອາຍຸຂອງພວກເຂົາໂດຍກົງ.

ໂຊກດີ, ດາວມີການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນຄວາມສະຫວ່າງແລະສີໃນໄລຍະເວລາ. ນັກດາລາສາດເຮັດການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນແລະປຽບທຽບພວກມັນກັບແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດທີ່ຄາດຄະເນການວິວັດທະນາການຂອງດາວ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຄາດຄະເນອາຍຸຂອງດາວໄດ້. ດາວຍັງ spin, ແລະຄວາມໄວ spin ຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼຸດລົງຕາມອາຍຸເນື່ອງຈາກ friction. ໂດຍການປຽບທຽບຄວາມໄວຮອບຂອງດາວໃນອາຍຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ນັກດາລາສາດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄວາມສໍາພັນທາງຄະນິດສາດເພື່ອກໍານົດອາຍຸຂອງດາວ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ gyrochronology.

ກິດຈະກໍາສະນະແມ່ເຫຼັກຂອງດາວ, ເຊັ່ນ flares, ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດຂອງອາຍຸອື່ນ. ເມື່ອອາຍຸດາວ, ກິດຈະກໍາສະນະແມ່ເຫຼັກຂອງພວກເຂົາຫຼຸດລົງ. ນັກວິທະຍາສາດສາມາດໃຊ້ການຫຼຸດລົງນີ້ເພື່ອຄາດຄະເນອາຍຸຂອງດາວ.

Asteroseismology, ຫຼືການສັ່ນສະເທືອນດາວ, ແມ່ນວິທີການຂັ້ນສູງສໍາລັບການກໍານົດອາຍຸຂອງດາວ. ນັກດາລາສາດສຶກສາການສັ່ນສະເທືອນຢູ່ດ້ານຂອງດາວ, ທີ່ເກີດຈາກຄື້ນຟອງທີ່ເດີນທາງຜ່ານພາຍໃນຂອງພວກເຂົາ. ດາວຫນຸ່ມມີຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກດາວເກົ່າ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄາດຄະເນອາຍຸໄດ້. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ວິທະຍາສາດດ້ານດາວເຄາະໄດ້ຄາດຄະເນອາຍຸຂອງດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນ 4.58 ຕື້ປີ.

ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ນັກວິທະຍາສາດໃຊ້ radionuclides, ເຊິ່ງເປັນປະລໍາມະນູທີ່ປ່ອຍພະລັງງານຊ້າໆໃນໄລຍະເວລາ, ຈົນເຖິງປະຈຸບັນດາວເຄາະ. ໂດຍການສຶກສາໂງ່ນຫີນ, meteorites, ແລະຕົວຢ່າງດິນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດອາຍຸຂອງວັດຖຸຕ່າງໆ. ການນັບຮູຂຸມຂົນແມ່ນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ນຳໃຊ້, ເພາະວ່າໜ້າດິນທີ່ເກົ່າແກ່ມີຂຸມຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເຊາະເຈື່ອນສາມາດປ່ຽນແປງຫຼັກຖານທີ່ເຫັນໄດ້ຂອງ craters ເທິງດາວເຄາະເຊັ່ນໂລກຫຼື Mars.

ສໍາລັບຍັກໃຫຍ່ອາຍແກັສເຊັ່ນ Jupiter, ເຕັກນິກການແກ່ອາຍຸບໍ່ໄດ້ຜົນດີສໍາລັບຫນ້າດິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແທນທີ່ຈະ, ການຄາດຄະເນອາຍຸແມ່ນສໍາເລັດໂດຍການນັບ craters ໃນວົງເດືອນຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືການສຶກສາການແຜ່ກະຈາຍຂອງ meteorites ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂົາເຈົ້າ.

ໃນຂະນະທີ່ນັກດາລາສາດບໍ່ສາມາດວັດແທກອາຍຸຂອງດາວເຄາະຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາໄດ້ໂດຍກົງ, ວິທີການປັບປຸງເພື່ອກໍານົດອາຍຸຂອງດາວສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໂດຍການປຽບທຽບອາຍຸ radionuclide ຂອງໂງ່ນຫີນໃນລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາກັບອາຍຸຂອງ asteroseismology ຂອງດວງອາທິດ.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ນັກວິທະຍາສາດໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆເຊັ່ນ: gyrochronology, asteroseismology, radionuclide dating, ແລະການນັບ crater, ເພື່ອຄາດຄະເນອາຍຸຂອງດາວເຄາະແລະດາວ. ເຕັກນິກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງ.

ນິຍາມ:
– Gyrochronology: ເປັນວິທີການກໍານົດອາຍຸຂອງດາວໂດຍການປຽບທຽບຄວາມໄວ spin ຂອງດາວ.
– Asteroseismology: ການ​ສຶກ​ສາ​ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ຂອງ​ຫນ້າ​ດິນ​ຂອງ​ດາວ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ຄື້ນ​ຟອງ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ຜ່ານ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​.
– Radionuclides: ປະລໍາມະນູທີ່ປ່ອຍພະລັງງານຊ້າໆຕາມເວລາ.
– ການ​ນັບ​ຂຸມ​ຝັງ​ສົບ​: ວິ​ທີ​ການ​ກໍາ​ນົດ​ອາ​ຍຸ​ຂອງ​ວັດ​ຖຸ​ຊັ້ນ​ສູງ​ໂດຍ​ການ​ນັບ​ຈໍາ​ນວນ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ກະ​ທົບ​ຢູ່​ດ້ານ​ຂອງ​ມັນ​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
Curious Kids ເປັນຊຸດສຳລັບເດັກນ້ອຍທຸກໄວ. ຖ້າເຈົ້າມີຄຳຖາມຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບ, ໃຫ້ສົ່ງໄປທີ່ [email protected].

By Robert Andrew

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