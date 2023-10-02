ນັກວິທະຍາສາດກໍານົດອາຍຸຂອງດາວເຄາະແລະດາວແນວໃດ?

ການວັດແທກອາຍຸຂອງດາວເຄາະແລະດາວແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈການສ້າງຕັ້ງ, ການວິວັດທະນາການ, ແລະທ່າແຮງຂອງຊີວິດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະກໍານົດອາຍຸຂອງວັດຖຸໃນອາວະກາດ.
ດາວ, ຄືກັບດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, ຮັກສາຄວາມສະຫວ່າງ, ອຸນຫະພູມ ແລະຂະໜາດທີ່ສອດຄ່ອງກັນເປັນເວລາຫຼາຍຕື້ປີ. ຄຸນສົມບັດຂອງດາວເຄາະ, ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ, ມັກຈະໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກດາວທີ່ເຂົາເຈົ້າໂຄຈອນຫຼາຍກວ່າອາຍຸ ແລະວິວັດທະນາການຂອງຕົນເອງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະວັດແທກອາຍຸຂອງພວກເຂົາໂດຍກົງ.
ໂຊກດີ, ດາວມີການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນຄວາມສະຫວ່າງແລະສີໃນໄລຍະເວລາ. ນັກດາລາສາດເຮັດການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນແລະປຽບທຽບພວກມັນກັບແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດທີ່ຄາດຄະເນການວິວັດທະນາການຂອງດາວ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຄາດຄະເນອາຍຸຂອງດາວໄດ້. ດາວຍັງ spin, ແລະຄວາມໄວ spin ຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼຸດລົງຕາມອາຍຸເນື່ອງຈາກ friction. ໂດຍການປຽບທຽບຄວາມໄວຮອບຂອງດາວໃນອາຍຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ນັກດາລາສາດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄວາມສໍາພັນທາງຄະນິດສາດເພື່ອກໍານົດອາຍຸຂອງດາວ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ gyrochronology.
ກິດຈະກໍາສະນະແມ່ເຫຼັກຂອງດາວ, ເຊັ່ນ flares, ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດຂອງອາຍຸອື່ນ. ເມື່ອອາຍຸດາວ, ກິດຈະກໍາສະນະແມ່ເຫຼັກຂອງພວກເຂົາຫຼຸດລົງ. ນັກວິທະຍາສາດສາມາດໃຊ້ການຫຼຸດລົງນີ້ເພື່ອຄາດຄະເນອາຍຸຂອງດາວ.
Asteroseismology, ຫຼືການສັ່ນສະເທືອນດາວ, ແມ່ນວິທີການຂັ້ນສູງສໍາລັບການກໍານົດອາຍຸຂອງດາວ. ນັກດາລາສາດສຶກສາການສັ່ນສະເທືອນຢູ່ດ້ານຂອງດາວ, ທີ່ເກີດຈາກຄື້ນຟອງທີ່ເດີນທາງຜ່ານພາຍໃນຂອງພວກເຂົາ. ດາວຫນຸ່ມມີຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກດາວເກົ່າ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄາດຄະເນອາຍຸໄດ້. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ວິທະຍາສາດດ້ານດາວເຄາະໄດ້ຄາດຄະເນອາຍຸຂອງດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນ 4.58 ຕື້ປີ.
ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ນັກວິທະຍາສາດໃຊ້ radionuclides, ເຊິ່ງເປັນປະລໍາມະນູທີ່ປ່ອຍພະລັງງານຊ້າໆໃນໄລຍະເວລາ, ຈົນເຖິງປະຈຸບັນດາວເຄາະ. ໂດຍການສຶກສາໂງ່ນຫີນ, meteorites, ແລະຕົວຢ່າງດິນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດອາຍຸຂອງວັດຖຸຕ່າງໆ. ການນັບຮູຂຸມຂົນແມ່ນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ນຳໃຊ້, ເພາະວ່າໜ້າດິນທີ່ເກົ່າແກ່ມີຂຸມຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເຊາະເຈື່ອນສາມາດປ່ຽນແປງຫຼັກຖານທີ່ເຫັນໄດ້ຂອງ craters ເທິງດາວເຄາະເຊັ່ນໂລກຫຼື Mars.
ສໍາລັບຍັກໃຫຍ່ອາຍແກັສເຊັ່ນ Jupiter, ເຕັກນິກການແກ່ອາຍຸບໍ່ໄດ້ຜົນດີສໍາລັບຫນ້າດິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແທນທີ່ຈະ, ການຄາດຄະເນອາຍຸແມ່ນສໍາເລັດໂດຍການນັບ craters ໃນວົງເດືອນຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືການສຶກສາການແຜ່ກະຈາຍຂອງ meteorites ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂົາເຈົ້າ.
ໃນຂະນະທີ່ນັກດາລາສາດບໍ່ສາມາດວັດແທກອາຍຸຂອງດາວເຄາະຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາໄດ້ໂດຍກົງ, ວິທີການປັບປຸງເພື່ອກໍານົດອາຍຸຂອງດາວສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໂດຍການປຽບທຽບອາຍຸ radionuclide ຂອງໂງ່ນຫີນໃນລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາກັບອາຍຸຂອງ asteroseismology ຂອງດວງອາທິດ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ນັກວິທະຍາສາດໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆເຊັ່ນ: gyrochronology, asteroseismology, radionuclide dating, ແລະການນັບ crater, ເພື່ອຄາດຄະເນອາຍຸຂອງດາວເຄາະແລະດາວ. ເຕັກນິກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງ.
ນິຍາມ:
– Gyrochronology: ເປັນວິທີການກໍານົດອາຍຸຂອງດາວໂດຍການປຽບທຽບຄວາມໄວ spin ຂອງດາວ.
– Asteroseismology: ການສຶກສາການສັ່ນສະເທືອນຂອງຫນ້າດິນຂອງດາວທີ່ເກີດຈາກຄື້ນຟອງທີ່ເດີນທາງຜ່ານພາຍໃນຂອງພວກເຂົາ.
– Radionuclides: ປະລໍາມະນູທີ່ປ່ອຍພະລັງງານຊ້າໆຕາມເວລາ.
– ການນັບຂຸມຝັງສົບ: ວິທີການກໍານົດອາຍຸຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງໂດຍການນັບຈໍານວນຂອງອຸປະກອນກະທົບຢູ່ດ້ານຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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